Die Gabelsberger wird geordnet Viele Jahre reichte das Geld nicht. Nun ist die Straße in Heidenau dran. Vieles wird besser, aber nicht alle Wünsche erfüllt.

Nicht schön und noch dazu gefährlich: die Gabelsbergerstraße. Ab Juli soll das nun endlich geändert werden. © Daniel Schäfer

Heidenau. Gut Ding will Weile haben: Nachdem der Ausbau der Gabelsbergerstraße immer wieder verschoben wurde, ist es nun soweit. Die Stadt informierte diese Woche die Anwohner.

Da die Straße aber eine wichtige Verbindung zwischen der S 172 und der Pirnaer Straße und damit zwischen Süd und Nord ist, interessiert auch viele andere, was wann wie gebaut wird.

Bauzeit: ohne Winterpause

Das Ziel der Stadt ist, zwischen Juli und Ende November zu bauen und damit nicht in den Winter zu kommen. Man kann schließlich nicht erwarten, dass er wie dieses Jahr zumindest bis jetzt ausfällt. Die Fördermittel sind beantragt, von der Genehmigung sind die Ausschreibung und von deren Ausgang der Baustart abhängig.



Sperrung: Zufahrten gesichert

Kurze Bauzeit bedeutet Vollsperrung. Die Zufahrten zum Lidl und zur Bäckerei bzw. zum Café sollen gesichert werden. Auch zu den Gewerbetreibenden auf der Straße soll während der Sperrung ein Weg führen.

Parkplätze: nur noch auf einer Seite



Das gefällt den Anwohnern nicht. Künftig kann nur noch auf der rechten Straßenseite in Richtung Dohnaer Straße geparkt werden. Für mehr oder abgetrennte Parkplätze ist kein Platz. Für einen ebenfalls gewünschten Radweg reiche die vorhandene Breite der Straße nicht, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Franz. Dafür werden auf der Lidl-Seite der Fußweg gebaut und 19 Bäume gepflanzt.



Kreuzung: sicherer und übersichtlicher



Die bisherige Gestaltung der Kreuzung mit der S172 sorgte immer wieder für kritischen Situationen und Unfälle. Deshalb wird jetzt einiges geändert. Künftig hat die Straße im Kreuzungsbereich drei Spuren, eine nach links und geradeaus in den Böhmischen Weg, eine nach rechts, die dritte für die in Richtung Dohnaer Straße Fahrenden. Auch für die Fußgänger werden die Wege kürzer, sie sollen nicht mehr so weit um die Ecke laufen müssen, um die S172 überqueren zu können.

Straßenausbaubeiträge: kommen sicher



Um die kommen die Anwohner nicht umhin. Für 70 Prozent der 910 000 Euro Gesamtkosten rechnet die Stadt mit Fördermitteln. Von den übrigen 273 000 Euro zahlt die Stadt wiederum 70 Prozent. Damit bleiben 81 900 Euro, die auf die Anlieger umgelegt werden.

