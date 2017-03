Die ganze Wahrheit über den Wolf Am Sonnabend ist Premiere für das neue Musical „Grimm“. 60 Schüler des Dippser Gymnasiums bereiten sich darauf vor.

Premierenfieber am Dippser Gymnasium. Schon in Kostümen probten die 60 Mitwirkenden das neue Stück. © Egberth Kamprath

Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen, jetzt herrscht am Dippser Gymnasium Lampenfieber vor der Premiere des neuen Musicals „Grimm“. Am Sonnabend probten die 60 Mitwirkenden aus den Klassen acht bis zwölf für das Stück „Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf“ bereits in Kostümen. Gesungen wird natürlich live, und auch die Musik kommt nicht aus der Konserve. Dazu spielt die Musical-Band der Schule auf.

Die große Premiere für die inklusive Pause drei Stunden dauernde Aufführung ist am kommenden Sonnabend 18 Uhr. Danach gibt es drei weitere Aufführungen: am Sonntag 16 Uhr, am folgenden Freitag, 24. März, 19 Uhr und am Sonnabend, 25. März, 17 Uhr. Am Dippser Gymnasium wird alle zwei Jahre ein Musical aufgeführt.

