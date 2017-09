Gut zu wissen Die fleißigsten Mitarbeiter haben sechs Beine Statt auf Chemie setzt man bei Gruschwitz in Neustadt auf summende Helfer. Nicht alle sieht man auf den ersten Blick.

Mit ihren langen Haaren transportieren Hummeln beim Naschen von Nektar automatisch Pollen von Blüte zu Blüte. So werden die Pflanzen bestäubt. © Dirk Zschiedrich Mit ihren langen Haaren transportieren Hummeln beim Naschen von Nektar automatisch Pollen von Blüte zu Blüte. So werden die Pflanzen bestäubt.

Gärtner Robert Huhn zeigt einen Träger, der Larven der Weißen Fliege enthält, in die sich Schlupfwespen eingenistet haben. Die Wespen schlüpfen, wachsen und suchen von allein nach Schädlingen.

Antje May streckt den Finger aus. „Da, jetzt müssen sie schnell sein!“ Der Hinweis gilt dem SZ-Fotografen, der sogleich die Kamera in die Hand nimmt. Auf einer Blüte sitzt eine Hummel, die zufrieden süßen Nektar schlürft. Eine Fülle an Herbstblühern bietet ein reichhaltiges Büfett. Eine Armlänge daneben hat es sich ein Schmetterling bequem gemacht. Geduldig lassen sich die Tiere fotografieren. Trubel sind sie gewöhnt, schließlich gehören sie zu den Mitarbeitern der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf, die niemals Feierabend oder Urlaub haben. Neben den menschlichen Angestellten verrichten in dem Betrieb verschiedene Insekten ihre Arbeit. Der Kunde bekommt davon kaum etwas mit.

„Er würde es aber mitbekommen, wenn es plötzlich keine Gurken und Tomaten mehr bei uns zu kaufen geben würde“, resümiert Gärtnerei-Inhaberin Antje May und zeigt auf eine unscheinbare Box. Darin verbirgt sich ein ganzes Volk der Dunklen Erdhummel, samt Königin. Die flauschigen Summer kamen per Post und warten nun auf ihren Einsatz im Gewächshaus. Ihr Körperbau – der wissenschaftliche Name „Bombus“ beschreibt ihn ganz gut – sorgt dafür, dass sie beim Besuch einer Blüte eine große Menge Pollen aufsammeln und an die nächste weitergeben. Die Befruchtung ist geglückt, die Früchte wachsen.

Diese Art der Bestäubung nutzt die Gärtnerei schon seit vielen Jahren. Hummeln haben gegenüber den Honigbienen den Vorteil, dass sie auch bei niedrigen Temperaturen unter zehn Grad Celsius und bei bedecktem Himmel aktiv sind. Dass sie nicht stechen können, ist ein weiteres Plus. „Als Kinder mussten wir die Blüten mit der Zahnbürste bestäuben. Das war eine Arbeit!“, erzählt Antje May. Auch das Schütteln der Pflanzen bringe nicht den gleichen Effekt wie die Insekten. Mit ihnen geht es einfacher, zuverlässiger und schneller. Viele Betriebe und Hobbygärtner würden diese Hummelkisten nutzen.

Was die Gärtnerei Gruschwitz besonders macht, ist der Einsatz von Nützlingen bei kranken und befallenen Pflanzen. Dort, wo andere die Chemiekeule schwingen, setzt man in Langburkersdorf Schlupfwespen, Florfliegen und Co. ein. Die bekämpfen dann zum Beispiel die Weiße Fliege. Dieses Insekt legt seine Eier an der Unterseite von Blättern ab und scheidet Honigtau ab. Nach nicht allzu langer Zeit verfärbt sich das Blatt schwarz. Bekämpft man den Schädling nicht, stirbt die Pflanze, weil sie keine Fotosynthese mehr betreiben kann. Antje May zeigt ein befallenes Blatt einer Gerbera. Und, man muss genau hinschauen, wie man erkennt, dass die Nützlinge ihre Arbeit gemacht haben. „Es ist ein wenig grausam“, warnt die Gärtnerei-Inhaberin vor. Die Schlupfwespe, die im Gewächshaus ausgesetzt wurde, legt ihre Eier in die Larven der Weißen Fliege. Diese sterben ab, statt weiß färben sich die Eier schwarz. Das Prinzip der Nützlinge wirkt einfach, und doch müssen die Mitarbeiter einiges beachten. Oder besser; beobachten. Je schneller eine Krankheit oder ein Schädlingsbefall bemerkt wird, desto schneller können die Nützlinge als Gegenspieler beschafft werden. „Wir nutzen dafür Klebetafeln, an denen die Insekten haften“, erklärt Gärtner Robert Huhn und hält ein kleines, blaues Viereck hoch. Würde dieses Gewächshaus von Blattläusen befallen sein, würden sie auch hieran kleben. Dieses Hilfsmittel, ebenso wie die Nützlinge selbst, bezieht die Gärtnerei von einem Biotechnologie-Anbieter.

Für die Inhaberin gibt es viele Gründe, seit rund fünf Jahren statt Chemie auf natürliche Helfer zu setzen. Die Kosten beispielsweise. Nützlinge sind günstiger und ihr Einsatz ist an weniger Auflagen gebunden als das Aufbringen von Insektiziden. Die Ernte von Tomaten, Paprika und Gurken ist zudem jederzeit möglich. Es muss nicht erst gewartet werden, dass sich die Pestizide abgebaut haben. Auch der Kunde hat etwas davon, wenn weniger chemische Mittel eingesetzt werden. Immerhin gelten viele als Gesundheitsrisiko. „Alle Krankheiten können wir noch nicht mit Nützlingen bekämpfen“, wirft Antje May ein und verweist auf Pilzerkrankungen. Doch auch für solch einen Befall gebe es die passenden Nützlinge.

Ihr Wissen geben die Gärtnereimitarbeiter auch gerne an Schüler weiter. Antje May freut sich, wenn sie ihnen erklären kann, wie natürliche Bestäubung funktioniert und woran man sieht, dass eine Hummel in der Blüte war: an einem schwarzen Punkt. Dort hat die Hummel mit ihrem Rüssel Nektar geschleckt.

