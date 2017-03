Die Gänse leiden jeden Tag mehr Noch nie hat eine Geflügelpest-Stallpflicht so lange gedauert. Und noch immer ist kein Ende abzusehen.

Ein Bild, als die Welt noch in Ordnung war: Inzwischen kann Rassegeflügelzüchter Marco Käsler keine stolzen Pommerngänse mehr präsentieren. Zum ersten Mal wird es auf seinem Hof in diesem Frühjahr keine Gössel geben. Käsler hat seine Zuchttiere geschlachtet. © Archivfoto: Steffen Unger

Zwei Graureiher schreiten majestätisch übers Feld. Auf dem Teich tummeln sich ausgelassen die Wildenten. Am Ufer putzt sich ein Schwanenpaar in der Sonne. Die Gänse im Stall können sich nicht putzen, auch die weißen sind inzwischen längst grau. Es ist der fünfte Monat in Gefangenschaft für das heimische Geflügel. Und es ist mittlerweile nicht mehr mit anzusehen, sagt Marco Käsler. „Es ist wirklich eine Katastrophe. Die Tiere leiden jeden Tag mehr.“ Vor allem die Gänse, erklärt der 40-Jährige. Sie brauchen Sonne, Grün und Wasser – gerade jetzt im Frühling. Marco Käsler weiß, wovon er redet. Seit seiner Kindheit züchtet er Gänse.

Nur in diesem Jahr nicht. Der Putzkauer hat die Zuchtgänse alle geschlachtet. Nur der zwölf Jahre alte Ganter bekommt noch sein Gnadenbrot. Und damit der in seiner Gefangenschaft nicht auch noch einsam ist, hat Käsler ihm noch einen jungen Ganter dazugestellt. Die beiden sind jetzt die letzten von 30 stolzen Pommerngänsen auf dem Hof. Dreckig und zerzaust sehen sie aus und überhaupt nicht mehr stolz. Die Gänse und die Tauben trifft es am Schlimmsten, weiß Marco Käsler.

Petition unterschrieben

Der Putzkauer ist Vorsitzender des Rassegeflügelzüchtervereins im Kreis Bautzen. Er weiß auch um die Sorgen der anderen Züchter. Sie alle haben eine Petition an die Landesregierung unterschrieben mit der Bitte, die landesweite Stallpflicht wenigstens in Ausnahmen aufzuheben. Denn selbst diejenigen, die ihre Zuchttiere nicht geschlachtet haben, können zu großen Teilen nicht mehr auf Nachwuchs hoffen. Sie finden dieser Tage in den Ställen oft nur leere, also unbefruchtete, Eier vor, erklärt Marco Käsler.

„Wir werden in diesem Jahr einen enormen Einbruch in den Rassegeflügelbeständen erleben“, ahnt der Vereinsvorsitzende. Wenn die Stallpflicht nicht bald aufgehoben wird, sagt er, hat sich die Zucht bei vielen erledigt. Ein zweites Mal würden die Tiere nicht ansetzen.

Links zum Thema Kommentar: Züchter brauchen einen langen Atem

Ende nicht abzusehen

Doch ein Ende der Stallpflicht im Landkreis ist nach wie vor nicht abzusehen. Zwar ist die Zahl der Geflügelpestfälle jetzt bundesweit rückläufig, nicht aber im Kreis Bautzen. Hier wurde erst in dieser Woche ein neuer Sperrbezirk um Lohsa eingerichtet, nachdem das Virus bei einem toten Seeadler festgestellt worden war. Vorige Woche gab es neue Fälle im Seifersdorfer Tal und in Großdubrau. Und fast täglich, sagt Steffen Rüger, der zuständige Sachgebietsleiter im Landratsamt, werden neue Totfunde von Wildgeflügel gemeldet, die erst noch auf das gefährliche H5N8-Virus untersucht werden müssen. „Solange hier weitere Seuchenfälle bei Wildvögeln festgestellt werden“, sagt Dr. Rüger, „geben wir uns keinen Illusionen zu einer baldigen Aufhebung der Stallpflicht hin.“

In die Haus- und Nutztierbestände im Kreis konnte die Geflügelpest bisher aber nicht eindringen – eben auch dank der strengen Einhaltung der Stallpflicht, sagt der Sachgebietsleiter. Die Stallpflicht hatte die Landesregierung Mitte November erstmals für den gesamten Freistaat verordnet. Diese Anordnung für das ganze Land könnte sich aber möglicherweise bald lockern, bestätigt Ingolf Ullrich von der Landesdirektion. In Sachsen habe es vorige Woche einen deutlichen Rückgang der Geflügelpestfälle bei Wildvögeln gegeben. Sollte sich der Rückgang in dieser und der nächsten Woche fortsetzen, könnte die Stallpflicht gelockert werden, erklärt er.

Strenge Regeln

Was „gelockert“ für die Geflügelzüchter im Kreis Bautzen heißen könnte, ist allerdings ein weites Feld. Solange Sperr- und Beobachtungsgebiete bestehen, gelten die strengen Regeln weiterhin. Ingolf Ullrich von der Landesdirektion weist aber auf die Möglichkeit hin, dass die Landratsämter in bestimmten Fällen und unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen erteilen dürfen.

Andrea Lau, die Betriebsleiterin der Gänsezucht Eskildsen in Königswartha, hat bereits einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt: Der Betrieb liegt nach zwei nachgewiesenen Geflügelpestfällen noch immer in einer Sperrzone. Andrea Lau beantragt allerdings nicht, dass ihre 3 300 Gänse wieder frei herumlaufen dürfen, sondern dass sie die Gössel verkaufen darf, die ab kommender Woche zu Tausenden schlüpfen sollen. In ganz Europa warten die Kunden. Undenkbar, wenn die Gössel den Betrieb wegen der strengen Vorschriften nicht verlassen dürften.

zur Startseite