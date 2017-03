Die Frau mit dem Schaber Unterwegs mit der Polit-Putze: Irmela Mensah-Schramm hat in Dresden Hass-Parolen entfernt.

Irmela Mensah-Schramm entfernt Hass-Aufkleber und Nazi-Schmierereien in Leuben und Laubegast. Die Rentnerin aus Berlin ist nicht zum ersten Mal da. © René Meinig

Mügeln fehlt noch auf ihrer Liste, Wurzen ist ein Fass ohne Boden, auch im brandenburgischen Halbe gibt es immer etwas zu tun. Berlin? Ganz schlimm. Eine 71-jährige Rentnerin hat Hassbotschaften den Krieg erklärt. Vor Jahrzehnten schon. Seit mehr als 30 Jahren fährt Irmela Mensah-Schramm aus Berlin auf eigene Kosten quer durch Deutschland und halb Europa, um rechtsextreme Aufkleber von Verteiler-Kästen zu entfernen oder Hakenkreuze zu übermalen. In Sachsen ist sie häufiger. Es gibt viel zu tun. Freital, Heidenau, Meißen, Bautzen. Dresden.

An einem Sonntagvormittag steigt die Rentnerin in Leuben mit ihrem Beutel aus einer Straßenbahn. Darin ihr Werkzeug, ein Ceranfeld-Schaber, Farbspray, Kamera, ihr Notizbuch – und Fotos ihrer drei Katzen, die jetzt mal wieder sturmfrei haben, denn Irmela Mensah-Schramm ist das ganze Wochenende aus. Die Frau, die sich auch Polit-Putze nennt, hält sich nicht mit Kleinigkeiten auf. Lange suchen muss sie nicht.

Ein Verkehrsschild, ein Mast, ein Aufkleber. „Wir wollen Leben“, steht darauf. „Der ist von der JN“, so Mensah-Schramm. Die Jungen Nationalen, Jugendorganisation der vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich, aber für ein Parteienverbot zu unbedeutend beurteilten NPD. In Sekunden ist der Sticker ab. Nicht ein Kratzer bleibt zurück. „Nummer 75 611“, sagt die Rentnerin, „seit dem 3. Januar 2007. Vorher habe ich nicht Buch geführt.“ Vorher, das sind schon 20 Jahre Arbeit gegen den öffentlich verbreiteten Hass.

Irmela Mensah-Schramm kennt sie alle. Jeden gottverdammten Aufkleber, jede Hass-Parole und komme sie noch so arglos daher wie etwa das „Wir wollen leben“. Die Frau kennt alle Urheber – neue Parteien wie „Dritter Weg“, „Die Rechte“ oder die AfD, Nazi-Kameradschaften, sogenannte „freie Netze“ und „freie Kräfte“ und andere Bewegungen, Pegida. Die Polit-Putze kann Sticker schon anhand kleinster Abrisse zuordnen, sollte tatsächlich schon mal jemand vor ihr Hand angelegt haben. Doch das kommt nur selten vor.

Im feinen Berlin-Zehlendorf etwa habe sie erst jetzt wieder Aufkleber mit „Die Demokraten bringen uns den Volkstod“ entdeckt. Dahinter stecke das Netzwerk „Widerstand Südbrandenburg Spreelichter“, sagt die Frau mit dem Schaber. Freilich ohne Impressum. 2012 wurde der Verein verboten, weil er Kampfsport propagierte – und die Vorherrschaft der weißen Rasse.

Die 71-Jährige läuft zügig weiter, sucht Hasskleber, erzählt unablässig, macht Witze: „Hier müssen wir mal rechts abbiegen. Ausnahmsweise“, sagt sie und grinst, als es in die Hertzstraße geht. Unscheinbares Wohngebiet, Mehrfamilienblocks. Auch hier klebt „Sichere Grenzen – unsere Zukunft“ von der rechten Einprozent-Initiative. „Da sind welche von den Identitären“, sagt die Schaber-Frau und zeigt auf einen Recycling-Container. Die „Identitäre Bewegung“ sei intelligenter als andere Neonazis, gefährlicher. Die „Grenzen dicht“-Hasswerke verschwinden am Stück. Es müssten die Nummern 75618 und -19 sein.

Vier Kisten mit Tausenden Stickern hat Mensah-Schramm, die wohl größte Sammlung. „Es ist interessant, wie sich das verändert hat“, sagt sie. Anfangs waren es plumpe Parolen wie „Ausländer raus!“ oder „Juden raus!“. Heute seien die Botschaften differenzierter: „Kriminelle Ausländer raus!“ sei nicht mehr so schnell anstößig. Doch der Hass dahinter, der sei derselbe.

Dann greift die Rentnerin plötzlich zur Dose. Auf einem Container prangt eine Odal-Rune, Symbol der SS und der Wiking-Jugend, seit 1994 verboten. Das handgeschmiete schwarze Zeichen ist schon älter, niemand hat es entfernt. Jetzt schüttelt Mensah-Schramm ihre rote Farbe und sprüht ein Herz darüber. Die beiden jungen Männer, vielleicht acht Meter hinter ihr, bemerkt sie nicht. Vom Anschein Rechtsextreme wie aus dem Bilderbuch, sie bedienen jedes Klischee. Auch ein nicht ganz kleiner Hund ist dabei. „Das ist aber verboten, junge Frau“, ruft einer frech. „Dann heißt es wieder, wir sind’s gewesen“, der andere. Zum Glück laufen die Männer weiter, als die Rentnerin ihr Herz versprüht. Sie habe die mögliche Bedrohung gar nicht mitbekommen, sagt sie. Bei verbotenen Nazi-Symbolen kennt die Frau kein Pardon, da sprüht sie los. Manchmal warnt sie vorher Eigentümer oder Polizei oder kündigt an, beim nächsten Mal zu sprühen, wenn die Runen nicht verschwunden seien.

Frau Mensah-Schramm ist auch oft in Schulen, entwickelt mit Schülern, wie sie Hassbotschaften verfremden oder ihnen einen anderen Sinn geben können. Die Sticker-Kisten sind nun Material für ihre Workshops. „Da kommen tolle Sachen heraus.“ Schön sei auch, wenn Schulleiter mit ihr zum Schaben losziehen. Oder, wie in Bayern, sogar CSU-Bürgermeister. Es komme eben auf den Menschen an, sagt die gelernte Heilpädagogische Lehrkraft.

Für ihre Courage hat sie schon viele Preise erhalten, die Bundesverdienstmedaille (1996), den Erich-Kästner-Preis des Dresdner Presseclubs (2005), den Göttinger Friedenspreis (2015). Trotzdem wird sie bis heute immer wieder auch angezeigt. Wegen Sachbeschädigung. Im Herbst berichtete sogar die Tagesschau über einen solchen Prozess. Einige halten die Frau für nicht besser als diejenigen, die Hakenkreuze schmieren. Und dann kippen sie im Internet ihren Hass über sie aus. Dort kann die Polit-Putze aber nicht auch noch schaben. In den zwei Stunden in Leuben und Laubegast hat sie 35 Aufkleber entfernt. Danke hat heute niemand zu ihr gesagt.

