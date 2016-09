Post aus Paris Die Freunde der markanten Metallkuppel Die 360 Zeitungsstände in Paris sollen ein modernes Antlitz erhalten. Doch dagegen regt sich heftiger Widerstand.

Die alten Zeitungskioske gehören zum Pariser Stadtbild. © Birgit Holzer

Die dunkelgrüne Kuppel gehört so unverzichtbar ins Stadtbild von Paris wie die belebten Straßencafés und die Metro-Eingänge im Jugendstil. Vielleicht ist sie nicht mehr ganz zeitgemäß und, wie Bürgermeisterin Anne Hidalgo sagt, wenig innovativ. Aber ihre Idee, die 360 traditionellen Zeitungskioske bis Juni 2019 nach und nach abzuschaffen und durch neue Exemplare in nüchtern-sachlichem Design zu ersetzen, erzürnt Tausende Einwohner und Liebhaber von Paris. Noch steht das End-Design nicht in allen Details fest, nachdem es im Stadtrat gemischte Reaktionen für einen ersten Vorschlag der französischen Designerin Matali Crasset gab. Nennen Befürworter die neuen Modelle „untypisch, aber modern“, so sehen sie für ihre Gegner aus wie „Container“ oder „riesige Mülleimer“.

Zehntausende haben inzwischen eine schon Ende Mai gestartete Internet-Petition mit dem Appell, „den Geist des Paris von einst zu bewahren“, unterschrieben. Die Initiatoren klagen, die „völlig unpersönlichen, seelenlosen“ Modelle würden die Stadt verschandeln. Unter einer Erneuerung dürfe nicht die Ästhetik leiden: „Warum kann man nicht den Charme des Vormaligen mit Funktionalität und Komfort der Moderne verbinden?“

Das romantische Stadtbild müsse bewahrt werden, das Paris auch für Touristen so anziehend mache – durch Kuppeln im Haussmann-Stil. So hieß der Architekt aus dem 19. Jahrhundert, der die französische Hauptstadt wie kein anderer geprägt hat: Auf Eugène Haussmann gehen die breit angelegten Boulevards und die typischen Häuserfassaden mit ihren eleganten Mini-Balkonen zurück. In seine Zeit fiel auch die Gestaltung der Zeitungsstände durch den Architekten Gabriel Davioud, die seit 1857 die Straßen säumen. Die Metall-Kioske mit der charakteristischen Kuppel, von denen die ersten um halb fünf öffneten und die letzten gegen zwei Uhr morgens schlossen, waren schnell ein Erfolg.

Doch die Nostalgiker täuschen sich, entgegnet ihnen Hidalgo: Da die Original-Kioske bereits in den 1980er-Jahren ersetzt wurden, handelt es sich bei den heutigen Ständen lediglich um Nachbildungen aus Plastik. Ihr gehe es in erster Linie darum, den Arbeitskomfort der Zeitungsverkäufer zu verbessern, die bislang im finsteren Inneren hocken und fast hinter den Magazinen verschwinden. Künftig wird ihr Platz mit einer Heizung ausgestattet und besser isoliert. Eine rote oder grüne Beleuchtung zeigt bald schon von Weitem an, ob der Stand geschlossen oder geöffnet ist.

Das Angebot an Zeitungen und Zeitschriften soll übersichtlicher und die neuen Stände mit interaktiven Bildschirmen ausgestattet werden. Auch können sie beispielsweise Tickets für kulturelle Veranstaltungen vertreiben oder als Handy-Aufladestation dienen. „Man muss dringend die Wirtschaftlichkeit der Kioske stärken und ihre Möglichkeiten ausbauen“, sagt Jean-Paul Abonnenc, Generaldirektor des Betreibers Médiakiosk. Zwar wuchs die Zahl der Verkaufsstände in den letzten Jahren wieder – allerdings nur, weil sie auch Getränke, Souvenirs oder Regenschirme verkaufen dürfen.

Durch die zusätzlichen Dienstleistungen und ein moderneres Antlitz erhofft man sich im Pariser Rathaus ein breiteres Publikum, mehr Umsatz für die Verkäufer und letztlich gar eine Stärkung der kriselnden Presse. Denn wenn auch in Umfragen 88 Prozent der Pariser sagen, die Kioske gehörten unabdingbar zu ihrem Stadtviertel, so kaufen doch in Zeiten von Internet und Gratisblättern immer weniger Menschen gedruckte Zeitungen.

