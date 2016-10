Die Freiheit, unvernünftig zu sein Der Radebeuler Tabak-Lobbyist Jan Mücke will Rauchern eine Stimme geben. Er kämpft gegen Regulierungswahn.

War mal Staatssekretär und hat als NVA-Panzergrenadier das erste Mal geraucht: Jan Mücke, Geschäftsführer des Deutschen Zigarettenverbandes. © Ronald Bonss

Sein Job wird kein leichter sein. Das wusste Jan Mücke aus Radebeul, als er zum Deutschen Zigrattenverband ging – als Geschäftsführer. Er war 2014 dem Ruf eines Headhunters gefolgt.

Der neue und der alte Geschäftssitz von Jan Mücke liegen nur wenige Meter voneinander entfernt. Mücke residiert in Berlin „Unter den Linden“, direkt über dem legendären Kaffeehaus „Einstein“. Hier gibt es noch Aschenbecher in den Büros und auf den Konferenztischen. Jeder kann, keiner muss rauchen.

Etwa jeder zweite Mitarbeiter des Verbandes sei Nichtraucher. Das war Mücke auch viele Jahre. Jetzt zündet er sich schon die zweite Dunhill Menthol an. Er genießt, wohl wissend, dass die Zeit der Mentholzigarette abläuft. Ab 2020 wird es die aromatisierten Rauchwaren nicht mehr zu kaufen geben. Menthol im Tabak soll, genau wie Tee, Kakao oder Guarana, verboten werden.

Die Politik will die Einheitszigarette. Sie hat dem Rauchen den Kampf angesagt, und sie beraubt sich damit sehenden Auges einer großen Einnahmequelle, so Mücke. Rund 15 Milliarden Euro Tabak-Steuern sind 2015 in den Bundeshaushalt geflossen. Jan Mücke rechnet die Umsatzsteuer noch dazu und kommt auf 19,3 Milliarden Euro. Die Raucher dieses Landes finanzieren damit rund sechs Prozent des Bundeshaushaltes.

Was er nicht sagt, sind die Kosten. Laut dem Tabakatlas 2015 sterben pro Jahr rund 121 000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Die Kosten beziffern die Krebsexperten auf insgesamt 80 Milliarden Euro. Davon entfällt etwa ein Drittel auf die gesundheitliche Betreuung der Raucher, zwei Drittel entstehen durch krankheitsbedingte Produktionsausfälle und Frühverrentung.

Lobbyist der Tabakindustrie zu sein, „ist so ziemlich das dickste Brett, das man bohren kann“, sagt Mücke. Nur die Waffenlobbyisten haben es vermutlich noch schwerer. Doch Mücke ist keiner, der Konflikten aus dem Weg geht. Als Dresdner Stadtrat hat er die Abstimmung der Bürger zur Waldschlösschenbrücke mitinitiiert. Für ihn war das eine Möglichkeit, den schweigenden Befürwortern des Bauwerkes Gehör zu verschaffen. Die Freunde des Rauchens zu mobilisieren, scheint nun deutlich schwerer. Obwohl es davon nicht wenige gibt.

Laut Statistik ist jeder vierte Deutsche über 18 ein Raucher. So gesehen, sitzen auch im Bundestag zahlreiche Abgeordnete, die regelmäßig an der Zigarette ziehen. Doch auch sie stimmten dafür, Rauchen noch unattraktiver zu machen. Seit 20. Mai gilt in Deutschland eine neue EU-Richtlinie. Neu produzierte Schachteln müssen ab sofort mit Schockfotos versehen werden. Es gibt wahlweise Lungentumore, einen offenen Hals oder eine trauernde Familie am Sarg des Familienvaters.

Für Jan Mücke sind diese Bilder eine Zumutung, und das in gleich mehrerlei Hinsicht. Zum einen musste die Industrie ihre Verpackung umstellen. Und während in Deutschland die Schockbilder schon Pflicht sind, gab Tschechien seinen Herstellern noch bis Ende August Zeit. Ungarn lässt die Produktion bis zum Jahresende unverändert weiterlaufen, und in Polen muss erst im Februar nächsten Jahres neu verpackt werden. Über die Effekte der Fotos gibt es ebenfalls Uneinigkeit.

Während die Rauchgegner von der abschreckenden Wirkung überzeugt sind, verweist Jan Mücke auf die Erfahrungen mit den Warnhinweisen im Todesanzeigenlook. Die Absatzzahlen der Industrie, die in Deutschland aus zahlreichen mittelständischen Betrieben besteht, sanken, aber nur kurzzeitig. Langfristig ist der Trend aber unübersehbar. Wurden vor 15 Jahren noch 164 Milliarden Zigaretten in Deutschland verkauft, ist es heute weniger als die Hälfte. Die Hersteller, die bundesweit 10 000 Mitarbeiter beschäftigen, suchen nach Alternativen. Es gibt E-Zigaretten und Glimmstängel, die nach dem Prinzip „Heat not burn“ funktionieren. Weil der Tabak nicht verbrannt, sondern nur erhitzt wird, soll die Schadstoffkonzentration im Rauch deutlich sinken.

Die Studienlage dazu ist widersprüchlich, die Reaktion der Politik indes eindeutig. Raucher werden stigmatisiert, und die Industrie wird gegängelt, sagt Jan Mücke. Werbung für Zigaretten ist im Fernsehen und Radio seit 1975 verboten, in Zeitungen, Zeitschriften sowie dem Internet seit 2007. Und ab 1. Juli 2020 wird die Tabakreklame auch von den Kinoleinwänden verschwunden sein. Philip Morris, mit etwa 40 Prozent Absatzanteil der Marktführer in Deutschland und Inhaber der f 6 Cigarettenfabrik in Dresden, stört sich daran weniger als die vielen kleinen Produzenten. Hinzu kommt, dass ihnen nur ein Fünftel der Zigarettenschachtel bleibt, um für ihr Produkt zu werben. Der restliche Platz geht für Schockbilder, den EAN-Code und die Steuerbanderole darauf.

Die Politik greift in den Markt ein. Für einen Mann wie Mücke, der für die FDP im Bundestag saß, ein schwer zu ertragender Umstand.

Er sorgt sich aber auch um etwas anderes: um die gesellschaftliche Grundordnung. „Wir leben in einem freien Land, da müssen die Menschen auch die Freiheit haben, unvernünftig zu sein“.

