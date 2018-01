„Die Gäste haben sich daran gewöhnt“ Seit zehn Jahren darf in Restaurants nicht mehr geraucht werden. Wirte aus Eibau und Zittau berichten ihre Erfahrungen.

Rauchen verboten – daran haben sich Gäste und Wirte gewöhnt. Vor allem der A-la-carte-Gastromonie hat das Rauchverbot keinen Abbruch getan, sagen Lokalbetreiber. © dpa

Landkreis. Martin Weise kann sich noch genau erinnern an den ersten Tag mit Rauchverbot. Den Faktorenhof in Eibau betrieb er damals noch nicht, aber das Restaurant Im Staad’l in Neugersdorf. „Ich kann mich so gut erinnern, weil wir eine Familienfeier bei uns hatten an dem Tag, als das Gesetz in Kraft trat“, erzählt Weise. Am 1. oder 2. Februar 2008 muss es gewesen sein. Ein Mann feierte seinen 50. Geburtstag. Der erste Tag, an dem die Gäste in Gaststätten nicht mehr rauchen durften. Ein Tag, den viele Gastronomen fürchteten. Vor rund zehn Jahren begannen die Bundesländer gesetzliche Rauchverbote auszusprechen, von denen auch Restaurants, Bars und Diskotheken betroffen waren. In Sachsen war das ab 1. Februar 2008 der Fall. „Es war ein Riesenthema“, erinnert sich Weise. Würden die Gäste, die gewöhnlich auf ein Bier und eine Zigarette einkehrten, noch kommen? Heute zieht Weise ein positives Fazit. „Man hatte vorher mehr Angst als nötig.“ Vielleicht auch deshalb erinnert er sich so gut an die Familienfeier vor zehn Jahren. Denn an dem Tag passierte – nichts Schlimmes. Interessant sei es aber schon gewesen, zu beobachten, wie Leute reagieren.

Auf die À-la-carte-Gastronomie habe sich das Rauchverbot insgesamt nicht negativ ausgewirkt. „Essen ist ohne Rauch was anderes“, sagt Weise. „Es ist ein anderer Genuss.“ Festgestellt hat Weise auch, dass sich der Gästekreis verändert hat. Bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse sitzen, wo man eine rauchen darf – das nehmen Gäste gerne an. „Insgesamt ist das Rauchen aber weniger geworden.“

Laut Gesetz darf in abgetrennten Nebenräumen von Gaststätten, die als Raucherraum gekennzeichnet sind und zu denen Minderjährige keinen Zutritt haben, geraucht werden. Sowohl der Faktorenhof als auch das Staad’l haben Nebenräume, die man Rauchern anbieten könnte. „Das mache ich aber nur ausnahmsweise, wenn das Wetter wirklich schlecht ist“, erzählt Martin Weise. „Es wird nur verhalten genutzt.“ So einen Raucherbereich hat auch das Jolesch in Zittau: im verglasten Wintergarten. Das ist die Lösung, die Karin Kayser, Betreiberin vom Café Jolesch, der Kultkneipe in der Hillerschen Villa, gefunden hat. An die Anfänge des Rauchverbotes kann sich Karin Kayser auch noch sehr gut erinnern. „Ich hatte gerade erst die Kneipe übernommen“, erzählt sie. Tatsächlich habe das Jolesch zunächst die Hälfte der Gäste verloren. Die, die nach Feierabend gerne auf Bierchen plus Zigarette kamen. Karin Kayser räumte deshalb um, richtete einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich ein. Interessant: Das Verhältnis und die Größe von Raucher- und Nichtraucherbereich sind im sächsischen Nichtrauchergesetz nicht klar vorgegeben. Karin Kayser entschied, den vorderen Bereich der Kneipe – dort, wo die Bar ist – zum Raucherbereich zu machen. Der hintere Teil, abgetrennt durch eine Schiebewand, wurde der Nichtraucherbereich. Allerdings nicht für lange. Manchen Gästen, vorrangig Nichtrauchern, gefiel es so nicht. Es war eben keine Kneipenatmosphäre. Karin Kayser disponierte nochmal um, nicht nur bei den Räumen, sondern auch bei der Speisekarte. „Ich habe den Fokus mehr aufs Essen gelegt“, erzählt sie. Und so kamen mit der Zeit auch mehr Gäste zum Essen. „Das Publikum hat sich verändert“, hat Frau Kayser beobachtet. „Es kommen mehr Familien, auch mit Kindern.“ Und zu späterer Stunde dann Studenten und Schauspieler. Für Raucher hat sie den Wintergarten hergerichtet. „Am Anfang gab es um das Thema viele Diskussionen“, erinnert sie sich. „Aber das hat sich normalisiert. Die Leute haben sich dran gewöhnt.“ Sie selber findet das Rauchverbot richtig, nicht nur mit Blick auf die Gesundheit der Gäste. „Es ist auch für mich besser.“ Sie sei zwar selber Raucherin, aber früher, im Winter, hätten ihr manchmal sogar die Augen getränt wegen des Rauchs.

