Die Geschichte vom Millionenspender Klaus-Dieter Hübel führt am Freitag durch die Ausstellung „Das Wunder der Görlitzer Altstadtmillion“ in der Kaisertrutz in Görlitz. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Luftballonaktion vor der Kaisertrutz bei der Eröffnung der Ausstellung zur Altstadtmillion © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz / Landkreis Görlitz. Über 22 Jahre wurde Görlitz mit Geld beschenkt. Das Geheimnis um die Person wird gehütet, aber was mit dem Geld passierte, wird exemplarisch in der Ausstellung „Das Wunder der Görlitzer Altstadtmillion“ in der Kaisertrutz in Görlitz sichtbar. Am Freitagabend, 28. Juli, findet von 18 - 19 Uhr eine Führung durch diese Ausstellung statt. Klaus-Dieter Hübel ist Ihr Begleiter.

Doch im Raum Görlitz ist am Wochenende noch mehr los: Spiel, Spaß und Sport für die ganze Familie gibt es etwa bei der Seewoche am Berzdorfer See. Im Zuge dieser Veranstaltungsreihe steigt etwa am Sonntag in der ehemaligen Bergbau-Siedlung Deutsch-Ossig die Veranstaltung „Jazz-Dzem-Session – Marmeladenmeisterschaft und Jam-Session“. Hinter diesem Titel verbirgt sich die vierte Görlitzer Marmeladenmeisterschaft am See zu Görlitz. Alle Hobbyköche sind aufgerufen, ihr bestes Marmeladenrezept zu offenbaren. Für musikalische Begleitung sorgen Jazzikone Marcin Pospieszalski und das Jazz-Quartett Tarab Taksi aus Berlin.

Das sind nur zwei von insgesamt 234 Veranstaltungen, die derzeit (Stand: Freitagmittag) im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Niesky-Görlitz-Weißwasser angezeigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist. Vom Messiaen-Klavierkonzert mit dem US-amerikanischen Künstler Gabriel Zucker im Vino E Cultura über eine Weinschulung im Görlitzer Restaurant Jakobs Söhne bis hin zum „sportlich-kabarettischtischen Sommer-Event“ namens „Gladiator am Rollator“ mit Jutta Lindner im Martinshof Rothenburg und einem Ausflug ins Wolfsgebiet der Wolfsscheune im Erlichthof Rietschen – für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Nicht nur Feiern steht an beim Faetzig Camp an der Neiße nahe der Kulturinsel Einsiedel in Zentendorf bei Görlitz. Das alternative Festival hat am Donnerstag begonnen und findet noch bis 30. Juli statt. Der Kalender gilt für die ganze Oberlausitz.

Der Clou daran: Auch Veranstalter können im Kalender ihre Events kostenlos einstellen. Jeder, egal ob privat, Verein oder kommerziell, kann mitmachen. Vorbeischauen lohnt sich. (szo/ihg/mrc)

zur Startseite