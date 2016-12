Die Geschichte einer Flucht Am ersten Weihnachtsfeiertag war im Theater ein besonderes Musical zu sehen. Danach gab’s interessante Begegnungen.

Mit einem kleinen Boot übers Meer – eine Szene aus dem Musical, das am ersten Weihnachtsfeiertag im Bautzener Theater aufgeführt wurde. Die Josua Gemeinde hatte dazu eingeladen. © privat

Feiertagsruhe liegt über Bautzen, auf den Straßen ist kaum ein Mensch zu sehen. Doch im Deutsch-Sorbischen Volkstheater herrscht Gewusel: Kulissen werden aufgebaut, Requisiten geschleppt, Instrumente gestimmt, Ton- und Lichttechnik eingestellt. Schauspieler, Tänzer und Chorsänger kommen dazu. Es sind Laiendarsteller, die eine Aufführung besonderer Art vorbereiten: ein Musical, das zugleich ein Weihnachtsgottesdienst ist und Bautzener Einwohner und Bewohner der Flüchtlingsheime gleichermaßen ansprechen soll.

Denn die Weihnachtsgeschichte ist auch die Geschichte einer Flucht: Zuerst muss Josef mit seiner hochschwangeren Frau Maria eine beschwerliche Reise unternehmen. In Bethlehem finden sie keine Unterkunft, und Maria muss ihr Kind unter improvisierten Umständen zur Welt bringen. Dann wird das Leben des Kindes bedroht, weil König Herodes um seine Macht fürchtet. Auf abenteuerliche Weise flieht die kleine Familie nach Ägypten. Eingewoben in die Geschichte sind Dinge, die Flüchtlinge vielleicht so oder ähnlich erlebt haben: eine Fahrt übers Meer in einem kleinen Boot. Bürokratische Verwirrungen. Ein korrupter Beamter, der der Familie die Schätze aus der Tasche zieht, die die Weisen aus dem Morgenland dem Jesuskind geschenkt haben. Aber auch dieser Beamte ist von Gott geliebt und bekommt die Chance, noch einmal neu anzufangen.

Publikum in den Bann gezogen

Die Geschichte zieht das Publikum in ihren Bann. Es gibt Programmhefte in fünf Sprachen, eine Simultanübersetzung in Englisch, Arabisch und Persisch sowie die viersprachige Projektion der Dialoge an der Videoleinwand. Katrin Otto aus Salzenforst schildert ihre Eindrücke so: „Es war schon ein besonderes Gefühl, da mitten unter diesen bunten Menschen zu sitzen. Hinter uns saßen die jungen Leute aus dem Heim in Döberkitz. Sie folgten gebannt dem Geschehen auf der Bühne. Dass einige der Schauspieler auch Flüchtlinge waren, schien sie besonders zu beeindrucken. Doch als zum Schluss Lieder auf Arabisch und Persisch erklangen, wurde es hinter mir lebendig. Darüber haben sich die Jugendlichen sichtlich gefreut.“

Möglichkeit zum Kennenlernen

Nach dem Gottesdienst gab es im Theaterfoyer die Möglichkeit zum Kennenlernen. Eine Kontaktbörse vermittelte Flüchtlinge an Familien, die jemanden zum Mittagessen einladen wollten. Anne Pawolski aus Grubschütz berichtet: „Bei der Familie meines Vaters in Polen ist es Tradition, zum Weihnachtsessen einen Teller mehr auf den Tisch zu stellen, falls jemand zu Besuch kommt. So war es für uns selbstverständlich, dass wir jemanden einladen. Bei uns waren zwei Jungs aus Afghanistan. Sie können schon ziemlich gut deutsch. Nach dem Essen haben wir Uno gespielt. Das kann irgendwie jeder. Dabei hatten wir viel Spaß. Jetzt sind wir über Facebook befreundet und einer der beiden, der in seiner Heimat als Elektriker gearbeitet hat, will uns beim Ausbau des Dachbodens helfen.“

Circa 400 Zuschauer saßen im Theater. Das Musical konnte aber auch im Internet verfolgt werden. 258 Geräte waren im Livestream zugeschaltet. Ein herzlicher Dank gilt allen, die in die Vorbereitung viel Zeit und Kraft investiert haben. In der hektischen Adventszeit ist das nicht selbstverständlich. 76 Personen waren am Programm beteiligt sowie 28 als Ordner, Kontaktvermittler und an den Infoständen. Etwa 30 halfen nachher noch bei den Weihnachtsfeiern für die Flüchtlinge. Respekt verdient die Leitung der Josua Gemeinde um die beiden Pastoren Alf und Clemens Mudrich für den immensen Aufwand, der allein für die Organisation notwendig war.

