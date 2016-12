Die geheime Macht der Algorithmen Big Data ist derzeit in aller Munde. Unternehmen profitieren vom Sammeln und Auswerten der Daten. Hacker haben dazu eine eigene Sicht.

„Daten sind das neue Öl.“ Dieser Satz fällt immer wieder, wenn es um das Thema Big Data geht. Und in der Tat: Um den Kunden besser zu verstehen, setzen Unternehmen zunehmend auf das Sammeln, Verknüpfen und Auswerten mitunter persönlicher und sensibler Daten. Doch was bedeutet das für den Verbraucher? Auf dem Hackerkongress „Chaos Communication Congress“ in Hamburg warnen Aktivisten vor dem massiven Ausspähen der „gläsernen Kunden“.

„Während wir immer transparenter werden, wird der Umgang der Unternehmen mit unseren Daten immer undurchsichtiger“, kritisiert der österreichische Datenexperte Wolfie Christl, der gemeinsam mit der Wiener Wissenschaftlerin Sarah Spiekermann im Oktober das Buch „Networks of Control“ zu dem Thema veröffentlicht hat. „Via Smartphone oder Webbrowser kann ein konstanter Datenstrom über unser Leben oder unser Nutzungsverhalten an Dritte weitergegeben werden.“ Auf Basis solcher Informationen über unser Leben werde personalisierte Werbung angeboten. Es könnten aber auch diskriminierende Entscheidungen über Kunden gefällt werden, von der Kreditwürdigkeit bis hin zur Wartedauer in einer Hotline.

„Ein Großteil der Bürger versteht überhaupt nicht, welche Auswirkungen es hat, wenn er Daten hinterlässt – dass sie gespeichert und möglicherweise weiterverkauft werden“, sagt auch Netzaktivist Markus Beckedahl. Er fordert einen „klaren Schutz vor dem Erstellen eindeutiger Profile“.

„Weltweit verdoppelt sich die Menge verfügbarer Daten alle drei Jahre“, erklärte Analytics-Experte Peter Breuer von McKinsey. Digitale Plattformen, vernetzte Sensoren und Milliarden von Smartphones generierten kontinuierlich neue Informationen. In einer Studie des Datenexperten Christl werden konkrete Beispiele für die Nutzung von Big Data genannt: So konnte die US-Supermarktkette Target aus einer Analyse des Einkaufsverhaltens schwangere Frauen identifizieren und sogar Geburtstermine hochrechnen. Anhand von Facebook-Likes lässt sich mit hoher Zuverlässigkeit auf Eigenschaften wie Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit, politische Einstellung, Beziehungsstatus oder Alkoholkonsum schließen.

Sogar die Tastatur gibt Informationen preis: Emotionen wie Zuversicht, Unschlüssigkeit, Nervosität oder Trauer ließen sich relativ zuverlässig aus der Analyse von Rhythmus und Dynamik des Tippens erkennen, heißt es. (dpa)

