„Die Fußball-Familie ist mit euch“ Auf Facebook und Twitter drücken Menschen dem BVB ihr Mitgefühl aus. Spontan bieten Dortmunder den Gästen aus Monaco Betten an. So schockierend die Nachricht vom Anschlag auf den BVB-Bus, so lebendig die Reaktionen darauf.

BVB-Fan Stefan Kilmer (Mitte) hat nach der Absage des Spiels Anhänger des AS Monaco bei sich zu Hause aufgenommen. Ein Bild, das sagt: Die Fußballfamilie hält zusammen. © dpa

Drei Explosionen - und dann nahm der Fußballabend am Dienstag eine dramatische Wende. Doch statt Chaos herrschte nach der kurzfristigen Absage des Champions-League-Spiels zwischen dem BVB und dem AS Monaco in und um Dortmund überwiegend Gefasstheit. „Das ist gestern mit sehr viel Ruhe abgelaufen, und das hat uns natürlich als Polizei und sicherlich auch dem Verein sehr geholfen“, sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei, am Mittwochmorgen im ZDF.

Als die Nachricht vom Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB bei den Zehntausenden schon im Stadion befindlichen Zuschauern ankam, machte sich trotz der Umstände eine besonnene Stimmung breit. Zu diesem Zeitpunkt, also um kurz nach 20 Uhr, war noch nicht bekannt, dass BVB-Profi Marc Bartra und ein Polizist durch die Detonationen verletzt wurden. Dennoch war klar, es gab einen „gravierenden Zwischenfall“, wie es Stadionsprecher Norbert Dickel ausdrückte.

Solidarität für den BVB zurück 1 von 9 weiter Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, wünschte dem bei der Detonation von drei Sprengsätzen verletzten BVB-Spieler Marc Bartra rasche Genesung. „Gute Besserung, MarcBartra“, schrieb Seibert am Dienstagabend bei Twitter. „Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute Abend stehen alle zum BVB.“ Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) dringt auf rasche Aufklärung. „Meine Gedanken sind bei der Mannschaft“, wurde der CDU-Politiker am Dienstagabend über den Twitter-Account seines Ministeriums zitiert. „Jetzt gilt es die Hintergründe aufzuklären. Ich hoffe, dass morgen wieder der Fußball im Mittelpunkt steht.“ Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sprach auf Twitter von einer „schockierenden Nachricht“. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) drückte ihre Anteilnahme aus. Solidarität kam auch vom AS Monaco, gegen den der BVB am Dienstagabend in Dortmund in der Champions League spielen sollte. Das Team drückte in einer Mitteilung seine volle Unterstützung für die Dortmunder aus. Viele Bundesliga-Rivalen bekundeten ihre Unterstützung. „In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen“, schrieb der FC Schalke 04 auf Twitter. Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes betonte: „Getrennt in den Farben, vereint gegen Gewalt! Alles Gute, MarcBartra und dem gesamten Team des BVB! Ich hoffe, es geht euch gut!“ Tabellenführer FC Bayern München twitterte: „Alles Gute, MarcBartra und dem gesamten BVB!.“ Von Bayer Leverkusen hieß es: „Geschockt von den Nachrichten aus Dortmund! Wir wünschen dem BVB und MarcBartra alles erdenklich Gute!.“ Ähnlich äußerten sich 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg via Twitter. „Wir denken an euch“, schrieb der VfB Stuttgart. Auch international erfuhr der BVB Solidarität. „Wir denken an diesem Abend an alle unsere Freunde beim BVB“, twitterte der Liverpool FC. Bei den Engländern sitzt der frühere Dortmund-Coach Jürgen Klopp auf der Trainerbank. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, teilte mit: „Heute stehen alle Sportfans vereint hinter BVB.“ BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke berichtete: „Die ganze Mannschaft ist in einer gewissen Schockstarre. Wir müssen versuchen, das in irgendeiner Weise zu kanalisieren. Das wird nicht einfach, wir müssen morgen spielen. Solche Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf raus.“

Dickel informierte die Fans im Stadion. „Es besteht jetzt hier im Stadion kein Grund zur Panik“, sagte er. Als auch die französischsprachigen Fans des AS Monaco das Geschehen erklärt bekamen, stimmten sie aus Solidarität mit dem gegnerischen Team laute „Dortmund, Dortmund“-Gesänge an.

Das Signal, das von diesem Moment ausging, war eindeutig: Die Fußballwelt hält zusammen! Nachdem die UEFA entschied, das Spiel auf Mittwoch (Anstoß um 18.30 Uhr) zu verschieben, brauchten die rund 3000 aus Südfrankreich ins Ruhrgebiet gereisten Monaco-Fans ein Bett für eine Nacht. Das Twitter-Hashtag "#bedforawayfans" war geboren. Dortmunder luden so Gästefans zu sich nach Hause ein. Auf Twitter erschienen am späten Abend Dutzende Bilder gemeinsam vor Fernsehern oder an Küchentischen sitzender Menschen in schwarz-gelben sowie rot-weißen Shirts. Der AS Monaco twitterte: "Das ist Fussball!"

