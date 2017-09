Die Geheimnisse des Löbauer Nudeldampfers Ein neues Buch erzählt vom Haus Schminke. Am Tag der Sachsen beginnt der Verkauf.

Leuchtendes Schiff in schwerer See. Edition Sächsische Zeitung, 88 Seiten, 14,95 Euro. © SZ

Löbau. Wie schön dieses Haus ist! Wie heiter, leicht, licht, klar – und praktisch. Ein besonderes Juwel in der mit Schönheit reich gefüllten Schatztruhe der Oberlausitz ist dieses Haus am Stadtrand von Löbau, das sich der Nudelfabrikant Fritz Schminke und seine Frau Charlotte zu Beginn der 1930er Jahre bauen ließen.

Wer dieses Haus sieht, erkennt sofort, warum die Einheimischen das ungewöhnlichste Haus im Stadtgebiet und weit darüber hinaus seit jeher liebevoll „Nudeldampfer“ nennen. Und wer es betritt, vergisst unwillkürlich, dass er gerade mit etwas in Berührung kommt, was doch vielen als eher befremdlich erscheint: moderne Kunst. Das Haus Schminke ist ein Faszinosum, und die Geschichte dieses Hauses und der Menschen, die es schufen und in ihm lebten, ist unglaublich facettenreich, groß und durchaus nicht ohne Widersprüche.

Wie passt es zusammen, dass dieses heitere, menschenfreundliche Haus genau in jenen Wochen bezogen wird, in denen die Nationalsozialisten Bücher moderner Autoren verbrannt und begonnen haben, moderne Kunst als „entartet“ zu verdammen? Wie passt es zusammen, dass der Bauherr in jener Zeit selbst der NSDAP beitrat und gleichzeitig intensiv mit einem modernen Architekten zusammengearbeitet hat, der mit der Grobheit und Enge der braunen Diktatur nichts zu schaffen hatte?

Hans Scharoun, der Anfang der 1960er Jahre mit dem zirkuszeltartigen Bau der Philharmonie in Berlin international berühmt wurde, nannte das Haus Schminke sein liebstes Haus von allen. Heute gilt es als eines der vier wichtigsten Wohnhäuser der Klassischen Moderne – weltweit.

Daher kommen Menschen aus vielen Ländern hierher, um ein Feuerwerk genialer Einfälle zu erleben: Schiffsreling und Bullaugen, Türklinken, die man mit vollen Händen öffnen kann, eine der ersten Einbauküchen, Fenster, durch die Kinder beim Spielen heraus- und hineinkrabbeln konnten. Und Räume, die jeden Lichtstrahl auffangen.

Die Stiftung Haus Schminke und die Sächsische Zeitung bringen nun gemeinsam ein Buch in deutscher und englischer Sprache heraus, das die Architektur, den Architekten und die Lebensgeschichten der Oberlausitzer Unternehmerfamilie vorstellt. Zum Tag der Sachsen wird es an diesem Wochenende in Löbau erstmals verkauft – am Stand der Sächsischen Zeitung in der Bahnhofstraße und im Haus Schminke in der Kirschallee 1b.

zur Startseite