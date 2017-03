Die Frau, die Trickbetrüger stoppte Eine Sparkassenmitarbeiterin hat die Ersparnisse einer 83-Jährigen aus Sebnitz gerettet. Und das gleich zweimal hintereinander.

Sylvia Rolbieski (Mitte) aus Sebnitz war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Für die couragierte Bankangestellte gab es deshalb ein Dankeschön von Sparkassenfilialleiter Joachim Krieg und Blumen von SZ-Redakteurin Katarina Gust. © SZ

Fiese Maschen sind nicht neu und trotzdem erfolgreich. Aber dank Sylvia Rolbieski hat der Trick dieses Mal nicht funktioniert. Die Kundenberaterin bei der Ostsächsischen Sparkasse in Sebnitz hat verhindert, dass eine 83-jährige Sebnitzerin Opfer von dreisten Betrügern wurde. Und zwar gleich zweimal hintereinander.

Die Seniorin bekam vergangene Woche den ersten ominösen Anruf. Sie hätte einen fünfstelligen Eurobetrag gewonnen, behauptete der Anrufer. Um die Summe zu erhalten, müsste sie zunächst 2 500 Euro überweisen. Die Seniorin glaubte die Geschichte, notierte sich die Kontoverbindung und überwies die geforderte Summe.

Ihr Glück: Es hatte sich ein Zahlendreher eingeschlichen. Die Überweisung hakte. Deshalb suchte die 83-Jährige Hilfe bei ihrer Kundenberaterin in der Sebnitzer Sparkasse. Sylvia Rolbieski erinnert sich noch genau, wie die Kundin vor ihr stand. Mit einem kleinen Zettel und der ungewöhnlichen Gewinn-Geschichte. „Ich hatte sofort Zweifel“, sagt Sylvia Rolbieski. Mit Trickbetrügereien hatte sie bis dahin zwar noch nichts zu tun. Innerhalb der Sparkasse sind die Maschen aber oft Gesprächsthema. Vor allem, um die Mitarbeiter am Schalter für die teils perfiden Methoden zu sensibilisieren. Die Bankangestellte überredete die Seniorin schließlich, die Polizei einzuschalten. „Obwohl ihr das alles sehr peinlich war“, erinnert sich Sylvia Rolbieski. Die Beamten nahmen sich der Sebnitzerin an. Der Fall schien erledigt.

Doch das war er nicht. Nur wenige Tage später stand die 83-Jährige wieder bei Sylvia Rolbieski am Beratungstisch in der Sparkasse. Die Frau hatte erneut einen Anruf bekommen. Dieses Mal von einer angeblichen Kriminalpolizistin. Die behauptete, dass sich die Seniorin strafbar gemacht hätte. Sie solle nun mehrere Tausend Euro an die Kripo zahlen. Auch diese Geschichte glaubte die 83-Jährige. Sie ging wieder zur Sparkasse, um sich 5 000 Euro bar auszahlen zu lassen. Sylvia Rolbieski kam diese Story erneut spanisch vor. „Die Kripo würde nie eine Strafgebühr verlangen. Schon gar nicht in bar“, sagt sie. Die Bankberaterin, die seit 1993 für die Sparkasse arbeitet, griff erneut zum Telefon und informierte die Polizei, die gleich mit einem Streifenwagen zur Filiale fuhr. Sylvia Rolbieski hat durch ihr beherztes Eingreifen wohl die Ersparnisse der Seniorin gerettet. Für sie selbst ist die Geschichte aber nicht der Rede wert. Einzuschreiten, wenn Trickbetrüger andere mit perfiden Methoden abzocken wollen, das sei doch selbstverständlich, sagt sie.

Joachim Krieg, Filialdirektor bei der Sparkasse, sieht das anders. Er ist am Freitag eigens nach Sebnitz gefahren, um Sylvia Rolbieski zu danken. „An diesem Beispiel sieht man, wie wichtig die Kundenbindung der Sparkasse vor Ort ist“, macht Krieg ein wenig Werbung in eigener Sache.

Die Betreuer und ihre Kunden hätten oft ein sehr vertrauensvolles Verhältnis – aufgebaut über Jahre. Manche Mitarbeiter würden die gesamte Lebens- und Familiengeschichte ihrer Kunden kennen. Das könne ein Vorteil in genau solchen Situationen sein. „Den persönlichen Schwatz mögen viele unserer Kunden – vor allem die älteren“, sagt Krieg. Außerdem würden die Sparkassenmitarbeiter regelmäßig geschult. Man tausche mit anderen Filialen Erfahrungen aus, zum Beispiel nach Raubüberfällen – oder eben Trickbetrügereien.

