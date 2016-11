Die Frühstücksfrauen Obstbuffet, Nachhilfe und Bastelnachmittage – die Nünchritzer Yoga-Gruppe hat eine einzigartige Patenschaft für Förderschüler übernommen.

Der achtjährige Alexander hat Appetit auf Kohlrabi und lässt sich seine Schüssel von Bärbel Kramer füllen. Sie gehört zu einer Gruppe Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich engagieren und die Patenschaft für zwei dritte Klassen an der Förderschule Lichtblick übernommen haben.

Angelika Ullmann unterrichtet in Nünchritz an der Karl-Marx-Straße Yoga und lehrt dabei unter anderem den Halbmond.

Birnen, Melone, Kohlrabi, Nüsse – der Tisch ist reich gedeckt, und die Kinder langen kräftig zu. „Ich nehme Äpfel“, sagt Adrian und zeigt auf die große Plastikschüssel. „Und Möhren und Nüsse“, fügt der Zehnjährige hinzu. Löffel für Löffel füllt Bärbel Kramer in die Schüssel des Jungen, während Oliver und Mark am Nachbartisch gerade über den klein geschnittenen Kohlrabi diskutieren. Den Jungs schmeckt der nämlich ganz und gar nicht. „Der macht aber Muckis“, versucht Bärbel Kramer zum Kosten zu überreden. Aber Oliver ist sicher: „Nee, die kommen vom Schweinefleisch.“ Kohlrabi kommt den beiden deshalb nicht in die Schüssel – dafür umso mehr Melone und Banane.

Das süße Obst ist immer besonders beliebt, weiß Bärbel Kramer. Doch mittlerweile seien die Kinder experimentierfreudiger geworden und essen auch mal saure Johannisbeeren oder scharfe Radieschen. Das ist sicher auch ein Verdienst der Frauen, die seit beinahe zwei Jahren jeden Freitag in die Förderschule An der Goethestraße Riesa kommen, um ihre Patenkinder mit einer Extraportion Vitamine zu versorgen. „Wir wollten nicht einfach sagen, es tut uns leid, wie manche Kinder heutzutage aufwachsen. Wir wollten etwas tun“, sagt Doris Wiedemann.

Mit hundert anderen Frauen und Männern gehört sie zu einer losen Gruppe, die sich seit beinahe 15 Jahren zu Yogakursen in Nünchritz trifft. Es sind vor allem Senioren, die mit Lehrerin Angelika Ullmann in elf Kursen „ganz behutsam und beschwerdegerecht“ die Übungen nach indischem Vorbild praktizieren. „Bei uns soll sich keiner verbiegen. Die Kurse dienen der Gesunderhaltung, dem Kennenlernen des Körpers und dem Zur-Ruhe-Kommen“, erklärt Angelika Ullmann. Aber Yoga sei eben nicht nur eine sportliche Betätigung, sondern auch ein Lebensstil. Und der mahnt an, nicht immer nur an sich zu denken. „Uns geht es ja meistens gut. Und viele von uns sind allein zu Hause, da wollten wir auch über die Kurse hinaus etwas gemeinsam machen“, so die Yoga-Trainerin.

Deshalb fanden sich die Frauen nicht nur zu einer Kräutergruppe zusammen, wo sie Tees und Deos herstellten. Sie entwarfen außerdem einen Kalender mit Yoga-Motiven oder gestalteten ein Buch mit Rezepten. Das wurde untereinander verkauft, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Für die Förderschule.

Zwar gibt es viele Projekte, die das Geld dringend nötig haben, „aber den Kindern dort hilft sonst kaum jemand“, begründet Doris Wiedemann die Wahl. Die Zukunftsaussichten der mehr als 200 Erst- bis Zehntklässler, die zurzeit an der Goethestraße lernen, seien nicht rosig. Viele Biografien sind schwierig, sagt Schulleiter Matthias Strobel. Die Kinder haben massive Lernprobleme, viele fallen schon in der Kita auf. „Unser Ziel ist, dass jedes Kind hier seinen Hauptschulabschluss macht. Doch nur ein Drittel schafft das“, sagt Matthias Strobel. Deshalb begrüßt er das bisher einzigartige Engagement der Yoga-Frauen

Das erste Mal, als die Nünchritzer die Förderschule besuchten, brachten sie den damaligen Erstklässlern selbst gebackenen Kuchen und Obstsalat mit – doch die Kinder waren sehr skeptisch, erinnert sich Doris Wiedemann. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Durch die Frühstücksrunden und monatlichen Veranstaltungen, wie Bastelnachmittage oder Schulgartenausflüge, haben sich die Kinder längst an die Frauen gewöhnt und sie als festen Bestandteil ihres Schulalltags akzeptiert. „Die Kinder freuen sich jetzt richtig auf uns und sind viel lebhafter geworden“, sagt Doris Wiedemann. Sie und eine weitere Yoga-Schülerin geben mittlerweile sogar Nachhilfe im Lesen und Rechnen. „Wenn dann die Rückmeldung kommt, dass einer unserer Schützlinge im Unterricht einen Satz ganz fehlerfrei geschrieben hat – darüber freue ich mich wahnsinnig.“ Und der Einsatz scheint zu fruchten. „Es sind nachweislich Fortschritte zu verzeichnen“, so der Schulleiter. „Die Unaufgeregtheit der Frauen schätze ich dabei besonders. Sie fassen bei den Schwächsten der Gesellschaft an“, sagt Matthias Strobel und wünscht sich noch mehr solcher Patenschaften.

Das Limit der Frauen scheint indes erreicht. Denn neben ihren beiden Patenklassen betreuen sie mittlerweile eine weitere erste Klasse beim wöchentlichen Frühstück mit. „Und denken Sie ja nicht, dass Rentner immer Zeit haben. Wir müssen jeden Monat einen richtigen Plan machen, damit alles klappt. Aber mir persönlich geht es danach besser“, sagt Doris Wiedemann und fängt mit den anderen Frauen an, die Reste aus den Schüsseln zu kratzen. Adrian und seine Klassenkameraden haben schon ein, zwei Mal nachgeholt, jetzt schauen die meisten noch in die eigene Brotbüchse.

Adrian hat neben seiner großen Trinkflasche auch ein Brötchen, Joghurt und was Süßes von zu Hause mitgebracht. Viele andere haben Toastbrot dabei, einige wenige gar nichts. Zwei Drittel der Schüler bringen was von zu Hause mit, erst in den oberen Klassen verliert sich das etwas mehr, schätzt Matthias Strobel ein. Ein warmes Mittagessen bekommt sogar nur noch etwa ein Drittel. Trotz der Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, durch den Kinderschutzbund und die Yoga-Frauen, die auch hier als Sponsoren auftreten. Manche Eltern kümmern sich einfach nicht, kritisieren die Yoga-Frauen. „Wir wollen den Kindern deshalb das Gefühl geben, dass jemand an sie denkt.“

