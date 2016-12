Die Gegner sehen doppelt Der Dresdner SC verpflichtet das erste Zwillingspaar der Volleyball-Bundesliga.

Von dieser Tribüne aus werden die Zwillinge Amber (l.) und Kadie Rolfzen künftig angefeuert. Die beiden US-Girls schließen die Kaderlücke beim deutschen Meister DSC. © kairospress

Das könnte für Irritationen sorgen – hoffentlich nur bei den nächsten Gegnern des Dresdner SC. Der deutsche Volleyballmeister bestätigte am Donnerstag die Verpflichtung der eineiigen Zwillingsschwestern Kadie und Amber Rolfzen. Damit sorgen die Sachsen möglicherweise für ein Novum. Erfolgreiche Schwestern hat es im nationalen Volleyball schon gegeben, Ariane (51) und Constance Radfan (47) beispielsweise, Zwillinge spielten jedoch noch nie im deutschen Frauen-Oberhaus in einer Mannschaft.

Nun verpflichteten die Dresdner die Twins vom College Nebraska natürlich nicht, um hauptsächlich für optische Verwirrung bei den Kontrahenten zu sorgen. Die 22 Jahre alten Schwestern decken vielmehr die vakanten Stellen auf der Diagonal- (Amber) und Außenangriffposition (Kadie) ab. Mit Liz McMahon hatte der DSC bislang nur eine etatmäßige Diagonalangreiferin – und die bis zum 17. Dezember verpflichtete Gina Mancuso schloss kurzfristig die Lücke auf Außen, die durch den Kreuzbandriss von Eva Hodanova entstanden war. „Ich bin froh, dass wir die beiden freien Positionen im Kader besetzen konnten. Das eröffnet uns weitere taktische Möglichkeiten“, erklärte Cheftrainer Alexander Waibl. „Kadie und Amber werden ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, aber ich bin guter Dinge, dass sie schon bald helfen können.“ Die Verträge der 1,92 Meter großen Zwillinge laufen zunächst bis zum Saisonende, enthalten aber jeweils Optionen für Verlängerungen. Beim ersten Auswärtsspiel des neuen Jahres am 4. Januar bei Schwarz-Weiß Erfurt werden sie erstmals im Kader stehen.

Amber und Kadie führten ihr College-Team Nebraska Huskers voriges Jahr zur Meisterschaft – der wichtigste Titel, da es keine Volleyballliga in den USA gibt. Am 15. Dezember scheiterten sie nun im Halbfinale am neuerlichen Triumph. Waibl macht keinen Hehl daraus, dass das Budget des Vereins nicht ausgereicht habe, um einen richtigen Kracher zu verpflichten. Mal abgesehen davon, dass der derzeit ohnehin nicht auf dem Transfermarkt zu finden wäre. Insofern waren die fünfte und sechste US-Amerikanerin im nun 15-köpfigen Profikader gewissermaßen alternativlos. „Gern hätten wir die Lücke auf den Positionen aus dem eigenen Nachwuchs geschlossen. Aber wir müssen uns eingestehen, dass dies momentan nicht möglich ist, auch zum Schutz der Talente“, sagte Abteilungschef Jörg Dittrich.

