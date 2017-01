Die Frau, die ihre Kunden überrascht Erst verlor Bischofswerda seine zwei Buchgeschäfte, dann kam ein neues. Dank Angelika Heinrich, die gerade wieder ein gutes Händchen beweist.

Angelika Heinrich mit zwei Büchern, die jetzt bei Lesungen in ihrem Laden vorgestellt werden. Am Dienstag, 19.30 Uhr geht es um „Der Angstmann“, einen Kriminalroman aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Am 14. Februar folgt 10 Uhr „Sophie und die Hexen von nebenan“. Weitere Veranstaltungen folgen am 8. März und 6. April, mindestens vier dann noch im zweiten Halbjahr. © Steffen Unger

Es ist jetzt fast genau fünf Jahre her, da schloss erst der eine und kurz darauf der andere Traditionsbuchladen: Emil Walther bzw. Buch & Kunst/Thalia. Eine bedauerte das nicht nur, sondern traute sich. Angelika Heinrich eröffnete ziemlich schnell danach bei ehemals Emil Walther ihr Buchgeschäft. Gerade hat sie dort das neue Veranstaltungsangebot vorgestellt: Lesespaß für Kinder und Erwachsene, zu dem Autoren eingeladen werden oder Menschen, die den Schriftstellern und deren Geschichten nahestehen. Die Auswahl trifft Angelika Heinrich. Sie sucht dafür das Besondere aus der Region und aus der Nische. „Das macht mir Spaß, das mach ich gern“, sagt sie. Und es kommt auch an. Das Geschäft läuft gut. Als Angelika Heinrich es 2013 anging, hörte sie nicht auf Warnungen vom sterbenden Einzelhandeln, sondern auf das, was in ihren Gedanken getan werden wollte.

