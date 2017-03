Die Freitaler Tafel feiert Geburtstag Der Verein will am Sonnabend sein zweijähriges Bestehen feiern. Nicht nur Bedürftige sind willkommen.

Vor einem Jahr wurde die Freitaler Tafel ein Jahr alt. Jetzt wird wieder gefeiert. © Archiv: Karl-Ludwig Oberthür

Am Sonnabend, dem 18. März, feiert die Freitaler Tafel ihren zweiten Geburtstag. Aus diesem Anlass lädt der Verein Mitglieder, Bürger und Sponsoren ab 15 Uhr in seine Räume an Dresdner Straße 248 ein. Die Gäste erwartet ein kleiner Imbiss, unter anderem mit Suppe und Gegrilltem, Musik kommt von einem DJ. Als Geburtstagsgäste angekündigt haben sich Vertreter aus dem Stadtrat, dem Landesverband der Tafel und dem Landtag. „Willkommen sind alle, die sich über die Arbeit der Tafel informieren wollen“, sagt Tafel-Chefin Karin Rauschenbach. So sucht der Verein außerdem nach ehrenamtlichen Helfern.

Die Freitaler Tafel hat sich vor zwei Jahren von der Dresdner Tafel abgespalten. Sie kümmert sich seither als eigenständiger Verein um die Versorgung von Bedürftigen aus Freital und zum Teil auch aus Dresden. Momentan betreut die Tafel in Freital rund 860 Leute. (bsl)

