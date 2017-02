Die Frau vom Schneetelefon Petra Mrosowski gibt Skifahrern in Neukirch Auskunft. Sogar dann, wenn sie nicht am Platz sein kann.

Sie fährt übrigens nicht Ski: Petra Mrosowski vom Schneetelefon. © Wolfgang Schmidt

Die Geschichte ist selbst erlebt: Der Mann der Autorin ist gebürtiger Thüringer und wurde quasi mit Ski an den Füßen geboren. Von der Wahlheimat Dresden aus wollte er an einem freien Tag mal schnell in die Loipe und sich den langen Anfahrtsweg ins Erzgebirge sparen. Neukirch und seine Loipen rund um den Valtenberg schienen da auf Empfehlung der Frau eine tolle Alternative. Beste Gelegenheit, das auf Neukirchs Webseite beworbene Schneetelefon auszuprobieren. Beim ersten Versuch ging niemand ran. Doch dann die große Überraschung: ein Rückruf aufs Handy! Die nette Dame am anderen Ende schickte den Skifahrer mit viel Wissen zu Bedingungen und Region in den Schnee. Petra Mrosowski muss herzlich lachen, wenn man sie drauf anspricht. „Das ist doch klar, dass ich zurückrufe, wenn ich die verpassten Nummern auf dem Display sehe.“

Noch sind die Loipen gespurt

Die Neukircherin ist die freundliche Stimme am Schneetelefon des Fremdenverkehrsbüros. Es klingelt in dieser Saison ungewöhnlich oft. „Es ist sehr viel los in diesem Jahr, ich hatte Anrufe aus Berlin, Weißwasser, Bautzen, Stolpen und ganz oft aus Dresden“, sagt Petra Mrosowski. Die häufigste Frage am anderen Ende: „Sind die Loipen in Neukirch gespurt?“ „Sobald es auch nur einen Tag schneit, fragen das Leute“, sagt die 59-jährige Petra Mrosowski, die seit 2012 am Info-Telefon sitzt, das freilich das ganze Jahr über erreichbar ist. Um kompetent Auskunft über Wintersportbedingungen und Beschaffenheit der Loipen geben zu können, stehe sie täglich in Kontakt mit den Ehrenamtlichen, die sie anlegen. Petra Mrosowski erklärt den Anrufern, wo die Einstiege sind und wo sie parken und essen können. Und immer am Feierabend und Freitagmittag bespricht sie den Anrufbeantworter mit den letzten aktuellen Infos zu Bedingungen in der Loipe. „Natürlich kann man das Wetter nicht immer mit 100-prozentiger Sicherheit voraussagen, aber wir versuchen unser Bestes aktuell zu sein“, sagt Petra Mrosowski.

In dieser Woche ändert sich das Wetter – und lohnt ein Anruf am Schneetelefon besonders. „Derzeit sind die Loipen rund um den Valtenberg noch gespurt, doch sobald der angekündigte Regen einsetzt, wird es leider vorbei sein“, so Mrosowski.

Das Schneetelefon ist Montag und Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Dienstag 9 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 14 Uhr und Freitag 10 bis 12 Uhr unter 035951 25119 und 035951 19433 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten ist der Anrufbeantworter besprochen.

