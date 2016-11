Die Garage sagt Tschüss! Diesen Sonnabend wird zum letzten Mal in dem Jugendzentrum in Weißwasser gefeiert. Ab Januar geht es aber andernorts weiter.

Christian Klämbt, Timo Schutza und Sebastian Krüger (von links) sind die Köpfe hinter der Garage. © Joachim Rehle

Könnten die Wände der „Garage“ in Weißwasser sprechen, sie hätten mit Sicherheit einiges zu erzählen. Denn in den letzen knapp 25 Jahren haben die Räume in der Berliner Straße als „Alternatives Jugendzentrum“ und „Ort der Soziokultur“ viele Feiern, Konzerte und sonstige Veranstaltungen gesehen. Doch nun ist damit an diesem Standort Schluss. Denn mit der Weiterentwicklung des Trägervereins von der mobilen Jugendarbeit hin zum Bereich Soziokultur haben sich auch die Anforderungen an die Räumlichkeiten geändert. Deshalb werden nun an anderer Stelle in Weißwasser die Voraussetzungen geschaffen, um diesen gerecht zu werden. Und zwar auf dem Gelände der Telux.

„Es geht eine Ära zu Ende“, sagt Sebastian Krüger vom Team der Garage. Von 1992 bis heute sei immerhin eine lange Zeit, in der die Garage die Jugendkultur in der Region geprägt habe. „Sie ist auch Teil meiner eigenen Jugenderfahrung“, sagt der 36.-Jährige. Zum Abschied wird am heutigen Sonnabend gleich doppelt gefeiert. Den Anfang macht am Nachmittag eine Metal Matinee mit den hiesigen Bands Forget your Hopes und Theodicy, ehe am Abend beim „Oktobierfest“ die Bands F.B.I. – die Abkürzung steht für Frei Bier Ideologen – und Turbolover auf der Bühne stehen. Auf den Metal am Nachmittag folgen somit Punkrock und Oi. Man werde es noch einmal richtig krachen lassen, erklärt Sebastian Krüger. Zum Jahresende ist dann definitiv Schluss. „Am 1. Januar müssen wir raus sein“, sagt Christian Klämbt, Leiter des Vereins Mobile Jugendarbeit und Soziokultur, zu dem die Garage gehört. Der Mietvertrag mit der Stadt, der die Immobilie gehört, ist gekündigt.

Bis zum Jahresende müssen deshalb auch die neuen Räume in der Telux fertig seien. Die Entscheidung, dort hin zu ziehen hat aber mehrere Gründe. Aufgrund der Weiterentwicklung des Aufgabenspektrums sei ein Investitionsbedarf entstanden, den man am jetzigen Standort so nicht umzusetzen könne, erklärt Christian Klämbt. Vom Verein befragte Weißwasseraner hätten sich zudem dafür ausgesprochen, dass die Telux wiederbelebt werden solle. Mit dem Umzug können so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. „Die Telux hat auch den Vorteil, dass wir nicht in die Bausubstanz eingreifen müssen“, so Christian Klämbt.

Einige der Räume sind zudem bereits saniert. Trotzdem wird der Verein wohl zwischen 100 000 Euro und 150 000 Euro investieren. Auf den Einbau eines Fahrstuhls, der für einen barrierefreien Zugang zur oberen Etage notwendig ist, entfallen dabei wohl 70 000 Euro. Dafür sollen aber noch Fördermittel beantragt werden. Im oberen Stockwerk befindet sich dann ein kleiner Saal für Veranstaltungen. Im Erdgeschoss wird es einen offenen Treff geben. An den zukünftigen Büroräumen wird aktuell bereits gebaut.

Weil es sich bei diesen zuvor um Produktionsräume gehandelt habe, müsse beispielsweise die Elektrik angepasst werden, so Christian Klämbt. Als Kinostandort ist die Telux in diesem Jahr ebenfalls lizensiert worden, sodass auch in diesem Bereich künftig Veranstaltungen umgesetzt werden können. Für Livekonzerte gibt es indes noch keine Lösung. Dafür müsse noch ein passender Raum gefunden werden, damit die Anwohner nicht belästigt werden. Für Christian Klämbt ist ein größerer Konzertsaal aber erst perspektivisch ein Thema. Denn man wolle die Veranstaltungen ohnehin nicht ausschließlich an das Haus in Weißwasser binden.

Stattdessen werde auch nach dem Umzug in die neuen Räume weiterhin das Umland bespielt. So sei man auch mit der Turmvilla in Bad Muskau im Gespräch, um in deren Kulturkeller Veranstaltungen durchführen zu können. Zwei Termine für dieses Jahr stehen dort schon fest. So wird es am 19. November zum zweiten Mal einen Poetry Slam geben und im Dezember spielt eine Beatles-Tributeband.

Wie es mit der Immobilie in der Berliner Straße nach dem Auszug des Vereins weitergeht, ist derzeit noch offen. Diese ist dem Verein 1992 für 30 Jahre mietfrei zur Verfügung gestellt worden. Die Investitionen in das Gebäude habe dafür der Verein tragen müssen, erklärt Christian Klämbt. Seitdem seien über 300 000 Euro investiert worden. Wenn es einen Nachmieter geben solle, müsse geprüft werden, wie es mit der Zweckbindung der Räume aussehe, so Christian Klämbt. Bei einem Verkauf müsse geklärt werden, inwieweit der Verein prozentual am Gewinn beteiligt werde. Das Geld könne dann wieder in die Telux gesteckt werden, sagt der Vereinschef.

Neben der Frage zur Nachnutzung der alten „Garage“ ist auch noch offen, ob und wie der Name erhalten bleibt. „Ich würde mir wünschen, dass das Logo beziehungsweise die Marke erhalten bleibt und die Eigenständigkeit der Garage so weitergetragen wird“, meint Sebastian Krüger.

zur Startseite