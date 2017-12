„Die Gegentreffer fielen zu einfach“ Langburkersdorf verliert trotz Zwei-Tore-Führung das Spitzenspiel und damit auch die Tabellenführung.

Mohorns Kapitän Tony Heber, der den Anschlusstreffer erzielte, im Zweikampf mit Langburkersdorfs Rene Löschan. Foto: Steffen Unger

In der Fußball-Kreisliga A gab es am zwölften Spieltag erneut einen Wechsel an der Tabellenspitze. Die bisherige Nummer eins SSV Langburkersdorf musste gegen Wacker Mohorn eine 2:3 (1:0)-Niederlage hinnehmen, während der SV Wesenitztal II mit einem 2:0 (1:0) beim SV Saupsdorf die Führung übernehmen konnte.

Die Langburkersdorfer befanden sich dabei vor 147 Zuschauern im Jahnstadion zunächst auf der Siegerstraße. Nico Feyer in der 24. Minute sowie Stefan Mihalik kurz nach dem Seitenwechsel (49.) schossen einen 2:0-Vorsprung heraus. Doch die Gäste aus Mohorn schlugen zurück. Tony Heber traf zum Anschluss in der 53. Minute. Die Großchance der Hausherren auf ein 3:1 verhinderte der Linienrichter mit einer fragwürdigen Abseitsentscheidung. „Mihalik stand zwar im Abseits, aber der Ball kam vom Gegner. Der Linienrichter hat sich sogar nach dem Spiel entschuldigt, dass er die Fahne gehoben hatte. Mit unserem dritten Tor wäre vielleicht nichts mehr angebrannt“, ärgerte sich SSV-Trainer Dieter Guhr. Stattdessen kam Mohorn durch Johann Pechthold in der 73. Minute zum Ausgleich. In der 90. Minute gelang dem 29-Jährigen dann tatsächlich noch der Siegtreffer. Das Tor entwickelte sich aus einem Freistoß der Langburkersdorfer, als ein Spieler der Gäste aus der Mauer lief und sich den Ball schnappte.

„Da hätte der Schiedsrichter eigentlich zurückpfeifen müssen“, haderte Guhr erneut mit einer Entscheidung der Unparteiischen: „Aber man muss auch sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit keine Entlastung mehr zustande gebracht haben. Der Ball wurde nur noch weggeschlagen, nichts Konstruktives mehr geleistet. Und die Gegentreffer fielen zu einfach.“

Der Coach hatte schon vor dem Spiel mit personellen Problemen zu kämpfen. Gleich sieben Spieler aus dem Kader waren verhindert. Während der Partie musste auch noch Thomas Elbling verletzt vom Platz. „Darunter hat natürlich die Qualität gelitten. Das kannst du eben 90 Minuten lang nicht kompensieren“, erklärte Guhr, zog aber trotz der Niederlage ein positives Zwischenfazit: „Wir sind doch aber gut im Rennen, haben als Aufsteiger 23 Punkte erreicht. Dass es Rückschläge geben wird, ist doch klar.“

Neuer Spitzenreiter in der neunten Liga ist die Landesklasse-Reserve des SV Wesenitztal. Auf dem Kunstrasenplatz im Sebnitzer Waldstadion feierte das Team um Trainer Jens Hartmann einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen den Tabellenletzten SV Saupsdorf. „Es war sicher kein sehr schönes Spiel. Aber wir haben relativ sicher die drei Punkte erkämpft, hätten auch etwas höher gewinnen können“, sagte der Übungsleiter. Beide Treffer gingen auf das Konto von Michael Hähnel (14., 55.). Für Hartmann ist die Tabellenführung eine gute Momentaufnahme: „Unsere Zielstellung ist, dass wir im oberen Tabellenfeld ein Wörtchen mitreden wollen. Das funktioniert doch ganz gut.“ Für den Gegner aus Saupsdorf brechen hingegen schwere Zeiten an. Nur magere vier Punkte aus bislang zehn Partien stehen zu Buche, die rote Laterne hängt am Hang des Wachberges.

Einen 3:0 (0:0)-Sieg in der Schlussphase des Spiels ergatterte der SV Birkwitz-Pratzschwitz gegen die zweite Mannschaft von Motor Wilsdruff. Thomas Hähnel (72.), Christoph Rebisch (86.) sowie Jens Berger per Elfmeter in der 90. Minute belohnten die Hausherren für ihre gute Vorstellung in der zweiten Halbzeit. Die Kicker vom Pappelstadion kletterten im Tableau damit auf den achten Rang empor.

Beim 6:0 (1:0)-Erfolg der SG Wurgwitz beim Pretzschendorfer SV traf Jan Oldenburg zwischen der 58. und der 85. Minute gleich vierfach. Spielertrainer Kai Starke (32.) und Florian Erfurt (87.) steuerten die weiteren Treffer zum halben Dutzend bei. Ein 2:2 (0:1)-Remis gab es zwischen dem Dorfhainer SV und dem Höckendorfer FV. Vor 130 Zuschauern lagen die Gäste in diesem Lokalderby zunächst durch Michael Zschage (30.) und Jan Hildebrand (70.) mit 2:0 vorn. Kevin Richter (76.) und Fabian Morgenstern (89.) retteten für den Kreisoberliga-Absteiger wenigstens einen Punkt.

Der TSV Reinhardtsgrimma setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 4:1 (3:0)-Erfolg beim Hainsberger SV II fort. Felix Jäpelt (6.), Lucas Namyslo (8.) sowie Marco Niebylski sorgten bereits nach zehn Minuten für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer durch Robin Krämer in der 57. Minute war nur Makulatur, Niebylski erhöhte noch in der 78. Minute.

zur Startseite