Ist die Musikkneipe Vinyl die letzte Zittauer Raucherbastion? „Nein, es gibt noch andere“, sagt Inhaber Jens Claus mit einem Lachen. Aber solange er das Vinyl hat, seit fast 20 Jahren, darf hier auch geraucht werden. Auch heute noch. Denn das Vinyl fällt unter eine Ausnahmeregelung: Einraumgaststätten, die eine Konzessionsfläche – da sind zum Beispiel Laufwege rausgerechnet – von weniger als 75 Quadratmetern haben, und die als Rauchergaststätte gekennzeichnet sind, können eine Sondergenehmigung bekommen. „Damals dachte ich allerdings, ich müsste den Laden demnächst zumachen“, erinnert sich Jens Claus daran, als das Rauchverbot aufkam. Im Vinyl, damals wie heute, seien rund 80 Prozent der Gäste Raucher. „Die hätte ich schwer alle vor die Tür schicken können.“ Dann, vermutet Claus, hätte es Ärger mit den Anwohnern gegeben. Dazu kommt: Zu Beginn sei für die Gastrononomen noch vieles unklar und unsicher gewesen. Claus versuchte zunächst, aus seiner Einraum- eine Zweiraumkneipe zu machen, also einen Bereich für Nichtraucher zu schaffen. Schließlich entschied er, dass das Vinyl bleiben sollte, was es immer war: eine Musikkneipe, in der auch geraucht werden darf – seit 2008 eben mit Sondergenehmigung. „Bei mir ist alles beim Alten“, fasst Claus zusammen. „Das Publikum ist stabil geblieben.“ Insgesamt sieht er das Rauchverbot skeptisch. Für viele Gastonomen habe es kostspielige Veränderungen bei den Räumlichkeiten bedeutet. Und für so manche Schankwirtschaft die Schließung. Claus plädiert für mehr Freiheit für die Gastronomen – und bessere Lüftungsanlagen. „Ich finde, man hätte die Gastronomen selber entschieden lassen sollen, ob bei ihnen geraucht werden darf, dann aber mit einer ordentlichen Belüftung.“

Wie viele Gastronomiebetriebe seit 2008 in Sachsen geschlossen haben – und ob das Rauchverbot schuld war – lässt sich schwer ermittelten. Dehoga Sachsen als Berufsorganisation des Gastgewerbes führt dazu keine Statistik. Das Statistische Landesamtes Sachsen hat ermittelt, dass es im Freistaat 2015 beispielsweise 1 142 Einrichtungen mit Fokus auf Getränkeausschank, 859 Schankwirtschaften, 53 Bars und 92 sonstige „getränkegeprägte“ Gastronomie-Einrichtungen gab. Macht insgesamt 2 146. Erfasst werden die Unternehmen, die Umsatzsteuer-Voranmeldungen beim Finanzamt abgegeben haben. Zehn Jahre zuvor sind in der „Getränke-Sparte“ insgesamt 3 213 Einrichtungen gelistet, allerdings wurden die Betriebe damals in anderen Kategorien erfasst, was einen Vergleich erschwert.

