Serie: Mach was für Dresden Die Gassigeher Zuhause haben sie eine Katze. Doch im Tierheim erfreuen Horst und Helga Kretzschmar seit Jahren die Hunde.

Die Wartezeit im Tierheim ein bisschen verkürzen: Helga und Horst Kretzschmar spazieren mit Ola (l.) und Timmy zur Elbe. © Sven Ellger

Es wird laut hinter den Gittern. Ein Bell-Konzert in allen Tonlagen. Als erster hat Timmy seine beiden Freunde entdeckt und zappelt schon aufgeregt in seiner Box, als er sie von weitem kommen sieht. Es ist Gassi-Zeit! Der wuschlige schwarze Mischling ist seit drei Monaten im Dresdner Tierheim im Stadtteil Stetzsch. „Am Anfang hat er niemanden an sich rangelassen“, erinnert sich Helga Kretzschmar. „Dann hab ich mich vorsichtig zu ihm gesetzt und ihn mit Leckerlis gelockt. Irgendwann kam er zu mir, sprang mich an und schleckte mich ab.“ So werden hier Freundschaften geschlossen. Inzwischen nehmen Helga und und ihr Mann Horst den wuseligen Timmy regelmäßig an die Leine und spazieren mit ihm bis zur Elbe hinunter.

Die beiden Rentner sind Gassigeher im Ehrenamt. Viermal in der Woche kommen der 72-Jährige und die 68-Jährige morgens zum Tierheim, schnappen sich zwei der Hunde im Wartestand und drehen mit ihnen eine Runde. Schon seit fünf Jahren machen sie das so. Durch den Hintereingang gehen sie ins Tierheim, grüßen links und grüßen rechts. Im Gänge-Labyrinth verlieren sich die beiden schon lange nicht mehr. Inzwischen gehören sie hier schon fast zum Inventar. Als vor zwei Jahren Uta Bresan mit ihrer unverwüstlichen MDR-Sendung „Tierisch, tierisch“ in Dresden zu Gast war, stellten Helga und Horst im Fernsehen die Hunde vor, die vermittelt werden sollten. Mit beachtlichem Erfolg.

Doch Nachschub gibt es immer reichlich, auch wenn es zurzeit mit rund 40 Hunden vergleichsweise ruhig zugeht. Eine Weihnachtsgeschenke-Rückgabewelle hat man hier noch nie gespürt.

Zum Gassigehen sind heute Timmy und Ola dran. Ola ist schon seit vier Jahren im Tierheim und das, was man „schwer vermittelbar“ nennt. Fremde empfängt sie nicht gerade freundlich. Horst Kretzschmar dagegen hat sie offensichtlich ins Herz geschlossen. Auch mit Timmy versteht die Hundedame sich prächtig, sodass einem ausgiebigen gemeinsamen Spaziergang nichts im Wege steht. Die Regeln sind klar: Die Hunde bleiben an der Leine und zum Mittagessen um elf sind sie wieder zurück.

Dann geht es für Familie Kretzschmar wieder in ihre Wohnung nach Briesnitz. Dort sind Hunde verboten. Stattdessen lebt das Paar mit einer Katze namens Shorty zusammen, die eigentlich Xaver von der Südhöhe heißt. „Ein astreiner mit langem Stammbaum“, sagt Horst. Die beiden sind selbst mit Tieren aufgewachsen. Auch ihre beiden Kinder hatten stets Meerschweinchen, Hamster oder Wellensittiche.

