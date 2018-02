Die „gefährlichste Ecke von Lauta“ soll jetzt sicherer gemacht werden

Bei Schneefall und Feuchtigkeit wird es in dieser Bundesstraßen-Kurve in Lauta gefährlich. Am 9. Dezember 2017 ereignete sich dieser Unfall (im Bild), bei dem ein Auto im gerade erst fertiggestellten Zaun des Grundstücks Senftenberger Straße 13 a einschlug. Zuvor schon hatte es seit 2005 vier Unfälle gegeben, bei denen Fahrzeuge ausgangs der Kurve auf der anderen Straßenseite bei Rieta Göldner (auf dem kleinen Bild oben zu sehen) mehrfach die Umzäunung des Grundstücks beschädigt haben. In einem Fall war ein Auto erst von der Hausfassade gestoppt worden. Ihre Reparaturen summierten sich auf knapp 11 000 Euro. Und in einem Fall waren Fahrzeuginsassen auch verletzt worden. Fotos: Aniko Grählert/rgr



Rieta Göldner aus Lauta ist überrascht: „Es geschehen Wunder – eine gute Nachricht“, kommentiert sie die Ankündigung der Verkehrsbehörde im Landratsamt Bautzen, dass die Bundesstraßen-Kurve vor ihrer Haustür sicherer gemacht werden soll. Für Rieta Göldner ist es die „gefährlichste Ecke von Lauta“, nachdem sich in diesem Bereich seit 2005 mindestens fünf Verkehrsunfälle nach dem gleichen Strickmuster ereignet haben (TAGEBLATT berichtete). Erst im Dezember hatte ein Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Auto verloren – das daraufhin in einem Zaun am Straßenrand gelandet ist. Nicht nur der Schaden am Auto, sondern auch der am gerade neu gebauten Zaun war enorm.

Eine Erfahrung, die Rieta Göldner zuvor schon viermal gemacht hat. Ihr Grundstück befindet sich auf der anderen Straßenseite ausgangs der Rechtskurve hinter dem griechischen Restaurant in Richtung Senftenberg. Zuletzt war fast genau vor Jahresfrist ein Auto über den Zaun ihres Grundstücks hinweggeflogen, um schließlich in der Wand ihres Wohnhauses einzuschlagen. „Fehlt nur noch, dass hier mal ein Lkw reinbrezelt“, hatte sie bei ihrem Besuch in der Dezember-Sitzung des Stadtrates erklärt. Da war sie mit ihrem Problem vorstellig geworden, nachdem der über Jahre andauernde Schriftverkehr mit den Behörden immer noch nicht das gewünschte Resultat gebracht hat.

Beschränkung in eine Fahrtrichtung

Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Tagen. „In Auswertung des Unfallgeschehens und nach Abstimmung mit allen zu beteiligenden Stellen habe ich für die B 96 im Bereich der Ihrem Wohngrundstück nebenliegenden Kurve für die Fahrtrichtung Senftenberg eine Geschwindigkeitsbeschränkung «30 km/h bei Nässe» angeordnet.“ Das wurde Rieta Göldner in dieser Woche vom zuständigen Sachgebietsleiter der Unteren Straßenverkehrsbehörde mitgeteilt. Diese Lösung geht sogar noch über die Empfehlung der Stadtverwaltung Lauta hinaus, die für eine 30-km/h-Begrenzung des Kurvenbereiches bei Schneeglätte plädiert hatte. Richtungstafeln und Warnbaken, die zuvor aufgestellt worden waren, haben offenbar nichts gebracht.

Rieta Göldner glaubt, dass Fahrzeuge in der problematischen Rechtskurve vom eigenen Schwung oder durch Fehler der Fahrer über die Mittellinie hinausgetragen werden. Beim Gegensteuern brechen die Fahrzeuge immer mal wieder aus. Nicht in jedem Fall kommt es zu einem Unfall.

Um aber auch dieser Vermutung auf den Grund zu gehen, kündigte der Landkreis-Sachgebietsleiter gegenüber Rieta Göldner an, dass im Verlauf dieses Jahres die Griffigkeitswerte der Fahrbahn ermittelt werden sollen. „Sollte die Fahrbahn nicht der Norm entsprechen, werden bauliche Maßnahmen folgen. Danach wird die Verkehrsbeschränkung überprüft.“

