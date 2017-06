Die Frau, die immer erschrickt Beim Bautzener Sommertheater ist die Ortenburg wieder fest in dänischer Hand. Dort wird nicht nur die Olsenbande allerlei Unsinniges anstellen.

Bloß nicht Gas und Bremse verwechseln! Das gibt Gabriele Rothmann ihren Kollegen mit auf den Weg, hier 2016 bei der Olsenbande auf der Bautzener Ortenburg. © Uwe Soeder

Zu den unterhaltsamsten Fehlleistungen des menschlichen Gehirns gehört zweifelsohne die Verwechslung. Manche Menschen verwechseln Grünanlagen mit Toiletten, Zeitungen mit iPads, Sparsamkeit mit Geiz, sehr viele verwechseln heutzutage Facebook mit ihrem Tagebuch. Gabriele Rothmann hofft in diesem Sommer darauf, dass ihre Schauspielerkollegen nicht Gas und Bremse verwechseln, wenn diese mit ihren museumsreifen Autos auf der Freilichtbühne unterwegs sind. Denn schließlich „habe ich die feste Absicht auch dieses Sommertheater zu überleben“, sagt Gabriele Rothmann. Am richtigen Timing für die witzig-grotesken Momente ihres Auftrittes arbeitet die 53-jährige Schauspielerin des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters derzeit bei den Proben. Um alle 34 Vorstellungen des diesjährigen Bautzener Theatersommers „unfallfrei“ zu überstehen. Schallendes Lachen.

Der Running Gag

Bei der Olsenbanden-Inszenierung des vergangenen Jahres war Gabriele Rothmann im Programmheft als „die Frau, die immer erschrickt“ angekündigt, sie hatte eine Rentnerin gespielt. Eine, die mit Einkaufstüten beladen, einen Zebrastreifen überqueren wollte. An sich kein Problem, aber weil bei einigen Szenen die Oldtimerfahrzeuge, die Straßenverkehrsregeln ignorierend, angesaust kamen, nahm ihr Vorhaben jedes Mal himmelfahrtskommandoartige Züge an. Auch in diesem Jahr wird sie wieder die tapsige alte Dame geben. Für Gabriele Rothmann, die zu den etablierten Kräften im Bautzener Schauspielensemble gehört, ist das eine Rolle, die sich von den Figuren, die sie bisher bei den Sommertheaterinszenierungen spielte, ziemlich unterscheidet. Ohne Text, dient nur ihr kleiner zierlicher Körper als Ausdrucksform. Es sei eine Figur, die ihr das Gefühl gebe, im Ensemble irgendwie „zwischendrin“ zu sein. Da seien die Schauspieler, die Kleindarsteller und da sei sie. Konzipiert wurde diese Figur im vergangenen Jahr als eine Art szenisches Bindeglied. Dass die von ihr gespielte Seniorin beim Publikum so gut ankam, das „hat uns alle überrascht“. Ihre Auftritte waren der Running-Gag jeder Vorstellung. In diesem Jahr, sie kann ein Schmunzeln nicht unterdrücken, habe man ihre Rolle etwas vergrößert. Man darf gespannt sein.

Bautzener Sommertheater zurück 1 von 3 weiter „Die Olsenbande wandert aus“ hat Intendant Lutz Hillmann geschrieben. Premiere ist am 8. Juni. 34 Aufführungen sind im Hof der Ortenburg geplant. Gespielt wird mittwochs bis freitags 19.30 Uhr, sonnabends 15 und 19.30 Uhr, sonntags 19.30 Uhr – ausgenommen erster (11. Juni) und letzter Sonntag (16. Juli), 15 Uhr. Die Karten kosten je nach Platzgruppe zwischen 14 und 22 Euro, für Kinder und Ermäßigte zwischen 9 und 17 Euro. Diese Preise gelten bis zum 7. Juni, danach kosten die Karten jeweils zwei Euro mehr, beim Kauf am Tag der Vorstellung wird ein Zuschlag von drei Euro erhoben. Vorverkauf im Theater, Telefon 03591 584225, und im SZ-Treffpunkt in Bautzen, Telefon 03591 49505020. Burgfilmnächte: 13. Juni „LaLaLand“ 20. Juni „Bob, der Streuner“ 27. Juni „Schubert in Love“ 4. Juli „Familienfilm“ 11. Juli „Florence Foster Jenkins“ Beginn 21.30 Uhr, Eintritt sechs Euro, bei schlechtem Wetter im Burgtheater.

Granate mit Eigenleben

Zum zweiten Mal verwandelt sich die Bautzener Ortenburg in eine dänische Enklave. „Die Olsenbande wandert aus“ heißt das von Intendant Lutz Hillmann inszenierte Stück, in dem sich Egon einmal planlos zeigt, dieses Mal ein anderer den obligatorischen Millionen-Coup plant. Eine mächtig aufregende Geschichte ist es, die das Gaunertrio nach Jütland führt, wo es einen Schatz zu heben gilt. Mit von der Partie ist eine Granate, die ein Eigenleben führt. Hatte die Olsenbande bereits im vergangenen Jahr einen unglaublichen Ansturm auf die 37 000 Eintrittskarten ausgelöst, sieht es derzeit aus, als ob das noch einmal getoppt würde. Von den rund 40 000 Karten seien bereits 35 000 verkauft worden, sagt Marketingleiterin Gabriele Suschke. Die Tribüne wurde um 200 Plätze erweitert, nun können knapp 1200 Besucher dem Treiben des Gaunertrios zuschauen. Die natürlich in den kommenden sechs Wochen gespannt sein werden, wie sich „die Dame, die immer erschrickt“ im Straßenverkehr der Bautzener Ortenburg behaupten wird.

www.theater-bautzen.de

zur Startseite