Die geschundene Seele gestreichelt Beim Heidenauer Neujahrsempfang feiert die CDU sich und das neue Jahr, macht Versprechungen – und Liebeserklärungen.

Was gibt es denn dort zu sehen? Ministerpräsident Stanislaw Tillich (l.) war zwar nicht zum ersten Mal in der Medizintechnik von Uwe Saegeling (r.) zu Gast, aber wieder begeistert. Und wenn der Gast zufrieden ist, sind es auch die Gastgeber Jürgen Opitz (2.v.l.) und Oliver Wehner. © Erik Menz

Da isser: Als Erster klatscht Ex-Staatssekretär Alwin Nees für den Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. Er ist der diesjährige Ehrengast und Redner beim Neujahrsempfang in Heidenau. Der fand am Donnerstag wie seit 2012 jedes Mal in der Medizintechnik Saegeling statt und wurde vom Hausherrn, vom CDU-Landtagsabgeordneten und dem Stadtverband der Partei veranstaltet. Nees war auch mal Erster: Er hielt 2012 die Rede. Ihm folgten inzwischen gewesene und aktuelle Minister, Wissenschaftler und der Landtagspräsident. Nun also der Chef persönlich.

Zuvor nimmt das Gastgeber-Trio die Glückwünsche der rund 250 Gäste entgegen. Man stellt sich ordentlich an. „Das ist das Protokoll“, sagt ein Dresdner Ministerialer. „Aber in der Staatskanzlei ist das viel schlimmer.“ Bevor Tillich spricht und dann alle miteinander, sind die drei Gastgeber dran. Uwe Saegeling spricht im Vergleich zu den Vorjahren viel und sehr offensiv. Davon, von Herzen Europäer zu sein, von Extremisten und Populisten, davon, dass 2017 später einmal in besserer Erinnerung bleiben wird. Saegeling freut sich auf das Jahr, besonders auch auf die Eröffnung der Ballsportarena, die er in Dresden baut. Er ist bekennender Freund und Förderer des Handballclubs Elbflorenz und begrüßt auch dessen Freunde ausdrücklich.

Oliver Wehner lobte indes die Anwesenden als „Botschafter für Demokratie“ und versprach einer an dem Abend kaum vertretenen Berufsgruppe mehr Gehör zu verschaffen. „Der Pflegeberuf muss nachhaltig gestärkt und noch attraktiver werden, um den Fachkräftebedarf in Sachsen zu decken.“

Tillich schließlich streichelte die geschundene Heidenauer Seele. An den Beispielen von Saegeling, Opitz und Wehner zeigte er, was es bedeutet, Heimat zu gestalten. Heimat sei dort, wo man teilnimmt am Leben und mittut.

Am Ende verblüffte Tillich noch mit einer Liebeserklärung an den Heidenauer Bürgermeister und seinen ebenfalls anwesenden Vorgänger Michael Jacobs: „Ich liebe Bürgermeister wie Sie, die ich nie bei mir sehe, weil Sie ihre Probleme allein lösen.“ Umso lieber trifft er sie bei Empfängen wie am Donnerstag. (SZ/sab)

