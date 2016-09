Die Foxes im Meisterfieber Die Radebeuler Männer fahren den siebenten Erfolg ein. Auch die B-Jugend kann noch Staffelsieger werden.

© Symbolfoto: A. Hübschmann

Noch ist die Meisterschaft in der Landesliga Ost (Staffel B) nicht zu Ende. Doch die Football-Herren der Suburbian Foxes aus Radebeul haben den Staffelsieg schon vorzeitig in der Tasche. Sieben Siege aus sieben Spielen stehen derzeit zu Buche. Und mit einem Sieg am nächsten Sonntag bei den „Falken“ aus Halle könnte die Eintrittskarte zum Aufstiegsspiel in die Oberliga vor heimischer Kulisse gegen den Sieger aus Staffel A (voraussichtlich Berlin Kobras) am 25. September gelöst werden.

Zuletzt kamen die Suburbian Foxes mit einem 24:07 Sieg aus Wernigerode nach Hause. Die Falken aus Halle haben vergebens auf Schützenhilfe aus Wernigerode gehofft. Die Saalestädter sind der letzte und schwerste Gegner der Radebeuler, die nun allerdings selbst im Falle eines Sieges nicht mehr vorbeiziehen können.

Auch die B-Jugend greift nach der Meisterschaft. Nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen Turnieren, konnte sie sich im vorletzten Turnier der Saison in Chemnitz erstmalig den ersten Platz sichern. Die ersten drei Begegnungen wurden souverän gewonnen, im letzten Spiel wartete der Titelfavorit aus Leipzig auf den Radebeuler Nachwuchs. Nur mit einem Sieg konnte die Meisterschaft offen gehalten und die Entscheidung auf das letzte Turnier in Leipzig vertagt werden. Das gelang eindrucksvoll. Mit 20:07 gewann Radebeul. Der Schock bei den Leipzigern saß so tief, dass sie auch das Folgespiel gegen Chemnitz verloren und nun nach Punkten mit Radebeul gleichauf liegen. Am 10. September geht es für Radebeul zum Saisonfinale nach Leipzig. (kn/rt)

Am 03./04.09.2016 laden die Foxes alle Footballinteressierten Jugendlichen zum Sommercamp ein. Dabei können sich alle Neulinge an die Grundlagen des Sports heranführen lassen.

