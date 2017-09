Die Friedrichstadt soll grüner werden An gleich drei Stellen könnte sich der Stadtteil verändern. Dabei wünschen sich die Anwohner etwas ganz anderes.

Bisher gibt es nur einzelne Bäume auf der Schäferstraße. Autos und Straßenbahnen bestimmen das Bild. Gemütlich spazieren kann hier niemand. Nun soll die Straße eine neue Baumreihe bekommen. © Rene Meinig

Der Lärm der Autos und Straßenbahnen schallt über den Koreanischen Platz. Von idyllischem Aufhalten und Flanieren kann hier nicht die Rede sein. Selbst einfache Unterhaltungen gehen im Rauschen der Straße unter. Doch das soll sich bald ändern. Es wird ein wenig Ruhe einkehren. Der Stadtteil bekommt ein neues Gesicht.

Die Stadt: Die Friedrichstadt soll mit mehr Bäumen attraktiver werden.

Seit 2004 fördert die Stadtverwaltung die Entwicklung in der Friedrichstadt. Auf einer Fläche von 78 Hektar leben 4 600 Menschen. Das Sanierungsgebiet wird von der Magdeburger Straße, der Waltherstraße, den Bahnschienen und der Weißeritzstraße begrenzt. Straßen wurden ausgebaut und öffentliche Plätze neu gestaltet. Unter anderem gibt es jetzt an der Löbtauer Straße einen Skaterpark. 2019 nun sollen alle Vorhaben abgeschlossen sein. Dazu gehört auch, dass der Stadtteil grüner werden soll. Nun hat die Stadt drei Vorhaben vorgestellt, für die es in den kommenden Jahren gebensoll. „Es muss grüner werden. Wir wollen das Friedrichstädter Leben in einen grünen Rahmen einbetten“, sagt Stadtplanerin Gudrun Hanzsch.

Die Planer: An diesen Stellen könnte sich etwas verändern.

Insgesamt für drei Stellen im Stadtteil liegen aktuelle Pläne vor. Unter anderem soll entlang der Schäferstraße bis zur Institutsgasse eine grüne Raumkante entstehen. Mehr Wiese, eine Doppelbaumreihe, neue Bänke – die Trasse, die bisher von Straßenbahnen und Autos geprägt ist, soll zum flanieren einladen. Bisher gibt es entlang der Schäferstraße nur wenig Grün.

An der Institutsgasse soll sich die Parksituation ändern. Damit verschwinden auch einige Stellplätze. Bisher können hier 54 Autos stehen. Bis zu 29 Parkplätze könnten wegfallen. Dafür sollen aber neue Bäume gepflanzt werden. Noch steht nicht fest, wie sich die Straße konkret verändern soll. Dazu werden mehrere Varianten diskutiert. Fest steht schon: Fußgänger sollen künftig sicherer über die Straße kommen.

Auch an der Menageriestraße soll gebaut werden. An dieser Stelle sind die Planer ebenfalls unzufrieden mit der Situation. Geparkt wird meist chaotisch. Teils fehlt der Platz zum sicheren Ausparken. Das soll sich ändern – auch wenn dafür Stellplätze wegfallen. Künftig könnte es in der Straße bis zu 30 gekennzeichnete Stellplätze geben. Eine Baumreihe soll gepflanzt werden. Auf der anderen Straßenseite bleibt Platz für die Beleuchtung.

Die Anwohner: Mehr Platz sollte es vor allem zum Parken geben.

Den Anwohnern gefallen diese Ideen zwar generell gut. Bei einer ersten Vorstellung der Vorhaben am Koreanischen Platz äußerten sie aber auch Kritik. So geht es ihnen weniger um mehr Grün, als viel mehr um weitere Parkplätze. „Der Schwerpunkt liegt für uns bei mehr Parkplätzen und der Sicherheit im Kreuzungsverkehr“, sagte ein Anwohner bei der Bürgerversammlung. Neue Parkplätze könnten in Tiefgaragen entstehen, wenn neue Häuser gebaut werden, erwidert die Stadtplanerin. Auch im Areal des Krankenhauses sollen Parkplätze für Patienten, Besucher und Mitarbeiter ausgewiesen sein. Dabei gibt es durchaus auch Zustimmung zu den Plänen. „Ja, es fallen Parkplätze weg“, sagte eine junge Frau. „Aber ich finde es schön, dass der Schwerpunkt bei diesem Projekt auf den Fußgängern liegt. Bisher geht in der Friedrichstadt viel Aufenthaltsqualität durch den Verkehr verloren.“

Die Vision: Im Oktober wird erneut über die Vorschläge diskutiert.

Prinzipiell sollen alle drei Stellen neu gestaltet werden. Welche Variante schließlich für die Institutsgasse und die Menageriestraße ausgewählt wird, ist noch nicht entschieden. Allerdings sprechen sich auch die Planer für eine Variante aus, in der es mehr Parkplätze aber weniger zusätzliche Bäume gibt. Wichtig sei ein gesunder Kompromiss zwischen Parkplatzverlust und Baumpflanzung, sagte Gudrun Hanzsch. Mitte Oktober sollen alle Vorhaben nochmals dem Ortsbeirat Altstadt öffentlich vorgestellt und dort diskutiert werden. Das Gremium spricht sich schließlich für eine der Varianten aus. Dann entscheidet der Stadtrat. Gebaut wird erst 2019.

