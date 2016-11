Die Folgen der Geflügelpest Emus dürfen draußen bleiben, Katzen müssen vielleicht bald an die Leine. Die Vogelgrippe wirbelt einiges durcheinander.

Die Emus im Kamenzer Ziegenpark dürfen trotz Stallpflicht wegen der Vogelgrippe draußen bleiben. © Matthias Schumann

Das Zucht-Geflügel ist bereits im Stall oder inzwischen geschlachtet. Die Vogelgrippe zieht ihre Kreise. Selbst Hunde- und Katzenhalter sollten jetzt auf der Hut sein. Die Stadt Leipzig rief sogar eine Leinenpflicht für Hauskatzen aus, falls diese Freigänger sind. Was bei einem Hund ja noch gut funktioniert, bringt jetzt so manchen Katzenfreund ins Grübeln. Und auch die Wildtierhalter mit ihren Zoogehegen müssen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das ist nicht in jedem Fall leicht. Die SZ fragte nach, was jetzt zu tun ist.

Was ist mit den Vögeln in den Kamenzer Tiergehegen?

Das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Im Ziegenpark leben Pfauen, Fasane, Kanarienvögel, Emus, Wachteln und Puten. Das sind insgesamt 20 Tiere, die unter die Stallpflicht fallen. Theoretisch. Die Kommunalen Dienste Kamenz (KDK), die den Ziegenpark bewirtschaften, haben für die Emus und Puten einen Antrag auf Befreiung von der Stallpflicht gestellt. Das Veterinäramt des Landkreises ist für die Prüfung solcher Anträge zuständig. „Bei Straußen, Emus und Nandus ist überwiegend von einer tierschutzrechtlichen Notwendigkeit für eine Ausnahmegenehmigung auszugehen, da für diese Haltungen nur selten ausreichend große Stallräume existieren, die dem großen Bewegungsdrang der Tiere genügen“, sagt Kreissprecher Gernot Schweitzer auf Nachfrage. Die anderen Vogelgehege im Ziegenpark werden zusätzlich abgesichert. Dafür gibt es Anweisungen. Die Trauerschwäne, Zierenten, Laufenten, Pfauen, Hühner und Perlhühner am Tuchmacherteich müssen wahrscheinlich auch nicht alle im Stall bleiben. Die Tierärztin, die die Vögel betreut, hat ebenfalls Ausnahmegenehmigungen für die Schwäne, die Zierenten, die Laufenten und die Pfauen beantragt. „Die Hühner werden im Stall eingesperrt“, sagt Stadtsprecher Thomas Käppler.

Was wird mit den Geflügelschauen, die es im Herbst gibt?

Die werden abgesagt. Das war schon in der Vergangenheit der Fall. Die Schauen in Reichenbach und Bischheim am vergangenen Wochenende mussten bereits ausgedünnt werden. Es wurden nur Kaninchen gezeigt. Die Schwepnitzer wollten am Wochenende die Kreisschau für Groß- und Wassergeflügel und die Allgemeine Rassegeflügelschau ausrichten. Das Veterinäramt hat seine Genehmigung allerdings wegen der Seuchengefahr widerrufen. Der RGZV Schwepnitz 1909 muss daher absagen.

Warum müssen Hauskatzen möglicherweise an die Leine?

Eine Meldung aus der Stadt Leipzig lässt aufhorchen. Um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, hat die Stadt an Haustierbesitzer appelliert, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu außer Haus eine Leinenpflicht für Hunde und Katzen. Es gibt dazu nach Medieninformationen vom Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt Handlungsempfehlungen zur Vogelgrippe in Sachsen. Danach müssen Hunde und Katzen zwar nicht eingesperrt werden, dürfen aber nicht frei herumlaufen. In der Nähe der Ufer von Gewässern sei auch darauf zu achten, dass kein Tierkot an den Pfoten der Tiere eingeschleppt wird. Hunde und Katzen sind zudem von toten Vögeln fernhalten.

Welche Gefahren lauern für oder durch Hunde und Katzen?

Darauf gibt das Landratsamt eine klare Antwort. Behördensprechen Gernot Schweitzer: „Katzen und Hunde können sich selbst an bestimmten hochansteckenden Erregervarianten der Geflügelpest anstecken.“ Aber das ist noch nicht alles. Nehmen wir eine Hauskatze, die als Freigänger herumstreicht. Sie könnte infizierte Wildvögel verschleppen und die Seuche in Hausgeflügelbestände hineintragen. Natürlich sind auch streunende Katzen ohne Zuhause unterwegs. Das lasse sich freilich nicht verhindern. Aber jeder potenzielle Überträger weniger trage dazu bei, das Ansteckungsrisiko zu verringern, so Schweitzer.

Gilt diese Leinenpflicht für Hund und Katze auch im Kamenzer Land?

Noch nicht. So gebe es im Kreis Bautzen bisher keine Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete mit Auflagen für Hunde- und Katzenhalter. Die derzeit geltende Stallpflicht beziehe sich nur auf Geflügel und sonstige in Gefangenschaft gehaltenen Vögel. Anders sei das in Regionen, in denen die Geflügelpest bei tot aufgefundenen Wildvögeln schon festgestellt wurde. Das gilt für den Raum Leipzig und aktuell südlich von Dresden. Dort werden Sperrbezirke von mindestens drei und Beobachtungsgebiete von mindestens zehn Kilometern im Radius festgelegt. Hunde- und Katzenhalter haben dort sicherzustellen, dass diese nicht frei umherlaufen. Gernot Schweitzer kündigt aber an: Hiesige Halter sollten sich darauf vorbereiten, dass auch für ihre Hunde und Katzen die Leinenpflicht kommen kann. Bei der sich abzeichnenden Seuchengefahr, sei durchaus mit weiteren Geflügelpestfällen zu rechnen. Der Kreis Bautzen würde dann eine sogenannte Auslaufbeschränkung verfügen.

