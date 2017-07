Die ganze Welt am Stausee Der Freitaler Rotary-Club hat ein internationales Sommerlager für Jugendliche veranstaltet – mit einem hehren Ziel.

Marija, Ting Ting und Tom (v. l.) sind während des internationalen Sommercamps gute Freunde geworden. © Karl-Ludwig Oberthür

Zum internationalen Jugendcamp des Freitaler Rotary-Clubs sind in diesem Jahr 23 junge Menschen aus 18 Nationen angereist. Die Gäste mit dem weitesten Anreiseweg kamen diesmal aus Taiwan.

Auf dem Gelände des Ausbildungszentrums für Rettungstaucher an der Talsperre Malter verbrachte die internationale Truppe zwölf ereignisreiche Tage. Organisiert wurde das Zeltlager vom Freitaler Rotary-Club und seinen zahlreichen ehrenamtlichen Mitgliedern. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder, zusammen mit unseren Partnerclubs, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen können“, sagt Campleiter Wieland Prkno. Bei den jährlich stattfindenden Jugendcamps geht es vor allem darum, Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen miteinander in Kontakt zu bringen und sie gleichzeitig mit Deutschland und Sachsen vertraut zu machen. „Unser Ziel ist es, den jungen Leuten durch möglichst viele Aktivitäten in der Region ein einmaliges Erlebnis zu bieten, an das sie sich immer wieder gerne erinnern“, sagt Andrea Hartig, die Präsidentin des Freitaler Rotary-Clubs.

Diese Einstellung scheint bei den jungen Campteilnehmern gut anzukommen. „Es war ein echt tolles Erlebnis für mich. Da ich gerne schwimmen gehe, war der Platz direkt am Stausee natürlich perfekt“, sagt der 16-jährige Tom aus den Niederlanden. Auch Marija aus Litauen kann da nicht widersprechen: „Es war einfach wunderschön hier.“ Vor allem der viele Wald in der Umgebung habe ihr gefallen, sagt die 15-Jährige. Auch für Ting Ting aus Taiwan war das Sommerlager eine ganz besondere Erfahrung. „Ich bin vorher noch nie in einem See geschwommen, das war wirklich aufregend“, sagt sie. Die 20-Jährige war zusammen mit den anderen Teilnehmern des Camps auf ihre Bewerbung hin von den Freitaler Rotariern eingeladen worden.

Jedes Jahr bewerben sich Jugendliche weltweit um einen Platz im internationalen Sommerlager. Bewerben könne sich jeder, der Interesse hat, sagt Andrea Hartig. „Rotarier zu sein, ist keine Voraussetzung“, sagt sie. Bei der Auswahl der Teilnehmer ist vor allem ein gutes Mischungsverhältnis wichtig. „Wir versuchen immer, nur ein bis zwei Kandidaten aus jedem Herkunftsland auszuwählen“, sagt Wieland Prkno. Auch werde stets versucht, das Verhältnis von Jungen und Mädchen stabil zu halten. In diesem Jahr haben 13 Jungen und zehn Mädchen das abwechslungsreiche Programm genutzt.

Unter dem Motto: „Enjoy Saxony“, auf Deutsch: „Genieße Sachsen“, ging es diesmal unter anderem zum Kanu-Rafting nach Markkleeberg und auf einen Abstecher unter Tage ins Besucherbergwerk „Reiche Zeche“ in Freiberg. „Wegen des Regens konnten wir leider nicht zum Klettern in die Sächsische Schweiz“, sagt Tom. Für ihn und die anderen Campteilnehmer hieß es schließlich, nach dem großen Abschlussfest am Mittwoch, Abschied zu nehmen. „Ich nehme viele schöne Erinnerungen mit nach Hause“, sagt Ting Ting. Mit ihren neu gewonnenen Freunden aus dem Camp will sie auch in Zukunft in Kontakt bleiben.

