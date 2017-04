Die Geschichte eines Wanderwegs Am Ostermontag lädt der Verein Interessierte zu einem Vortrag ein. Danach wird diskutiert.

Gunter Fichte, Vorsitzender des Fördervereins Edle Krone, lädt zum vierten „Geopark-Geflüster“. © Archivfoto: Eric Münch

Die Mitstreiter des Geoparks Tharandter Wald laden am Ostermontag wieder zu einem gemeinsamen Treffen ein. Das bereits vierte „Geopark-Geflüster“ findet um 14 Uhr im Wanderbahnhof Edle Krone statt. Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Bad Tharandt und seine Bilder in der Epoche der Empfindsamkeit (Spätromantik)“, wie Gunter Fichte, Vorsitzender des Fördervereins Edle Krone, mitteilt. Mit den Entdeckungen um den Dichter Gotthilf August von Maltitz, der damals Student in Tharandt war, werden interessante Aspekte um den Wanderweg zur „Stillen Liebe“ in einem Vortrag dargestellt. Anschließend ist eine Diskussion zum Thema möglich, sagt Rolf Mögel, der auch Mitglied im Verein Geopark Erlebnis Tharandter Wald ist.

Der Verein hat seinen Sitz im Zentrum Geotourismus Tharandter Wald in Dorfhain. Ziel ist es, die Region mit ihren geologischen und touristischen Besonderheiten bekannt zu machen. (SZ/ves)

