Die Gefahr im Straßenverkehr

Radfahrer überqueren die Straße auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz in Berlin, wo am Dienstag eine Radfahrerin von einem Laster erfasst wurde und zu Tode kam. © dpa/Jörg Carstensen

Berlin. Nach einem erneuten tödlichen Fahrradunfall mit einem Lastwagen in Berlin gibt es wieder verstärkte Forderungen nach wirksamen Schutzmaßnahmen.

Ein Unfallforscher wies am Mittwoch auf technische Lösungen wie Warnsysteme an den Lastwagen hin. Die Initiative Volksentscheid Fahrrad verlangte den Umbau von Kreuzungen. Die Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln wollten am Abend über Baumaßnahmen für besseren Fahrradverkehr debattieren, wie der „Tagesspiegel“ berichtete.

Am Dienstagmorgen war eine 52 Jahre alte Radfahrerin in Schöneberg von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und getötet worden. Am Abend wurde dann ein weiterer Radfahrer durch die Unachtsamkeit eines Laster-Fahrers schwer verletzt. Der 79-Jährige fuhr an einem geparkten Lastwagen vorbei, als der Fahrer seine Tür öffnete, so dass der Rentner dagegen fuhr und Kopfverletzungen erlitt. Zuvor war am vergangenen Freitag eine 22 Jahre alte Radfahrerin von einem abbiegenden Lastwagen lebensgefährlich verletzt worden.

Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) sicherte umfassende Untersuchungen zu. „Wir werden sehr schnell gucken, welche Maßnahmen anzuordnen sind, damit sich so etwas möglichst nicht wiederholt“, sagte sie am Mittwoch bei einem Besuch der Unfallstelle. Ausschließen könne man derartige Unfälle aber nie ganz, räumte Günther ein, die für die Grünen im Senat ist. Sie wies auf eine Bundesratsinitiative hin, mit der das Land Berlin anregen will, Lastwagen verpflichtend mit sogenannten Abbiegeassistenten für Notfallbremsungen auszurüsten.

Für den späten Mittwochnachmittag hatten die Initiative Volksentscheid Fahrrad und andere Vereine eine Mahnwache an der Unfallstelle an der Kreuzung von Kolonnenstraße und Hauptstraße geplant. Der Fahrradclub ADFC wollte ein weißes Fahrrad zum Gedenken an die Verunglückte aufstellen.

Das „Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg“ kritisierte: „Die unübersichtliche Führung des Radverkehrs auf einem viel zu schmalen Schutzstreifen, der auch von abbiegenden Autos befahren wird, hat hier Mitschuld am Geschehen.“ Die Kreuzung sollte schon längst sicherer gemacht werden, bisher sei aber nichts geschehen.

Der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), Siegfried Brockmann, hält nicht viel von weiteren Spiegeln an Lastwagen oder einer Kamera mit einem zusätzlichen Bildschirm für den Fahrer. Schon so müssten die Fahrer sehr viele Bereiche im Auge habe. „Wahrnehmungspsychologisch ist das extrem anspruchsvoll.“ Sinnvoller wären technische Lösungen wie sogenannte Abbiegeassistenten, etwa ein Sensor, der mit einem Warnsignal oder einer automatischen Bremse gekoppelt ist.

Laut Brockmann sind bei den Unfällen mit abbiegenden Lastwagen und Fahrradfahrern auffallend oft ältere Menschen und besonders Frauen unter den Opfern. „Also man kann sagen: weibliche Senioren sind ganz besonders von dieser Unfallart betroffen“, sagte Brockmann dem RBB-Sender Radio Eins. Der jüngere und sportliche Radfahrer komme zwar auch in diese Situation, er habe aber oft noch Möglichkeiten, den Unfall abzuwenden, durch eine Vollbremsung oder ein Ausweichen zum Beispiel. „Die Senioren, die verfügen darüber nicht. (...) Weil sie einfach nicht so schnell reagieren können.“

Die getötete Radfahrerin vom Dienstag war das erste Todesopfer im Berliner Straßenverkehr in diesem Jahr. 2017 kamen in der Hauptstadt 35 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Unter den Opfern waren 13 Fußgänger und 9 Radfahrer. (dpa)

