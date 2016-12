Die Geschichte vom Bäumchen Die Kinderspielbühne Kamenz feierte Premiere ihres neuen Stückes. Darin finden auch russische Märchen ihren Platz.

Die drei Schwestern wollen das etwas verkümmerte Bäumchen nicht so einfach hergeben. Ihre Eltern wollen es aber nicht in der guten Stube stehen haben. Für den Müll ist es ihnen jedenfalls zu schade. So landeten sie bei Väterchen Frost. © René Plaul

Verstehe einer seine Eltern! Die Mutter hat doch deutlich gesagt: Bringt bitte ein außergewöhnliches Weihnachtsbäumchen vom Markt mit. Und nun war es nicht richtig! Die drei Schwestern im neuen Stück der Kamenzer Kinderspielbühne „Jolotschka, der kleine Tannenbaum“ wundern sich über die fehlende Toleranz. Gut – das Bäumchen ist krumm und schief. Aber es ist besonders! Die Kinder wollen es nicht einfach wieder hergeben. So suchen sie in der halben Stadt nach jemandem, der es bei sich aufnimmt. Das gestaltet sich allerdings als schwierig. Da muss erst eine Zauberkugel vom Weihnachtsmarkt her, damit sie bei Väterchen Frost landen. Der hat ein Herz für alle Ausgestoßenen. Auch die vorlaute Mascha, ihr gemütlicher Bär und viele andere Waldtiere mischen mit. Mit viel Spielfreude und Tanzeifer zeigten die Mädchen und Jungen der Kamenzer Kinderspielbühne am Wochenende ihr neues Stück. Das hatte Regisseurin und Spielleiterin Kristin Mirtschink selber geschrieben. Die Premiere hätte durchaus ein paar mehr Interessenten verdient, doch die gut besuchten Aufführungen für Kindergärten und Schulen werden in den nächsten Tagen sicher darüber hinwegtrösten. (if)

Tickets für die weiteren Vorstellungen am 6., 8. und

10. Dezember (15 Uhr) gibt es noch in der Stadt-Info.

zur Startseite