Fakten zum Tierheim zurück 1 von 6 weiter Vor allem Katzen leben im Tierheim Dresden-Stetzsch. 2016 kamen 476 Stubentiger dazu. 320 wurden gefunden, 91 abgegeben und 65 zwangseingewiesen. In den vergangenen zehn Jahren wurden nie so wenige Hunde ins Tierheim eingewiesen wie 2016. Es waren genau 282. Im Jahr 2007 waren es noch 590. 92 Hunde wurden zur Zwangspflege abgegeben, wozu vor allem verwahrloste oder auffällig gewordene Tiere und welche von Haltern, die beispielsweise ins Gefängnis oder Krankenhaus müssen oder gestorben sind, gehören. Dazu kamen 160 Fundtiere, von denen immerhin 113 wieder abgeholt wurden, und 30 Abgaben. Zu den Tieren, die 2016 neue Besitzer fanden, gehören 311 Katzen und 72 Hunde. Dazu kommen 301 sonstige Abgaben. Denn das Heim beherbergt auch Kleintiere wie Vögel oder Kaninchen. Zudem leben Reptilien in der Einrichtung. Selbst Fische sind hier zu finden. Rund eine halbe Million Euro steht dem Tierheim im Jahr zur Verfügung, Spenden nicht eingerechnet. Insgesamt wurden 14726 Euro im Jahr 2016 gespendet. 2017 konnte sich das Tierheim über 330000 Euro freuen - ein Mann hatte das Geld nach seinem Tod dem Tierheim vermacht.

Ihre Hundeliebe leben die Kretzschmars heute im Tierheim aus – zur Freude von Leiter Hanns-Hendrik Kluge. „Die beiden sind sehr zuverlässig und haben einen tollen Stand bei den Mitarbeitern“, sagt er. In seiner Kartei stehen Hunderte Gassigeher. Allerdings kommen nur etwas zehn regelmäßig – und das zählt für Mensch und Tier.

Jeder Gassigeher hat „seine“ Hunde. Seit 2012 haben sich Helga und Horst Kretzschmar etwas 30 Tieren gewidmet. Die meisten von ihnen haben längst ein neues Zuhause gefunden. Vor allem an ihren ersten Gassi-Hund können sie sich noch gut erinnern. „Das war Lotte, eine Schäferhündin“, sagt Helga. „Eine wilde aber ganz liebe.“ Als sie 2016 endlich vermittelt wurde, viel Helga der Abschied ein bisschen schwerer als sonst. „Aber genau so soll es ja laufen.“ Im Sommer gehen sie Lottes neues Herrchen nun regelmäßig besuchen. „Wenn sie uns hört, ist sie sofort an der Tür“, sagt Horst.

Nicht immer ist es Liebe auf den ersten Blick zwischen Hund und Gassigeher. Am Anfang steht vielmehr ein gegenseitiges Beschnuppern. Erst am Käfig. Dann im Käfig. Unter den Tierheimbewohnern sind momentan auch drei Deutsche Doggen mit einer Schulterhöhe von 80 Zentimeter. Mit denen werden die Kretzschmars mit Sicherheit nie unterwegs sein. „Solche Kraftpakete haben wir doch gar nicht unter Kontrolle“, sagt Helga. Auch die sogenannten Listenhunde kommen für sie nicht infrage. Dazu gehören Hunde mit bissiger Vergangenheit und Kampfhunde. „Ich würde nie mit einem Rottweiler gehen“, sagt Horst. Dafür sei ihm seine Gesundheit zu wichtig.

Apropos Gesundheit: So ein Gassi-Job hält richtig fit. Vier Jahrzehnte lang hat Horst Badminton gespielt. Doch jetzt macht das Knie nicht mehr mit. Bewegung haben die beiden trotzdem genug. Bis zu sechs Kilometer am Tag sind sie mit den Hunden unterwegs. Wenn einer mal krank oder verhindert ist, geht der andere allein. Vermutlich hätten die Hunde sonst auch wenig Verständnis. „Wir machen das ja auch gern“, sagt Helga lächelnd. „Sie geben einem so viel zurück.“

Horst verspricht derweil: „So lange wir noch können, werden wir weitermachen.“ Tierheimleiter Kluge wird’s freuen. Schließlich bieten Kretzschmars noch einen besonderen Service: Sie trainieren die Hunde und schreiben für jedes Tier, das sie kennenlernen, eine Liste mit Eigenheiten, die ihnen auffallen: „Macht Sitz“, „ist ängstlich“, „geht auf Radfahrer“. Das soll einem potenziellen Herrchen mal seine Entscheidung erleichtern.

Timmy und Ola patschen heute ausgelassen durch die Pfützen. Gleich sind sie wieder in ihrer Box, aber schon morgen gehen sie ja wieder mit ihren Freunden auf Tour. Wenn bis dahin nicht jemand anderes sein Herz an sie verliert.

