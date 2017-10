Die Frage nach dem Sinn Kurz vor der geplanten Abstimmung über die Gründung der Sportler-Interessenvertretung „Athleten Deutschland“ meldet sich der DOSB zu Wort.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann (r.) und Michael Vesper.

Lange hatten die DOSB-Bosse geschwiegen, doch am Donnerstag gaben Alfons Hörmann und Michael Vesper einen Warnschuss ab. Drei Tage vor der geplanten Gründung der Sportler-Interessenvertretung „Athleten Deutschland“ schrieben der Präsident und der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes einen Brief an die Chefs der DOSB-Mitgliedsverbände. Aus den Zeilen spricht eine gewisse Furcht vor Kontrollverlust: Die Spitzenfunktionäre warnen intensiv vor Alleingängen – und stellen den generellen Sinn der Initiative infrage.

So lange alles satzungskonform ablaufe, werde man „eine solche Initiative zumindest neutral oder auch gern unterstützend begleiten“, schrieben Hörmann und Vesper: „Sollte aber eine Konstellation geschaffen werden, die die ausschließliche Wahrnehmung der satzungsmäßigen Aufgaben nicht mehr durch die Athletenkommission sicherstellt und zu deren teilweiser Auslagerung in eine neue Struktur führt, müssten wir uns schon aus formellen Gründen dagegen positionieren.“

Zudem sprechen die DOSB-Macher der Initiative den Sinn ab, beziehungsweise erkennen sie ihn nicht. „Wenn man die Gründe liest, die aktuell dafür ins Feld geführt werden – etwa die Beteiligung an der Festlegung der Nominierungskriterien für die Olympischen Spiele oder die aktive Teilnahme am Anti-Doping-Kampf –, dann stellt man fest, dass exakt dies originäre Aufgaben der gewählten Athletenkommission des DOSB sind, die auch heute schon ’auf Augenhöhe‘ wahrgenommen werden, und zwar innerhalb des DOSB.“

Auf Augenhöhe? Eben dort sehen sich die Athleten nicht. „So, wie wir im Moment aufgestellt sind, sind wir überfordert“, sagt der Säbelfechter Max Hartung, der Vorsitzende der DOSB-Athletenkommission. Und mitnichten fühlen sich die Sportler durch ihren Dachverband adäquat vertreten. Hartungs Stellvertreterin, die Kanutin Silke Kassner, sagte der Sportschau: „Es ist an der Zeit, dass die Verbände akzeptieren, dass die Athleten ein wirklich valider Gesprächspartner auf Augenhöhe sind und nicht nur ein Feigenblatt in einer Satzung.“ Der Verein mit drei fest angestellten Mitarbeitern soll das ändern und der Athletenmeinung mehr Nachdruck verleihen.

Ob die DOSB-Spitze bei der Vollversammlung am Wochenende ihre Drohkulisse noch ausschmückt, bleibt abzuwarten. Unter anderem Vesper wird am Sonntag in Köln erwartet. (sid)

