Die Fräuleins und der Magier Am Freitag startet André Sarrasanis Show im Elbepark. Seine Tiger sind jetzt auch dort. In Radebeul war Diner-Test.

Andrè Sarrasani und seine Tigerdamen im Freigehege. Ob und welche am Freitagabend mit auf die Bühne im Elbepark zur neuen Show kommt, das will der Magier kurzfristig entscheiden. Auch, weil jede einen anderen Charakter hat. © Norbert Millauer

Pfft, pfft – André Sarrasani ahmt täuschend echt die Laute nach, mit denen sich die Katzen untereinander verständigen. Offenbar verstehen sie ihn, kommen näher. Sicher auch, weil er Leckerli im Krug hat. Kaja, die sechsjährige Bengaltigerdame ist die Chefin im Gehege. Scheinbar gelangweilt ruht sie auf der Holzterrasse und lässt sich den Bauch von der Mittagssonne bescheinen. Ambra und Kijana sind Kajas Halbgeschwister. Die beiden sind mit ihren knapp zweieinhalb Jahren gerade erwachsen geworden. Andre Sarrasani arbeitet mit den drei Damen, seitdem sie mit drei Monaten zur Zirkusfamilie kamen. „In der vierten Generation unter Menschen aufgewachsen sind die Tiger“, sagt er. Und dennoch bleiben sie Raubtiere.

Am Freitagabend startet Sarrasanis neue Dinnershow im Elbepark am Stadtrand von Dresden und Radebeul. Die Tiger sind mit dort – im Winterquartier. Vor dem Umzug hat ihn die SZ am Tigergehege in Ottendorf-Okrilla besucht.

Jeden Tag ist der Magier bei seinen Tigern. In den letzten Wochen länger. Elbepark, die vom Magier betriebene Radebeuler Gaststätte „Goldne Weintraube“, wo das Dinner getestet wurde, und das Firmengelände der Sarrasanis in Ottendorf-Okrilla – das ist das Dreieck, in welchem Sarrasani unterwegs ist.

Die drei Damen möchte er gern mit in sein neues Programm „Elements“ mit einbeziehen. Eine rassige junge Frau verwandelt sich in eine fauchende Tigerin. Das ist die große Illusion, die er dem Publikum auf der Bühne bieten will. Doch dafür ist ein nahezu inniges Verhältnis zu seinen Katzen Voraussetzung. Zumal die drei inzwischen jeweils bis zu 280 Kilogramm wiegen und Zähne und Krallen von der Größe einer Kinderhand haben. „Ins Gehege gehe ich niemals allein. Obwohl wir uns schon seit der Tigerbabyzeit kennen. Ich kann ja mal stolpern und sonst was Ungewohntes passieren“, sagt Sarrasani.

Abends, vor dem Fressen, wird trainiert. Kulissenwände sind aufgebaut. Das jeweilige Fräulein, welches gerade dran ist, muss sich ohne Probleme an der Leine führen lassen. Selbst ungewohnte Geräusche dürfen sie nicht schrecken. „Wir lassen beispielsweise große Aluleitern plötzlich umfallen, um Unvorhergesehenes zu simulieren“, sagt der Zauberer. Nicht nur der Chef, auch Nuno, der für die Tiger direkt verantwortliche Mitarbeiter, und seine Frau Edita üben mit den weißen Tigern. In kritischen Situationen müssen sie sofort eingreifen können. Die gab es schon mal, als eine Frau ihr vierjähriges Kind auf die Bühne schob. Es solle doch den niedlichen Tiger streicheln, erinnert sich Sarrasani an ein Geschehnis vor Jahren. „Ist alles gut ausgegangen. Aber mit mindestens einer Schweißperle auf der Stirn“, so der Illusionist.

Kaja, Ambra und Kijana haben es offenbar gut in dem Handballfeld großen Gehege. Baumstämme zum Klettern und Krallen schärfen. Ein rundes Wasserbecken zum Baden. Im Gegensatz zu normalen Katzen mögen Tiger das Wasser. Im Vorratsraum nebenan sind die Kisten mit dem Fleisch gestapelt. Fünf Tage gibt es Rindfleisch, einen Tag Geflügel, einen Tag nur Milch und Eier. Jedes Tier verdrückt sechs bis acht Kilo am Tag. Zehn Eier und anderthalb Liter Milche am siebten Tag sind gut fürs Fell.

Das ist den Tigern mit ihrer unterschiedlichen Zeichnung auch anzusehen. Kaja mit den kräftigen schwarzen Streifen ist die Liebe, die Entspannte. Sie weiß, dass sie die Schönste und die Chefin sowieso ist. Kijana ist auf dem Rücken weißer als die anderen zwei. Sie ist neugierig, lernt schnell und hat wenig Angst, beschreibt sie der Magier. Und Ambra mit dem runden Gesicht ist der kleine Bandit, der gerne Blödsinn macht, Grenzen auslotet, aber auch schreckhaft ist.

André Sarrasani muss mit allen Dreien gut auskommen. Pfft, pfft – abwechselnd ruft er mal die eine, mal die andere. In der flachen Hand Katzenfutter durchs Gitter drückend. Die beiden Jungen sind ganz wild darauf. Kaja, die Erfahrene weiß, dass die richtige Malzeit erst noch bevorsteht.

Den ganzen Sommer über sind die Tiger in Ottendorf-Okrilla. Gleich neben dem Gehege wohnt Nuno, der die Tiere versorgt. Halbjährlich besucht ein Veterinärmediziner das Gehege. Auch zum Impfen. Wie gut das Verhältnis zwischen Tigervater Sarrasani und seinen Fräuleins ist, zeigt sich da. Wo ansonsten bei der Impfe der Tierarzt das Blasrohr nehmen muss, kann hier mit der Spritze gegen Katzenschnupfen geimpft werden. „Wer mit seiner Hauskatze deswegen schon beim Tierarzt war, weiß, was das mitunter für ein Theater sein kann“, sagt Nuno.

Jetzt sind sie gut erholt im Elbepark. Ob Kaja, Ambra oder Kijana auf die Bühne dürfen, ist noch offen. „Das muss ich kurzfristig entscheiden“, sagt der Magier. „Aber es gehört schon zu meiner Show dazu.“

