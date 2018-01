Die Frau über den Akten Melanie Uhlig sitzt im Rollstuhl – und suchte bisher vergeblich einen Job. Bad Muskau gibt ihr jetzt eine Chance.

Für Melanie Uhlig – hier mit Dirk Eidtner – ist die Arbeit im Archiv nicht nur ein Job. Sie ist vor allem Selbstbestätigung. © Joachim Rehle

Bad Muskau. Für Melanie Uhlig war es fast, als würden Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Die 26-Jährige hat einen Job. Endlich. Sie sortiert Akten im Archiv der Stadtverwaltung Bad Muskau. Was im ersten Moment ganz und gar nicht spektakulär klingt, ist durchaus eine spannende Angelegenheit. Jedenfalls für Melanie Uhlig. Es ist ihr erster Job überhaupt.

Die junge Frau aus Weißkeißel sitzt seit einem Unfall in Kindertagen im Rollstuhl. Am BBZ in Dresden hat sie eine Ausbildung für behinderte Menschen zur Bürofachkraft gemacht. Wie viele Bewerbungen sie in den vergangenen drei Jahren schrieb – sie hat aufgehört zu zählen. Nur wenige Male wurde sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Bedenken der Arbeitgeber wurden unter anderem damit begründet, dass sie, falls sie im Obergeschoss beschäftigt sei, bei einem Brand das Haus nicht verlassen könnte, weil man ja dann den Fahrstuhl nicht nutzen darf. „Mit jeder Absage sank die Hoffnung, überhaupt jemals eine Arbeit zu bekommen“, blickt sie zurück. Im August informierte sie das Jobcenter in Weißwasser, dass es in Bad Muskau eine Stelle gebe. Melanie Uhlig bewarb sich – und wurde genommen.

Am 3. Oktober fing sie an. Das Glück kann sie bis heute kaum in Worte fassen. „Ein schönes Gefühl, wenn man selber sein Geld verdient.“ Ein neues Handy hat sie sich geleistet. Eine Anschaffung, die vorher nicht so einfach möglich gewesen wäre.

Nachdem das Archiv der Stadtverwaltung Bad Muskau lange Zeit an verschiedenen Stellen untergebracht war, zog es vor drei Jahren an einen Standort ins ehemalige Zollgebäude und jetzige Vereinshaus an der Grenze. Dort lagern Urkunden ab dem Jahr 1871, als das Personenstandswesen in Deutschland eingeführt wurde. Wie viele genau, vermag Dirk Eidtner vom Bürgeramt der Stadt nicht zu sagen. Es sind etliche laufende Meter Akten. Dazu unzählige Kisten und Kartons mit Unterlagen. Als die Stadt 2015 die Kita übernahm, bekamen die beiden bis dato im Archiv beschäftigten Mitarbeiterinnen andere Aufgaben. Zwischendurch war eine Frau da, die mittlerweile im Ruhestand ist. So blieb einiges im Archiv mehr oder weniger liegen. Mithilfe von Arbeitsagentur und Jobcenter suchte die Stadt nach geeigneten Bewerbern, um eine Person einzustellen. Dann entschied man sich für zwei. Melanie Uhlig und ihre Kollegin, die ebenfalls ein Handicap hat, sind für jeweils 30 Stunden die Woche beschäftigt. Zunächst befristet für drei Jahre. „Aber es ist ja nicht so, dass die Produktion von Papier aufhört. Selbst das TAGEBLATT legen wir ab. Zumindest die Beiträge zu Bad Muskau“, so Dirk Eidtner. Er selber war dieser Tage auf der Suche nach einer Bauakte aus dem Jahr 1997. Die Archivierung nach einem vernünftigen System erleichtert die Suche. Zum Beispiel auch bei Anfragen, die im Zusammenhang mit Ahnenforschung in der Verwaltung eingehen.

Melanie Uhlig sortiert die Unterlagen. Was überflüssig ist, kommt weg; alles andere sorgfältig in Ordnerboxen. Gerade ist sie mit Akten der Feuerwehr aus den Jahren 1999 bis 2007 und älter befasst. Dass sie so ganz nebenbei Einblick in die jüngste Geschichte von Bad Muskau erhält, gefällt ihr obendrein. „Die Arbeit ist super“, strahlt sie übers ganze Gesicht. Weil sie und ihre Kollegin keine ausgebildeten Archivare sind, kam fachkundige Anleitung aus der Landkreisverwaltung.

Die Räume sind im Erdgeschoss. Die Türen sind ein wenig eng für den E-Rollstuhl. Melanie Uhlig nimmt’s mit Humor. Hauptsache Arbeit. Wenn sie an die obere Regalreihe nicht herankommt, hilft ihr die Kollegin weiter. Noch teilen sich die beiden Frauen einen Büroarbeitsplatz. Jedenfalls übergangsweise. Jede von ihnen soll ihren eigenen erhalten. Der von Melanie Uhlig muss behindertengerecht und angepasst an ihren Rollstuhl sein, was einen speziellen Schreibtisch erfordert. „Das kostet alles richtig Geld, da ist man schnell im Förderdschungel angekommen“, so Dirk Eidtner.

Derzeit suchen in der Oberlausitz 1 297 Frauen und Männer mit Handicap einen Job, das sind 6,5 Prozent der Arbeitslosen. Nach Aussage von Thomas Berndt, Chef der Arbeitsagentur in Bautzen, gebe es in der Gesellschaft nach wie vor viele Vorurteile und Bedenken zur Beschäftigung behinderter Menschen. „Dabei sieht man vielen Betroffenen ihr Handicap gar nicht an. Ein Großteil von ihnen ist gut oder sehr gut qualifiziert“, sagte er.

Arbeitgeber mit mindestens 20 Mitarbeitern sind gesetzlich verpflichtet, mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen zu besetzen. Die Quote stagniert in der Region bei 3,9 Prozent. Da sei noch viel Luft nach oben, so Thomas Berndt. Kommen Unternehmen der Pflicht nicht nach, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zwischen 120 und 320 Euro monatlich zahlen.

