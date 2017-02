Die Frühlingsgefühle der Radliebhaber Unzählige Räder mit rostigen Ketten werden jetzt wieder aus den Kellern geholt. Hochsaison für den Fahrradladen Elbcycles in der Neustadt.

Hier dreht der Chef selbst am Rad. Ronny Walther und seine Mitarbeiter wappnen sich für den Frühjahrsansturm. © Sven Ellger

Elisabeth hat es eilig. Die 22-Jährige hat hinten einen mächtigen Platten an ihrem Mountainbike. „Ein spitzer Stein im Splitt“, sagt sie. Christian verspricht, sich der Sache zügig anzunehmen. „Morgen Nachmittag kannst du es holen kommen.“ Elisabeth ist froh, hinterlässt noch ihre Nummer und huscht wieder aus der Tür. Wie im Arztwartezimmer legt auch im Elbcycles-Laden der Rad-Doktor die Reihenfolge der Patienten selbst fest. Ein Platter hat Vorrang, damit die Leute schnell wieder auf die Piste kommen. Die meisten Aufträge in diesen Tagen können jedoch unter der Überschrift „Fitmachen für den Frühling“ zusammengefasst werden. Reihenweise nehmen sich Christian und sein Mitarbeiter die Kellerkinder der vergangenen Monate vor: neue Bremsbeläge, Antrieb pflegen, jede Schraube prüfen und den Rahmen putzen. „Wir wollen schon, dass der Kunde einen Unterschied sieht“, sagt Christian. „Ein quietschender Seitenständer bei der Abholung, das geht gar nicht.“ Die Hochsaison für die Radexperten geht gerade jetzt mit den ersten warmen Sonnenstrahlen so richtig los. Heute sind sie nur zu zweit im Laden, bald werden sie zu viert sein und ordentlich rotieren. Der Kalender für diese Woche ist schon rappelvoll. „Und warte mal den April ab“, sagt Christian.

Seit acht Jahren gibt es den Gebrauchtradladen Elbcycles auf der Böhmischen Straße in der Neustadt nun schon. Wer hier allerdings Omas altes Diamant-Rad für 70 Euro sucht, den muss Chef Ronny Walther enttäuschen. Der 34-Jährige kommt mit einem schwarzen Trekkingbike in den Laden geradelt, das er gerade in Zahlung genommen hat. Er wird es jetzt aufpolieren, Kette, Griffe und Lichter wechseln und dann ein Preisschild dranhängen. Er setzt auf Marken und Qualität. Unter 200 Euro gibt es hier kaum was. Nach oben ist der Preisrahmen offen. An der Wand hängt zum Beispiel ein schnittiges Mountainbike von Cannondale, das neu mal 5 500 Euro gekostet hat. Hier ist es zum Schnäppchenpreis von 2 490 Euro zu haben. Auf jedes seiner Räder gibt Ronny ein Jahr Garantie und verbaut daher schon aus Eigeninteresse nur Ersatzteile, die er vorher ausgiebig geprüft hat.

Es lässt sich sehr gut unterscheiden, welche Räder im Laden zum Verkauf stehen und welche hier nur auf eine Auffrischungskur in der Werkstatt warten. Anders als in Ronnys zweitem Laden, dem Fahrwerk auf der Hoyerswerdaer Straße, kann hier bei Elbcycles jeder seine Möhre zur Reparatur bringen, selbst wenn sie so rostig aussieht wie das Rad von der Friseurin aus der Nachbarschaft. Das muss ein Liebhaberstück sein, denn selbst diese weinrote Klapperkiste soll noch einmal eine Auffrischungskur bekommen, für maximal 100 Euro. Ronny erfüllt auch diesen Wunsch gern, zumal es einen solchen Diamant-Rahmen heute gar nicht mehr zu kaufen gäbe. „Und so ein altes Rad hat auch viele Vorteile“, sagt er. „Das kann man auch mal ohne Schloss stehenlassen, ohne sich Sorgen machen zu müssen.“

zur Startseite