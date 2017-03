Die Geld-Schere Im Schnitt verdienen die Dresdner zwar mehr. In zwei Stadtteilen ist das Armutsrisiko trotzdem hoch.

Prohlis und Gorbitz auf der einen Seite, Loschwitz auf der anderen: Dresden ist eine geteilte Stadt, wenn es ums Geld geht. Das durchschnittliche Äquivalenzeinkommen eines Haushalts ist im vergangenen Jahr zwar auf 1 600 Euro gestiegen, wie die neueste Bürgerumfrage der Stadtverwaltung zeigt. Das sind fast 200 Euro mehr als noch vor zwei Jahren. Doch das Geld ist ungleich verteilt.

Das fängt schon bei Familien ohne Kinder an. Nur sie verdienen mehr als noch vor zwei Jahren. Bei Singles ist auf dem Konto dagegen alles so geblieben – genauso wie bei Paaren mit Kindern. Beim sogenannten Äquivalenzeinkommen handelt es sich um eine statistische Größe. Dabei wird das monatliche Nettoeinkommen gewichtet, je nach dem, wie viele Menschen welchen Alters zusammenleben. Ungewichtet beträgt das durchschnittliche Nettoeinkommen 2090 Euro. Immerhin ist die Zahl der Geringverdiener gegenüber 2014 gesunken.



Unter 1000 Euro im Monat würden heute noch 13 Prozent der Befragten bekommen. „Die Arbeitslosenquote sinkt in Dresden seit fünf Jahren“, sagt Grit Winkler, Sprecherin der Arbeitsagentur. Die Stadt würde insgesamt von der guten wirtschaftlichen Entwicklung profitierten. „Es gibt hier einen guten und gesunden Mittelstand.“ Als Primark vor zwei Jahren eröffnet hat, habe man das beispielsweise deutlich gemerkt, weil das Unternehmen auf einen Schlag zwischen 200 und 300 Personen gesucht habe.



Professor Joachim Ragnitz vom Dresdner Ifo-Institut sagt, dass die Einkommen deutlich über dem sächsischen Durchschnitt liegen. Mehr verdient wird nur in den Landkreisen Leipzig und Meißen. Dass das Durchschnittseinkommen nicht noch stärker gestiegen ist, könnte auch an der großen Zahl an Studenten liegen, schätzt der Wirtschaftswissenschaftler. „Deren Einkommen ist ja niedrig.“



Trotz guter Entwicklung gibt es laut Bürgerumfrage noch jede Menge Menschen, die von Armut bedroht sind. In aller erster Linie handele es sich dabei um Einpersonenhaushalte sowie alleinerziehende Eltern, so die Stadt. Rund 15 Prozent der Dresdner hätten gerade einmal zwei Drittel vom Durchschnittseinkommen zur Verfügung. Zugenommen hat auch die Altersarmut. Über 20 Prozent der Rentner ohne Partner gelten als gefährdet. Vor zehn Jahren waren es noch weniger als 15 Prozent. Das geringste Risiko, zu verarmen, haben Paare, die beide arbeiten gehen, und Rentnerehepaare.



Auch zwischen den Stadtteilen klafft eine Schere: Stehen Prohliser und Gorbitzer Haushalten weniger als 1450 Euro im Monat zur Verfügung, können die Loschwitzer im Schnitt mehr als 1750 Euro ausgeben. Entsprechend verteilt ist auch das Armutsrisiko. In Loschwitz und Schönfeld-Weißig liegt es bei gut fünf Prozent, in Gorbitz und Cotta bei über 30 Prozent. „Dass die Einkommen über die Stadtviertel ungleichmäßig verteilt sind, ist ganz normal“, sagt Ragnitz. Die ärmeren Leute würden geballt in den Stadtvierteln leben, wo die Mieten niedriger sind. Zumindest ist der Anteil der Haushalte zurückgegangen, die Wohngeld und Sozialhilfe bekommen. Ob das Geld zum Leben in Dresden reicht, ließe sich nur schwer sagen, so der Wissenschaftler. Lokale Erhebungen zu Mietkosten, Lebensmittel- und Restaurantpreisen gebe es nicht. Das hänge letztlich auch davon ab, wo jeder einkauft. „Wer zum Discounter geht, kann sich mehr leisten als jener, der beim Feinkosthändler einkaufen geht.“



Geld ist nicht alles im Leben, sagt ein Sprichwort. Auf die ganz persönliche Zufriedenheit kommt es an. Und diese schätzen die Befragten als gar nicht so schlecht ein. Zwei Drittel bewerten ihre wirtschaftliche Situation als gut oder sehr gut – so viele wie noch nie zuvor in einer Bürgerumfrage. Nur acht Prozent sagen, sie sei schlecht. Vor zwei Jahren sahen noch zwölf Prozent schwarz. Die meisten denken, dass das auch so bleiben wird. Deutlich schlechter schätzen Arbeitslose ihre Zukunftsperspektiven ein: Über die Hälfte sagt, ihnen gehe es wirtschaftlich schlecht.



Für die kommunale Bürgerumfrage wurden im vergangenen Frühjahr insgesamt 4435 Dresdner im Alter zwischen 16 und 90 Jahren befragt. Seit 1993 verschickt die Stadtverwaltung die Fragebögen.

zur Startseite