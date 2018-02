Hallenfußball Die gebrochene Tradition Das Döbelner Hallenturnier der Gymnasien ist zum 26. Mal ausgetragen worden. Doch diesmal fehlt ein Team.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zumindest die Stimmung war bei den Gastgebern gut. Im Turnier landete die erste Mannschaft des Lessing-Gymnasiums (rote Trikots) auf Rang drei, für die zweite Vertretung (gelbe Trikots) blieb nur der letzte Platz. © Dietmar Thomas Zumindest die Stimmung war bei den Gastgebern gut. Im Turnier landete die erste Mannschaft des Lessing-Gymnasiums (rote Trikots) auf Rang drei, für die zweite Vertretung (gelbe Trikots) blieb nur der letzte Platz.

Der Harthaer Joel Eigenwillig (rechts) und Jonas Luge (Wurzen) wurden als beste Torhüter ausgezeichnet.

Döbeln. Ein wenig enttäuscht war Siegbert Leimner, der mit seinem Team für die Organisation des Hallenfußballturniers der Gymnasien verantwortlich ist, schon. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium aus der Partnerstadt Unna schickte diesmal keine Mannschaft. Mehr noch, die Unnaer hatten sich nicht einmal auf die Anfrage aus Döbeln – und sei es mit einer Absage – gemeldet. Über die Gründe kann Siegbert Leimner nur spekulieren. „Mathias Hollmann, der die Unnaer Teams meist als Lehrer begleitet hat, arbeitet jetzt an einer anderen Schule. Offenbar hat sich dieses Jahr niemand bei den Unnaern gefunden, der die Fahrt nach Döbeln organisiert“, so Leimner. Auch vor zwei Jahren seien die Partnerstädter nicht da gewesen, doch damals habe es eine begründete Absage gegeben.

So starteten zehn Teams in das Turnier, das zum 26. Mal ausgetragen wurde. Zum Auftakt trafen mit Gastgeber Lessing-Gymnasium Döbeln und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen die beiden Finalisten des Vorjahres aufeinander. Die Döbelner machten in diesem ersten Spiel Nägel mit Köpfen und gewannen 4:0. Ganz so furios ging es aber für die Gastgeber nicht weiter. Am Ende blieb für die erste Vertretung hinter dem Gymnasium St. Augustin Grimma und dem Luther-Gymnasium Hartha der dritte Rang.

Den Turniersieg sicherten sich die Grimmaer gegen Hartha. Noch in der Vorrunde hatten die Lutheraner diesen Gegner mit 4:1 bezwungen. Und auch im Finale lief es zunächst gut für die Harthaer, die durch einen Treffer von Jari Roitzsch in Führung gingen. Doch mehr und mehr übernahmen die Grimmaer das Zepter. Als die Muldestädter eine reichliche Minute vor Schluss ihren dritten Treffer erzielten, war die Entscheidung gefallen. Das zweite Tor von Jari Roitzsch war nur noch Ergebniskosmetik. „Die Grimmaer haben sich im Verlauf des Turniers gesteigert. Wir haben dagegen im Finale den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht“, sagte André Glauch, der die Harthaer Mannschaft gemeinsam mit Manuel Klötzer betreute.

Im Spiel um Platz drei setzten sich die Lessing-Gymnasiasten mit 3:2 gegen das Team des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz durch. Dominik Börno, Arthur Michel und Richard Leipold trafen für Döbeln. Fast wäre noch der Ausgleich gefallen, doch der dritte Treffer der Oschatzer fiel erst nach dem Einsetzen der Schlusssirene.