Am Mittwochmorgen bedankte sich der BVB bei seinen Fans für die spontane Bett-Aktion: "Danke an alle Fans in und um Dortmund, die #bedforawayfans in der letzten Nacht möglich gemacht haben!"



Bedankt hat sich auch die Polizei. Doch das nicht nur für die abgeklärten Reaktionen der Fans im Stadion, sondern auch für die Unterstützung durch Bürger. "Anwohner versorgen unsere Kräfte vor Ort mit Kaffee. Dafür ein dickes DANKESCHÖN!", twitterte die Polizei. Auf einem Foto sind zwei Thermoskannen, Milch und Zucker zu sehen.



#Explosion #Dortmund

Anwohner versorgen unsere Kräfte vor Ort mit Kaffee. Dafür ein dickes DANKESCHÖN! ?? pic.twitter.com/U4fZWckD8g — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11. April 2017

"You'll never walk alone" heißt eine berühmte Fußball-Hymne, die Fans weltweit gern in Stadien singen. Auch beim BVB wird das Lied vor Spielen angestimmt. Bekannt ist der Song aber vor allem durch den Gesang von Anhängern des FC Liverpool. Dort ist aktuell der Ex-Dortmunder Jürgen Klopp Cheftrainer. Sein Verein twitterte: "Wir denken heute Abend an alle von euch, Freunde des BVB". Ergänzt wird der Tweet durch ein Bild einer BVB-Fahne und der Abkürzung "YNWA", die für "You'll never walk alone" steht.



Thinking about all of our friends at @BVB this evening. YNWA. pic.twitter.com/yhcugXvPb6 — Liverpool FC (@LFC) 11. April 2017

Auch deutsche Fußballvereine drückten über soziale Medien ihre Anteilnahme aus. "Die Fußball-Familie ist mit euch, BVB!", twitterte die SG Dynamo Dresden.



Dortmunds Ligakonkurrent FC Bayern München sendete Genesungswünsche an den verletzten Marc Bartra. Schalke 04 schob die traditionell mit dem BVB gehegte Rivalität beiseite. "In solchen Momenten hält man im Revier zusammen", schrieben die Gelsenkirchener. Auch an Marc Bartra richtete der Club seine Botschaft. Erst in der vergangenen Woche hatte der spanische Nationalspieler nach dem Ruhrpott-Derby mit einer Fan-Aktion für rührende Bilder gesorgt. Eine Frau, die sich mit Dortmunder Trikot in einen Schalker Fanblock setzte, wollte er unbedingt kennenlernen. Auf Facebook dokumentierte Bartra das Treffen.

Auch prominente Fußballfans drückten nach dem Angriff ihr Mitgefühl aus. Schauspieler Wotan Wilke Möhring schrieb auf seiner Facebook Seite: "Es gibt nie nie nie einen anderen Verein!! Alles Gute Marc Bartra! Nur der BVB!!". Auch Ex-Dortmundprofi Kevin Großkreutz reagierte schockiert auf den Angriff auf seine ehemaligen Teamkollegen. "Mein Herz ist bei meinen Freunden! Ich hoffe ihr verarbeitet es schnell. Bleibt stark Wir halten fest und treu zusammen", schrieb der 28-Jährige auf Twitter.



Mein Herz ist bei meinen Freunden! Ich hoffe ihr verarbeitet es schnell. Bleibt stark ???? Wir halten fest und treu zusammen @BVB #BVBASM pic.twitter.com/LKcQB5K7fA — Kevin Großkreutz (@fischkreutz_KG) 11. April 2017

In den Medien wurde die spontane Solidarität mit dem BVB gelobt. "Alle zusammen! Zwischen den Fans beider Mannschaften hat sich spontane Solidarität entwickelt. Dortmund im Schockzustand. Der Albtraum der Borussia", schrieb die in Frankreich erscheinende "L'Equipe".



Auch die deutsche Presse hat die Reaktionen im Netz aufgegriffen. "Stars anderer Clubs zeigen sich betroffen", schrieb "Bild.de" und listete Tweets von Spielern und Vereinen auf.



Beim WAZ-Portal "Der Westen" wurde die "#bedforawayfans"-Aktion gewürdigt. Ein Fan, der Gästen aus Monaco ein Bett anbot, spricht in dem Bericht: „Einer ist schwarz, einer ist weiß, der eine hat jene Religion, der andere diese, das ist doch egal. Wenn wir alle offen zueinander sind, dann ist das ein anderes Miteinander.“



Dem ist nichts hinzuzufügen. YNWA ...



Zusammengefasst von Fabian Schröder

zur Startseite