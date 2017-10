Die Frau im Zillebunker Jede Schule brauche heute einen Sozialarbeiter, sagt der Leiter der Heinrich-Zille-Schule in Radeburg. Seit August begleitet Nicole Truxa dort den Alltag der Schüler.

Heinrich Zille Schule Radeburg: Schulsozialarbeiterin Nicole Truxa mit Mark (12) und Finn 13 (v.l.) beim Spielen. © Arvid Müller

Ihr Tag beginnt oft im Lehrerzimmer. Dort erfährt sie, ob es in einer Klasse ein Problem gibt. Wird ein Schüler gemobbt, oder gibt es einen anderen Konflikt, dann geht Nicole Truxa mit in den Unterricht. Sie sitzt neben dem Schüler, der gerade Unterstützung braucht und versucht, das Problem gemeinsam zu lösen. Die Schüler haben die Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden, der weder Lehrer noch Elternteil ist. Die Schulsozialarbeiterin soll eine neutrale Bezugsperson für sie sein.

Finn Bornstein und Mark Höntsch aus der Klasse 7b kommen gern zu Frau Truxa, die sie Nicole nennen dürfen, in den Zillebunker. Der ist ein flaches Gebäude auf dem Schulgelände und war schon Förderschule und Jugendklub. Heute ist er der Schulklub, wo die Sozialarbeiterin ihren Schreibtisch hat. Gleich daneben steht eine alte Couch, die Wände sind grell Rosa und mit Graffitis der Schüler besprüht. Am Tisch sitzen die beiden Jungs und spielen eine Runde Quizmeister in ihrer Mittagspause. „Sie beschäftigt uns“, antworten die beiden auf die Frage, weshalb sie gern hierherkommen. Wenn sie beim Spielen gegen Nicole Truxa gewinnen, gibt es manchmal auch Kuchen.

Insgesamt 350 Schüler gehen an die Radeburger Oberschule. Etwa 80 Prozent sind Realschüler, der Rest macht den Hauptschulabschluss. Theoretisch wäre Nicole Truxa für alle die Ansprechpartnerin, denn sie ist die einzige Sozialarbeiterin an der Schule. „Über den Tag verteilt arbeite ich aber nur mit etwa 15 Schülern“, sagt die 32-jährige Dresdnerin. Am häufigsten kommen die aus den unteren Klassenstufen zu ihr. Viele kennen sie schon, denn vor ihrer Elternzeit hat sie hier drei Jahre im Kompass-Projekt gearbeitet.

„Dabei ging es darum, vor allem Schüler mit Defiziten zu unterstützen“, sagt Schulleiter Michael Ufert. Zum Beispiel mit Bewerbungstrainings und intensiverer Betreuung, die den Selbstwert der Schüler stärken sollte. Mit den Schülern wurde ein Vertrag gemacht, der unter anderem festgelegt hat, dass die Schüler regelmäßig erscheinen. Heute richtet sich das Angebot der Schulsozialarbeiterin an alle Schüler und ist freiwillig.

Eigentlich wollte Nicole Truxa einen künstlerischen Beruf ausüben. Sie hat eine Ausbildung zur Gestalterin abgeschlossen, wollte Kunst studieren. „Das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt“, sagt sie heute. Zum Geldverdienen muss man viele Auftragsarbeiten machen mit genauen Vorschriften.

„Das war dann mehr Dienstleistung als künstlerische Freiheit“, sagt sie. Also ging sie für vier Jahre nach Cottbus und studierte soziale Arbeit. Seit 2009 arbeitet sie in dem Beruf, zuerst mit psychisch kranken Menschen und jetzt im vierten Jahr an der Radeburger Oberschule.

Schulleiter Michael Ufert ist mit ihrer Arbeit sehr zufrieden: „Sie kann wirklich gut mit den Schülern“, sagt er, „ich würde sie gern davon überzeugen, hier als Lehrerin zu arbeiten.“ Vielleicht liegt das auch daran, dass die Stelle bisher auf nur ein Jahr befristet ist. Nicole Truxa soll aber dauerhaft an der Schule bleiben. Für die Jahre 2017 und 2018 hat der Sächsische Landtag ein Förderprogramm für Hilfsangebote wie die Schulsozialarbeit, verabschiedet. Insgesamt 30 Millionen Euro wurden für die zwei Jahre bereitgestellt. Mehr Personal und zusätzliche Projekte sollen damit finanziert werden.

Für Michael Ufert steht fest, dass heute jede Schule einen Sozialarbeiter braucht. Die Aufgaben, die Schule leisten soll, steigen an. „Wir sind die Reparaturstelle der Gesellschaft“, sagt er. Kinder sollen zu mehr Demokratie erzogen werden, sollen sich gesünder ernähren, sollen Medienkompetenz erlernen. All das würde von der Schule erwartet, so Ufert. Im Landkreis gibt es die Sozialarbeiter unter anderem an der Oberschule Kötitz, am Förderschulzentrum Coswig und an der Oberschule Radebeul-Mitte. Im Auftrag der Landkreise werden sie je nach Bedarf an die Schulen geschickt.

Die bisher herausforderndste Aufgabe für Nicole Truxa war, als einige Eltern sich über den Alkoholkonsum ihrer Kinder sorgten. Die Schule hat daraufhin eine Projektwoche zur Suchtprävention angeboten. „Als Sozialarbeiterin musst du offen für alles sein“, sagt sie. Man dürfe keine Vorurteile haben, denn die Kinder kommen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten. Und außerdem braucht man ein dickes Fell.

