Die Frauenkirche erstrahlt im Licht Das Zentrum ist um eine Attraktion reicher – die leuchtende Stadtkirche.

Ein neuer Lichtpunkt in der Stadt – die Frauenkirche am Markt wird nun in der Dunkelheit angestrahlt, sodass ihr Turm weithin sichtbar ist. © Claudia Hübschmann

Der Turm der Frauenkirche, der Meißener Bürger- und Stadtkirche, wird künftig effektvoll in Szene gesetzt. Dazu sind zwei leistungsstarke LED-Leuchten auf dem Dach des Hotels „Residenz An der Frauenkirche“ und des Hauses Am Markt 8 angebracht worden, die den Turm anstrahlen. Hinzu kommt eine Beleuchtungseinrichtung auf dem Kirchendach, die dort eigens zur festlichen Illumination des Porzellanglockenspieles angebracht worden ist.

Derart angeleuchtet werden, soll der Turm der Frauenkirche täglich vom Einbruch der Dunkelheit bis 24 Uhr. Die Gesamtkosten für die Anlagen belaufen sich auf ca. 12 000 Euro. Den größten Beitrag dazu leisteten die Meißener Stadtwerke mit einer Spende von mehr als 3 000 Euro. Außerdem beteiligen sich der Gewerbeverein Meißen, der Tourismusverein und die Firma Uni-Elektro mit größeren Geldbeträgen an der Finanzierung. Die fehlende Summe von rund 8 000 Euro hat der Förderverein der Frauenkirche mithilfe von Privatspenden eingeworben.

Bereits seit Pfingsten erstrahlt der Innenraum der Frauenkirche in neuem Glanz. Das 1207 erstmals erwähnte und zwischen 1450 und 1520 zur spätgotischen Hallenkirche umgebaute Gotteshaus war in dreijährigen Arbeiten saniert worden. So erhielt es eine neue Heizung, Fundamente wurden stabilisiert, das Dach neu eingedeckt sowie die Fassade des Turms saniert. Neu ist der Raum der Stille im Kirchenschiff. Als nächstes soll die Jehmlich-Orgel von 1937 wieder aufgearbeitet werden.

