Die Geheimnisse der alten Schule Friedrich Drese lässt die ehemalige Schulstube von Kesselsdorf sanieren. So manche Überraschung taucht dabei auf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Balken, an dem Friedrich Drese steht, soll als Stütze unter die alte Holzbalkendecke eingezogen werden. In diesem knapp 58 Quadratmeter großen Raum wurden einst die Kinder von Kesselsdorf unterrichtet, bevor 1878 die neue Schule eröffnet wurde. Später gab es hier einen Friseursalon. © Karl-Ludwig Oberthür Der Balken, an dem Friedrich Drese steht, soll als Stütze unter die alte Holzbalkendecke eingezogen werden. In diesem knapp 58 Quadratmeter großen Raum wurden einst die Kinder von Kesselsdorf unterrichtet, bevor 1878 die neue Schule eröffnet wurde. Später gab es hier einen Friseursalon.

Unter mehreren Farbschichten kamen Blattornamente zum Vorschein. Die Außenmauern sind mit Bruchsteinen gesetzt, die von innen mit einem Kalkputz überzogen wurden.

Ein Raum mit Bruchsteinwänden, die Putzreste darauf zeigen gelbe, blaue und grüne Farben. „Hier hat sich jemand sogar an einer Blume versucht“, sagt Friedrich Drese und zeigt auf eine Stelle an der Wand, auf der tatsächlich ein Blatt zu erkennen ist. Wann die Blume dahin kam, ob sie als Zierde für einen Wohnraum, einen Friseursalon oder ein Klassenzimmer diente, ist unbekannt. Nur eines ist klar: Das Haus an der Straße des Friedens 33 in Kesselsdorf hat eine lange und wechselhafte Geschichte. Ein weiteres Kapitel kommt nun hinzu: Hauseigentümer Drese lässt das komplette Erdgeschoss sanieren und dabei taucht so manches Puzzleteil aus der Vergangenheit des Gebäudes auf.

Das Fachwerkhaus in der Ortsmitte wurde 1782 als Schule errichtet. Damals gab es im Erdgeschoss einen Klassenraum für alle Kesselsdorfer Mädchen und Jungen. Die andere Erdgeschosshälfte diente als Lager und Schuppen. In der ersten Etage wohnte der Lehrer. Bei der Sanierung ist nun eine Besonderheit zutage getreten. Nur eine Außenwand war zunächst aus Bruchsteinen gemauert, der Rest vom Erdgeschoss bis zum Dachboden in Fachwerktechnik ausgeführt. Friedrich Drese hat sich mal umgehört. Schon damals gab es eigentlich eine Vorschrift, das gesamte Untergeschoss zu mauern. „Vielleicht aus Brandschutzgründen oder aber, um die kurfürstlichen Wälder zu schonen.“ Die Kesselsdorfer Schule war zunächst überwiegend ein Holzbau. Erst später wurden auch die anderen Außenwände mit Bruchsteinen hochgezogen – wann, ist unbekannt.

Und es gibt noch mehr Rätsel. So stecken in der ältesten Wand Steine mit Jahreszahlen und Initialen. 1658 ist da zu lesen und 1684. Wahrscheinlich war das Material zunächst in einem anderen Haus im Dorf verbaut und wurde für den Schulneubau 1782 einfach wiederverwendet. „Wenn man die Kirchenbücher durchsieht, findet man zu den Buchstaben vielleicht die Namen“, sagt der Hausbesitzer. Es würde ihn schon reizen, das herauszubekommen.

Erhalten blieb vom Klassenraum auch eine Nische, die Friedrich Drese zunächst für eine zugemauerte Tür hielt. Ein Handwerker machte ihn auf die Einkerbungen an der Nischenwand aufmerksam. „Das war ein Regal, keine Tür. Die Kerben entstanden dort, wo einst die Bretter eingelegt waren.“ Das Klassenzimmer maß 58 Quadratmeter, fast 100 Jahre wurde hier unterrichtet. 1878 wurde in Kesselsdorf eine neue Schule mit drei Klassenzimmern eröffnet. Das alte Fachwerkhaus an der Hauptstraße des Ortes ging in Privathand über und wurde nun als Wohn- und Wirtschaftsgebäude verwendet. Mehrere Familien zogen ein, in der alten Schulstube eröffnete irgendwann ein Friseursalon. Als Friedrich Drese im Zuge der Sanierung den Fußboden öffnen und ausschachten ließ, kamen aus dieser Zeit zwei alte, halbzerfressene Emailleschilder zum Vorschein. Der Schriftzug „Damen“ und „Herren“ ist gerade noch so zu erkennen. Vermutlich sind die Werbeschilder des Friseurs irgendwann als Füllmaterial unter den Dielen verschwunden. Was sich noch anfand: Teile einer alten Glasflasche und ein sächsischer Pfennig von 1782, dem Baujahr des Gebäudes.

Friedrich Drese kaufte das Haus 1990 von der damaligen Gemeinde Kesselsdorf. Entstanden war der Handel ein Jahr zuvor, als er auf einem Dorffest den Bürgermeister beiläufig fragte, was mal aus der alten Schule werden solle. „Er fragte zurück, ob ich Interesse hätte, das Haus stünde zum Verkauf. Wir einigten uns auf 5 000 DDR-Mark.“ Es wurden dann 5 000 D-Mark, aus heutiger Sicht ein Geschenk. Allerdings eines, das an der recht lauten Bundesstraße stand und stark sanierungsbedürftig war. „Sieben Wohneinheiten gab es 1990 darin, zwei oder drei waren noch vermietet“, erinnert sich Friedrich Drese. Für alle Bewohner gab es ein Plumpsklo im Haus und ein weiteres im Schuppen. Die ehemalige Schule hatte ebenso wenig einen Trinkwasseranschluss wie viele weitere Häuser in Kesselsdorf – wer kochen oder waschen wollte, musste das Wasser vom nahe gelegenen Brunnen heranschleppen.

Friedrich Drese sanierte das Dachgeschoss, in das seine Eltern einzogen, sowie die erste Etage, die vermietet ist. Er selbst lebt in Waren an der Müritz. Die alte Schulstube aber lässt er jetzt zu einem großzügigen Wohnraum ausbauen – für sich oder andere Gäste. Dazu müssen die Natursteinwände wieder verputzt und gekalkt werden. Die alte Holzbalkendecke, die jahrzehntelang unter einer Putzschicht versteckt war, ist noch in Ordnung und muss lediglich gereinigt und überarbeitet werden. Der Fußboden wird mit rustikalen Terrakotta-Fliesen ausgestattet, die in Portugal handgefertigt wurden. Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September dürfte der Raum schon seine zukünftige, aber auch ein bisschen seine ursprüngliche Gestalt angenommen haben. Dann kann jeder mal in die ehemalige Kesselsdorfer Schulstube hereinschauen.

