Die Fotomacher Die Ausstellung im Raschke-Haus ist eine Hommage an die Stadt Niesky. Bis zum 4. März ist sie zu sehen.

Da kommt das Vögelchen raus: Sieben der neun Mitglieder des Fotozirkels Weißwasser beim Gruppenfoto auf dem Turm am Schweren Berg vor den Toren der Glasstadt. Die Hobbyfotografen haben 2016/17 wiederholt Niesky mit der Kamera besucht und zeigen die Ergebnisse aktuell im Niesyker Johann-Raschke-Haus. © Joachim Rehle

Rolf Pflugs Hobby hat jede Menge Knöpfe, Rädchen und Tasten und funktioniert nur, wenn die wichtigste auf „on“ steht. Der Weißwasseraner Ruheständler fotografiert leidenschaftlich und ausschließlich digital. Mit Niesky hat der Graubart aus dem Norden wenig Berührungspunkte. „Ich kenne die Stadt zwar, war aber nie wirklich da.“ Das ist seit Kurzem anders. Pflug und seine Mitstreiter vom Fotozirkel Weißwasser bestreiten nämlich die aktuelle Sonderausstellung im Johann-Raschke-Haus. Sie nennt sich schlicht „Niesky – Bilder einer Stadt“. Zu sehen sind über 60 Fotos, entstanden im Laufe der vergangenen zwölf Monate. Die Farbfotografien werfen einen Blick von außen auf Altbekanntes, wie den Zinzendorfplatz. Sie zeigen täglich Gesehenes in Detailfotos neu, wie das Farbglasfenster der katholischen Kirche. Sie machen sichtbar, was sonst hinter verschlossenen Toren vor sich geht, wie die Produktion des Waggonbaus Niesky. Oder sie dokumentieren Vergangenes, wie das Stellwerk am Bahnhof.

Begonnen haben die Mitglieder des Fotozirkels vor etwas mehr als drei Jahren. Sie verbindet nicht nur die Leidenschaft fürs Fotografieren. Alle leiden unter einem Handicap. Axel Gutewort beispielsweise, der Mittfünfziger ist einer der Jüngsten, hat eine Gehbehinderung. Günter Weinhold und Ines Reimann sind schwerhörig. Die Idee war damals, Menschen mit Behinderung und Spaß an der Sache zusammenzuführen. Unterstützung sollte von der „Aktion Mensch“ kommen. Der Antrag fiel durch. „Aber wir sind dabeigeblieben“, so Rolf Pflug. Wenn bei den regelmäßigen Treffen im Naturschutz- und Kommunikationszentrum am Schweren Berg in Weißwasser alle da sind, sitzen neun Mitglieder am Tisch. Exkursionen führen sie immer wieder hinaus in die Stadt oder die Natur, wo sie das bei den Treffen theoretisch Erlernte praktisch umsetzen.

Einige der Mitglieder pflegen oder pflegten enge Kontakte zu Niesky. Ines Reimann wohnt sogar hier. Hans-Eberhard Grunert war zu DDR-Zeiten Dauercamper auf einem der örtlichen Zeltplätze. Zum Fotografieren kam er spät. 2008 schaffte sich der heute 76-Jährige eine Kamera an. Er fotografierte überall. In der Lausitz, im Alltag oder im Urlaub im Ausland. Die Exkursion nach Niesky war eher Zufall, etwa nach der Devise „Mal was anderes sehen“. Ein noch größerer war das Zustandekommen der Ausstellung, war der Zirkel doch bisher kaum öffentlich präsent. Eine Stadtführung bei Eva-Maria Bergmann vom Museum wurde zum Schlüssel. Man kam ins Gespräch. Eins führte zum anderen. So kam die Einzelausstellung von Hans-Eberhard Grunert zustande, die das Nieskyer Jubiläumsjahr eröffnete, und die aktuelle, die die Feierlichkeiten beschließt. Sie ist noch bis 4. März zu sehen.

Niesky – Bilder einer Stadt, Sonderausstellung im Museum Niesky, Johann-Raschke-Haus, Zinzendorfplatz 8, Mo bis Fr 10 - 17 Uhr, So 14 - 17 Uhr, Weihnachtspause 23.12.17 bis 6.1.18, Eintritt 2,50 Euro (ermäßigt 1 Euro).

