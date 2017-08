Die ganz große Kiste Die Holzindustrie bekommt zwei neue Hallen. Dafür machen zwei Männer gemeinsame Sache. Die beiden verbindet noch mehr.

Zwei Heidenauer, zwei Unternehmer des Jahres und zwei Geschäftspartner: Karl Köhler-Geschäftsführer Falk Heinze (l.) hat Maik Juppes Holzindustrie jetzt eine weitere Lagerhalle gebaut. © privat

Der Eine baut Kisten, der Andere – unter anderem – Hallen. Zum Beispiel für Kisten. Kistenbauer Maik Juppe hat nun schon wieder eine Lagerhalle gebraucht, die ihm Falk Heinze mit der Baufirma Karl Köhler hingesetzt hat. Die Kehrmaschine ist durch, die Halle noch leer. Doch das wird sich schnell ändern, sagt Juppe.

Auf dem Hof der Holzindustrie Dresden, die seit 2011 an der Dresdner Straße in Heidenau ansässig ist, ist es eng geworden. Lkw und Stapler bahnen sich ihren Weg, überall stehen Paletten und Regale mit Hölzern in allen Größen für die Kisten in allen Größen. Gerade sind Kisten für Laserschneidmaschinen gebaut worden, die waren elf Mal drei Mal zweieinhalb Meter groß. Im November folgen Kisten, die 55 Tonnen schwere Generatoren aushalten und transportieren müssen. „Das ist schon ein ganz schönes Teilchen“, sagt Juppe. Seine Kisten sind nicht einfach Kisten, sondern Verpackungs- und Transportwunder. Er verpackt, was andere produzieren, damit die sich aufs Produzieren konzentrieren können. Die Firmen stoßen an ihre Platzgrenzen, Juppe hat den Platz und bietet den Service, der ihr Produkt zum Käufer bringt. Ein Konzept, das funktioniert. Künftig will Juppe nicht unbedingt noch mehr Kisten bauen, sondern die Dienstleistung erhöhen.

Seit Juppe nach Heidenau kam, ist das Unternehmen gewachsen. Inzwischen ist das Areal vier Hektar groß und hat 6 000 Quadratmeter Lager- und Produktionsfläche. Weil das irgendwann nicht mehr reicht, hat er schon die nächste räumliche Erweiterung im Blick. Personell will er von jetzt 85 Leuten auf 100 im nächsten Jahr wachsen. Seit 2011 hat Juppe am Standort Heidenau sieben Millionen Euro investiert, 30 Leute eingestellt und den Umsatz verdoppelt.

Die jetzt neue Lagerhalle ist 700 Quadratmeter groß. Am 15. September soll sie gefeiert werden, übergeben wurde sie jetzt schon per Handschlag zwischen Falk Heinze und Maik Juppe. Ende Oktober soll eine weitere Produktions- und Versandhalle fertig sein. Sie ist mehr als drei Mal so groß wie die neue Lagerhalle. „Riesenmonster“ sagt Juppe, wenn er aus seinem Fenster auf das Stahlgestell schaut. „Der Maik wollte das so groß“, scherzt Falk Heinze.

Die beiden Männer sind seit 20 Jahren privat Nachbarn, aber erst seit drei Jahren Geschäftspartner. Seither sprechen sie von der Kontinuität am Gartenzaun. Und noch etwas verbindet sie: Juppe war 2016 Unternehmer des Jahres im Landkreis, Heinze dieses Jahr. Heinze baut meist groß. Viele Firmengebäude, Mehrfamilienhäuser, jetzt die Brücken für die Ortsumgehung Pirna. „Das ist anspruchsvoll“, sagt er. Beide Unternehmer machen gute Geschäfte,sind mit der Region verbunden. Dass es ausgerechnet in Heidenau so viele Unternehmer des Jahres gibt – Medizintechnik-Chef Uwe Saegeling wurde diese Ehre 2012 zuteil – ist aus Sicht der beiden Männer natürlich kein Wunder: Das Gute liegt hier eben so nah und beieinander, sagen sie.

