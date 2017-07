20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers Die Frau für alles Damaris Fromme wird beim SV Ostrau als gute Seele bezeichnet. Aber eigentlich redet sie gar nicht so gern darüber.

Damaris Fromme kümmert sich unter anderem auch um die Spielkleidung der Ostrauer Fußballer. Sie habe auch schon mal zwei Euro in die Mannschaftskasse der Männer zahlen sollen, weil sie die Stutzen falsch zusammengelegt hatte, berichtet sie mit einem Schmunzeln. © Dietmar Thomas

Die Sportlerwahl beim Döbelner Anzeiger verfolgt Damaris Fromme mit Interesse. Bei der Wahl zum „Handballer des Jahres“ im Frühjahr hat sie ebenfalls einen Stimmzettel abgegeben. Doch nun steht sie selbst beim „Fußball-Spezial“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ auf der Kandidatenliste. „Eigentlich rede ich gar nicht so gern darüber“, sagt die 44-Jährige bescheiden. Eine Anerkennung für ihre Arbeit sei es aber doch, und darüber freut sich Damaris Fromme wiederum. Um gleich hinterherzuschieben: „Entweder man macht es gern oder man lässt es bleiben.“

Vereinschef Peter Schmidt bezeichnet Damaris Fromme als gute Seele des Vereins. Sie ist Kassiererin der Abteilung Fußball und kümmert sich darum, dass die Spieler aller Mannschaften saubere Trikots anziehen können. Mit Saubermachen, Wäsche waschen und Vorbereiten der Koffer für die Teams verbringt sie bis zu acht Stunden in der Woche. Natürlich nur in der Saison, aber das sind auch bis zu 30 Wochen im Jahr.

„Ich habe schon immer mit dem Fußball zu tun gehabt“, sagt Damaris Fromme, die bei Amarjit Singh angestellt ist. Der betreibt ein Restaurant in Ostrau und die Gaststätte auf dem Sportplatz. Die Familie sei fußballverrückt und packe auch auf dem Sportplatz mit an. Bruder Heiko Fromme kümmere sich darum, dass der Rasen gedeiht.

Ihre Schwester Chris unterstütze sie ebenso wie Sohn Michael und Neffe Marco. Und ihr Partner Uwe, mit dem sie schon 27 Jahre zusammen ist, halte ihr den Rücken frei. Nicht zuletzt will sie Vereinschef Peter Schmidt, der anpackt, wo es gebraucht wird, und Lothar Thomas, der den Rasen auf dem Sportplatz mäht, genannt wissen. „Wir sind alle eine Familie, verstehen uns gut und unterstützen uns gegenseitig“, so Damaris Fromme.

Sie erinnert sich auch gern an die Zeit, als sie selbst dem Ball hinterher jagte. Das war von 2003 bis 2005, als der SV Ostrau gemeinsam mit dem ESV Lok Döbeln eine Spielgemeinschaft für Kleinfeld gebildet hatte. In die Zeit danach fällt auch der Beginn ihres ehrenamtlichen Engagements. „Doch wie lange genau ich das schon mache, weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, ich mache es gern“, so Damaris Fromme.

