Die gesperrte Innenstadt Schon am Montag werden die ersten Straßen für die Einheitsfeier dichtgemacht. Am Wochenende droht der große Stau.

Fast das komplette Zentrum wird für Autos gesperrt. Die Maßnahmen greifen schon in den Tagen zuvor.

Dresden droht in der nächsten Woche ein Verkehrschaos. „Bitte fahren Sie nicht mit dem eigenen Auto in die Stadt“, appelliert Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz an alle, die in die City wollen.

Grund für die befürchteten Staus sind die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Terrassenufer, Wilsdruffer Straße, Augustusbrücke, Ostra-Allee – fast das komplette Zentrum wird für Autos gesperrt. Bereits ab Montag wird sich auf der Wilsdruffer Straße kein Rad mehr drehen. Das gilt auch für Straßenbahnen. Denn die Verkehrsbetriebe müssen die Spannung von den Oberleitungen nehmen und Platz auf den Schienen machen für die Ländermeile. Auf dieser werden sich am Festwochenende vom 1. bis zum 3. Oktober die Bundesländer in Pavillons präsentieren. Am Donnerstag werden dann auch das Terrassenufer zwischen Steinstraße und Landtag sowie die Sophienstraße, die Augustusbrücke und die Ostra-Allee zwischen Postplatz und Am Zwingerteich gesperrt. Anwohner dürfen während des Festes nur zwischen Mitternacht und 10 Uhr vormittags das Gelände mit dem Auto verlassen. Die Genehmigungen können noch bis zum Dienstag bei der Stadtverwaltung beantragt werden.

Läden öffnen am Sonntag

Umgeleitet wird der Verkehr etwa über die St. Petersburger Straße und den Dr.-Külz-Ring. Doch dort sieht sich die Stadt gleich mit dem nächsten Problem konfrontiert. Denn der Külz-Ring teilt das Festgelände zwischen Prager Straße und Altmarkt. Hunderttausende Besucher werden am Wochenende die Straße überqueren wollen. „Ja, wir rechnen mit sehr vielen Fußgängern“, sagt Koettnitz. Damit niemand überfahren wird, werden Sicherheitskräfte an den Ampeln postiert. „Sie werden die Fußgänger auch auffordern, nicht bei Rot über die Straße zu gehen.“

Koettnitz rät, das Auto stehen zu lassen und mit Bus und Bahn in die City zu fahren. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) werden fast alle Straßenbahnen sowie die Buslinien 62, 75 und 94 am Wochenende von 11 Uhr bis Mitternacht im Zehn-Minuten-Takt pendeln lassen und bis 2 Uhr im 15-Minuten-Takt. „Wir schicken alles raus, was wir haben“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Allein an der Haltestelle Prager Straße erhöht sich die Zahl der Fahrzeuge von 60 auf 95 pro Stunde. Zu den Linien, die wegen der Straßensperrungen umgeleitet werden müssen, gehören die 4 und die 11. Sie fahren ab Postplatz über die Schweriner Straße und die Marienbrücke auf ihre Stammstrecke. Die 8 und 9 fahren ab Walpurgisstraße über den Pirnaischen Platz und die Carolabrücke. „Zusätzliche Bahnen und Busse stehen als Ersatzfahrzeuge bereit“, so Lösch. Sollte sich irgendwo ein Engpass ergeben, könnten diese schnell eingesetzt werden.

Mehr als 500 000 Gäste werden am ersten Oktoberwochenende in Dresden erwartet. Dafür werden sogar Teile der Elbe und des Luftraums gesperrt, um Drohnenflüge zu verhindern, wenn sich Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck in der Stadt aufhalten. Aber nicht nur die Einheitsfeier wird Menschen in die Stadt locken. Denn am Sonntag öffnen in der Innenstadt auch die Läden. Deshalb werden mehr Tagestouristen erwartet, auch aus Tschechien und Polen.

Nach dem Tag der Deutschen Einheit müssen sich die Dresdner noch etwas gedulden, bevor der Verkehr wieder wie gewohnt rollen kann. Ab Dienstag, dem 4. Oktober, wird zunächst das Terrassenufer wieder freigegeben. Allerdings erst kurz vor Mitternacht. Am späten Mittwochabend sind dann auch der Theaterplatz, die Sophienstraße, die Augustusbrücke und die Ostra-Allee wieder offen. Die restlichen Straßen, darunter die Wilsdruffer, können ab Donnerstagabend befahren werden.

