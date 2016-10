Die fünf Lehren aus dem Verkehrssommer Straßenbau gab es dieses Jahr an allen Ecken und Enden. Vieles war dringend notwendig, aber nicht alles lief optimal.

Der Landkreis erneuert derzeit bei laufendem Verkehr die Fahrbahn auf dem Weinberg. Das bringt Einschränkungen für Autofahrer mit sich. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Großes Finale beim Straßenbau: Während es sich derzeit beispielsweise in der Wiesbadener- oder in der Hugo-Keller-Straße massiv staut und Autofahrer dort viel Geduld mitbringen müssen, stehen mehrere Großbaustellen kurz vor dem Abschluss. So teilt die Stadtverwaltung mit, dass die Rothenburger Straße nun definitiv am 26. Oktober fertiggestellt und in beide Richtungen freigegeben werden soll – also nächste Woche Mittwoch. Auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) steht in der Nieskyer Straße fast auf der Zielgeraden. „Voraussichtlich werden Ende Oktober die Arbeiten abgeschlossen sein“, teilt Sachbearbeiterin Nicole Wernicke mit. Nur der Landkreis ist noch unentschlossen. In der Zittauer Straße soll bis 25. November die Decklage abgefräst und erneuert werden. Welche Bauabschnitte wann dran sind, sollte Anfang dieser Woche endlich feststehen. Der zuständige Amtsleiter wollte die neue Terminkette am Montag oder Dienstag bekannt geben. Das hat er nicht getan, sodass wohl beim Landkreis noch immer nichts Genaues feststeht.

Viele Baustellen waren dringend nötig, aber nicht alles lief optimal. Die SZ zieht fünf Lehren aus dem Verkehrssommer.

Die Bauherren müssen sich im Vorfeld auf Verspätungen einstellen

In der Theorie sah alles gut aus: Zuerst sollte im Sommer die Rothenburger Straße fertig werden, danach der Bau in der Nieskyer und Laubaner Straße beginnen und nach deren Abschluss in der Zittauer Straße – immer schön eins nach dem anderen. Weil auf der Rothenburger Straße aber mehrere unerwartete Schwierigkeiten auftraten, dauerte es dort länger. So fiel der schöne Plan wie ein Kartenhaus zusammen. Wahrscheinlich müssen sich die Bauherren künftig schon im Vorfeld darauf einstellen, dass es gerade bei so komplizierten Baustellen wie auf der Rothenburger Straße durchaus länger dauern kann – und größere Zeitpuffer zwischen zwei Baustellen lassen.

Was angekündigt wird, muss auch gebaut werden

Die größte Pleite des Jahres lieferte jetzt der Landkreis: Er kündigte kurzfristig den Ausbau eines Abschnittes der Zittauer Straße am Südende von Weinhübel an – und startete wenige Tage später an einer ganz anderen Stelle, nämlich am Weinberg. So etwas ist unseriös und darf nicht passieren. Auch das Lasuv schwenkte um: Es wollte eigentlich in der Nieskyer Straße beginnen und tat es dann in der Laubaner Straße.

Arbeiter und Baustellenscouts dürfen keine Pauschalkritik erfahren

Wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, dann heißt es schnell, die Bauarbeiter seien schuld. Das ist meistens falsch. Die Leute, die auf der Straße stehen und schwere körperliche Arbeit leisten, können meist am wenigsten dafür. Eher die Chefs, wenn sie zu viele Aufträge annehmen, obwohl sie gar nicht genug Leute haben. Im Übrigen haben Anwohner dieses Jahr in mehreren Straßen die Arbeiter gelobt – und auch den engagierten Baustellenscout der Stadt.

Die Kommunikation mit den Bürgern muss noch besser werden

Das Rathaus informiert regelmäßig über anstehende Baustellen – per Pressemitteilung und auf der städtischen Internetseite. Das klappt schon ganz gut. In der Kommunikation mit Bürgern und Presse gibt es trotzdem Schwachstellen. Das zeigte sich im Sommer bei der Rothenburger Straße, wo Anwohner beklagten, dass vorab nicht alle Eventualitäten abgeklärt wurden, etwa das Vorhandensein eines Fundamentes an einer Scheune. Am Ende war keins da, die Scheune musste aufwendig gesichert werden und die Baustelle dauerte länger. Als sich die Bausituation Mitte September weiter zuspitzte, stand gar kein Rathausvertreter für ein Interview mit der SZ bereit.

Verkehrsteilnehmer müssen sich auch künftig in Geduld üben

Keine Frage: Wer vernünftige Straßen und Gehwege will, muss auch künftig mit Baustellen leben. Die Nächsten stehen schon fest: Der alte Busbahnhof am Demianiplatz bleibt bis Juni Baustelle, der Postplatz – in mehreren Etappen – sogar bis Ende 2019. Außerdem will die Stadt in den nächsten zwei Jahren die Bahnhofstraße zwischen Salomonstraße und Brautwiesenplatz ausbauen, dazu Jochmann-, Struve- und Reichertstraße sowie den nächsten Teil der Rothenburger Straße. Naturgemäß wird keine dieser Baustellen ohne Einschränkungen möglich sein. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich also auch künftig in Geduld üben oder sich nach alternativen Routen oder auch Verkehrsmitteln umschauen.

