Die Frau für die etwas anderen Geschenke Heike Seidel bringt mit ihrem Geschäft Holunder besonderes Flair nach Hohnstein. Ein gewagter Schritt.

Heike Seidel präsentiert in ihrem Geschäft Holunder in Hohnstein einige der Geschenkideen. Wer sich Zeit lässt, wird in ihrem urigen Laden sicherlich noch mehr finden. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Das Geschäft Holunder in der Rathausstraße in Hohnstein ist nichts für den schnellen Einkauf, sondern etwas zum Verweilen. In jedem Winkel des kleinen Ladens gibt es etwas zu entdecken. Die Regale sind voll mit den unterschiedlichsten Angeboten. In einem finden sich Bücher, zum Teil auch antiquarische, daneben stehen Sammeltassen, große kleine, welche mit Gold, welche mit zarten Blütenmustern verziert. Die hat Heike Seidel, die Ladeninhaberin, selbst ausgesucht. Trödelmärkte sind schon immer ihre Leidenschaft. Bei ihren Einkäufen wird sie auch meist fündig. Einige Unikate kommen dann mit in ihr Geschäft. Alles kleine Dinge, die ein Tourist auch im Rucksack wegschleppen kann. Doch das ist nur ein Teil ihres Sortiments. Wer hier nach einem Geschenk oder Mitbringsel als Erinnerung an die Tage in Hohnstein sucht, wird ganz sicher fündig. Denn, Heike Seidel setzt vor allem auf regionale Produkte von Wein, über Schokolade bis hin zum Käse, aber auch Honig und Marmelade. Die hat sie zum Teil übrigens selbst gekocht. Und auch der Kuchen, der bei ihr zum Kaffee auf den Tisch kommt, stammt aus der eigenen Produktion. Aus der Filzwerkstatt der Lebenshilfe in Stadt Wehlen kommen hübsche gefilzte Blüten. Aber auch Schmuck, wie Ketten aus Edelstein, gehören zu ihrem Sortiment wie erlesene Badessenzen, Aronia-Produkte und vieles mehr. Immer wieder hält sie auch selbst Ausschau nach neuen Angeboten, um ihr Sortiment zu erweitern.

Seit Herbst 2013 gibt es das Geschäft Holunder in Hohnstein. Damals schien es ein gewagter Schritt für Heike Seidel. Gemeinsam mit Theres Schimansky eröffnete sie den Laden. Letztere ist nach kurzer Zeit ausgeschieden. Heike Seidel ist von Dresden nach Hohnstein gezogen und macht nun allein weiter. Sie weiß, dass sie noch mehr Zeit braucht. Damals habe man ihr gesagt, drei Jahre reichen, um ein Geschäft zu etablieren. Heute weiß sie, dass es zu wenig ist. Reich wird sie in ihrem Geschäft sicher nicht. „Mir ist es wichtig, dass ich die Kunden gut berate. Mitunter erzählen sie mir dann mitten im Gespräch auch ihre Lebensgeschichte“, sagt sie. Oder manche treffen sich bei ihr zu einem Plausch, auch ohne etwas zu kaufen. Die familiäre Atmosphäre scheint ihr Geheimrezept. Und so kommt es vor, dass sich manche Kunden in ihrer gemütlichen Ecke Platz nehmen und einfach die Angebote im Laden auf sich wirken lassen, vielleicht bei einer guten Tasse Kaffee. „Der soll bei mir besonders gut schmecken. Das haben mir schon viele Kunden bestätigt“, sagt sie. Und diese Strecke will sie auch weiter ausbauen. Das Kult-Eis aus Neumanns Eisgrotte, einer bekannten Dresdner Firma, verkauft sie bereits seit einiger Zeit. Und es freut sie, wenn die Gäste draußen auf den Stühlen Platz nehmen oder sich einfach auf die Treppe der Eingangstür setzen. Da spürt sie Leben in ihrem Geschäft, aber auch in der Stadt. Denn ein Großteil ihrer Kunden sind Touristen, die sich auch mal die Zeit nehmen, sich bei ihr umzuschauen.

Ihr Laden sei etwas fürs Auge und für die Seele. Dass sie von den Touristen abhängig sein werde, hatte sie schon zur Eröffnung geahnt. Doch inzwischen kommen auch einige Hohnsteiner zu ihr. Doch es könnten mehr sein, wünscht Sie sich. Die zurückliegende Saison sei durchwachsen gewesen. Es waren weniger Touristen da als sonst. Allerdings seien die Monate August, September, Oktober richtig gut gelaufen. Doch inzwischen ist es ruhiger geworden. Heike Seidel konzentriert sich auf das Weihnachtsgeschäft, verpackt selbst gestaltete Kugeln und kleine Präsente. Und sie denkt an die nächste Saison. Sie möchte ihr Sortiment an Fair-Trade-Waren erweitern, da auch das von Kunden vermehrt nachgefragt würde. Sie hätte auch gern einen kleinen Cafégarten neben dem Haus. Ob sie den schon 2017 einrichten kann, weiß sie aber noch nicht. Auf jeden Fall wird sie ihr Geschäft im Monat Januar schließen. Im Februar geht es dann mit frischer Kraft und neuen Ideen weiter.

zur Startseite