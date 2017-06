Die Frösche sind zurück In einem großen Innenhof wurde ein Teich angelegt, den die Tiere nun für sich entdeckt haben.

Froschkonzert in Hartha. © Dietmar Thomas

Ein Teich auf dem Markt, in dem sich viele Frösche heimisch fühlten, hat der Stadt einst den Beinamen Frosch-Hartha eingebracht. An der Stelle des Teiches befindet sich heute der Froschbrunnen. Die Tiere darauf speien zwar Wasser, sind aber still. Trotzdem ist das Quaken von Fröschen wieder in der Innenstadt zu hören. In dem großen Innenhof zwischen Karl-Marx- und August-Bebel-Straße wurde vor Jahren nicht nur ein Spielplatz, sondern auch ein Teich angelegt, in dem sich zahlreiche Frösche wohlfühlen. Foto: Dietmar Thomas

