Die Frau für glückliche Kunden Christina Feiler betreibt in Neukirch ein Geschäft für hochwertige Mode. Käufer kommen sogar aus Berlin, um sich einzukleiden. Wie macht sie das nur?

Kleidung für Damen und Herren bietet Christina Feiler in ihrem Geschäft auf der Hauptstraße 15 in Neukirch. © Steffen Unger

Fast keine Frau ist perfekt. Mal ist die Hüfte zu breit, der Po zu rund, der Bauch zu füllig. Christina Feiler hat keine Angst vor den Problemzonen ihrer Kundinnen. Für alle findet sie ein Outfit. Eines, das passt, stilvoll und typgerecht ist. „Ich darf schon sagen, dass die allermeisten Kunden glücklich aus meinem Geschäft gehen“, sagt die Chefin des Neukircher Geschäfts „Christina Feiler Mode“. Sie bietet hochwertige Mode für Damen und Herren im höherpreisigen Segment – und verkauft sie so selbstbewusst, wie sie ist. „Ich habe keine Sachen fürs Dorf. Wer zu mir kommt, kauft trendige und stilvolle Sachen ein“, sagt sie. Wie oft höre sie von Kunden, dass sie das ja nicht anziehen können im Alltag. Wie oft sagt Christina Feiler, dass es doch ganz egal sei, wo man lebt. Gut gekleidet kann und muss man doch überall sein. Wer günstige Kleidung suche, sei bei ihr falsch. Ehrlich ist sie und direkt. Und genau das schätzen ihre Kunden an ihr.

Christina Feiler verkauft mitten in Neukirch erfolgreich Mode namhafter Hersteller aus Deutschland, Dänemark oder Italien. Immer noch wachse der Kundenstamm und gehören 850 Stammkunden zur geführten Kartei. Sie kommen aus den umliegenden Gemeinden, vor allem aber kommen sie aus Bautzen, Dresden oder sogar Berlin. Ganz gezielt zu Christina Feiler. Wie macht sie das nur? Sie lächelt – wieder selbstbewusst. Es läge natürlich an der Auswahl im Geschäft selbst, sagt sie. Christina Feiler kauft Kleidung auf Messen ein und werde von den Herstellern ständig zu aktuellen Trends gebrieft. „Bei uns gibt es die Vielfalt, also die Jeans und das Basicteil ebenso die Abendkleider und Anzüge“, sagt sie. Jeder sollte etwas finden, die Erfahrung bestätige das immer wieder.

Exklusivität, keine Masse

Zu haben ist Kleidung in Konfektionsgrößen 32 bis 54 für Damen und für Herren von 48 bis 56. Jedes Teil gibt es maximal viermal auf der Stange oder in den Regalen. Christina Feiler will Exklusivität bieten, Masse könnten andere, sagt sie. Sie verkaufe Mode, die nachhaltig sei. „Ich plädiere dafür, lieber ein paar weniger Teile im Schrank zu haben, dafür aber gute und zeitlose Stücke, mit denen man immer wieder mal einige trendige Stücke kombinieren kann.“ Wenn Neukirchs Modeexpertin auf Messen für die komplette Saison einkauft, hat sie für viele Stücke die künftige Trägerin schon im Kopf. Christina Feiler wählt gezielt für „Frau Müller, Meier, Schulze“ aus. Meist geht ihr Plan auf und kaufen diese Kundinnen genau die für sie ausgewählten Teile.

Das Neukircher Geschäft stehe und falle vor allem aber mit ihr als Mensch, sagt Christina Feiler, die früher als EDV-Ingenieurin im Vogtland arbeitete und vor 28 Jahren ein Textilgeschäft in Ringenhain übernahm. Seit elf Jahren verkauft sie in Neukirch. „Ich habe eine fast 30-jährige Erfahrung im Verkauf und mir im Laufe der Zeit eine sehr gute Menschenkenntnis angeeignet. Wenn jemand hereinkommt, sehe ich sofort, was gefallen könnte und welche Schnitte und Farben zum jeweiligen Typ passen könnten.“

Schneiderin macht Stücke passend

Christina Feiler kennt ihr Angebot im Geschäft genau, weiß, was sie zeigen kann – oder auch nicht. Sie berät, kann Menschen ermuntern, Neues zu probieren und kann überzeugen, wenn sich Kunden unsicher sind, aber dennoch top aussehen. Doch niemals überrede sie zum Kauf. „Wir leben vor allem von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn unsere Kunden Komplimente hören und anderen von uns erzählen, haben wir doch viel erreicht“, sagt Christina Feiler. Eine schlecht sitzende Hose zu verkaufen, könne sie sich nicht erlauben. Wohl aber, ehrlich zu sein, was Frauen und Männer gut kleidet. Und an der Bundbreite oder der Hosenlänge soll es nicht scheitern, glücklich aus dem Laden zu gehen. Eine Schneiderin ändert Sachen passgenau und für Kunden kostenfrei. Auch ein Plus für ihr Geschäft, sagt Christian Feiler.

Sie und ihre beiden Angestellten umsorgen Kunden, den Großteil sprechen sie beim Namen an. Die Damen flitzen, sie suchen, helfen beim Probieren und räumen nicht passende Teile wieder weg. „In großen Geschäften gibt es das nicht. Wir hören immer wieder, dass Kunden überfordert sind, weil es ein Überangebot gibt und bei den Ketten immer nur dasselbe.“ Bei ihr hingegen gäbe es sogar hin und wieder ein Gläschen Sekt und immer einen netten Plausch. Auch der Onlinehandel könne das nicht leisten, sagt sie. Christina Feiler verteufelt ihn nicht, auch sie nutze Onlineeinkauf gern. In ihrer Region gäbe es ja wenig Möglichkeiten, sagt sie und bedauert es. Sie selbst wolle dem Ladensterben auf dem Lande noch einige Jahre trotzen, könne inzwischen hinwegsehen, wenn ein Tag mal nicht so gut lief. Dennoch erlaube sie sich gerade jetzt hin und wieder Auszeiten für die Familie.

Die private Situation, die eigene Gesundheit, die nach einem Schlaganfall vor zehn Jahren leidet, das erreichte Alter: Eigentlich wollte Christina Feiler ab kommendem Jahr kürzertreten. Leider kamen ihr aber so hübsche Kollektionen dazwischen. Viel mehr Kleidung als geplant hat sie geordert.

