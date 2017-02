Floorball Die Fitmacherin Ines Augustin-Scheer ist beim UHC Döbeln für die Fitness zuständig. Anfangs sind die Spieler skeptisch gewesen.

Fitnesstrainerin Ines Augustin-Scheer gibt Patrick Evers Tipps für das Training mit der Faszienrolle. Die Döbelnerin gehört seit 2008 fest zum Betreuerstab beim UHC Döbeln. © André Braun

Bei den Floorballern des UHC Döbeln 06 sind schon einige Trainer gekommen und gegangen. Eine jedoch ist immer da: Ines Augustin-Scheer. Seit 2008 gehört sie offiziell als Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin zum Betreuerteam des Zweitligisten, hat aber auch schon in den Jahren davor mitgearbeitet.

Angefangen hat alles im Jahr 2005. Von Unihockey – seit 2009 heißt der Sport in Deutschland Floorball – hatte Ines Augustin-Scheer keinen blassen Schimmer. Bis Enrico Franze bei ihr anfragte, ob sie ihn fit machen könne. Er gehörte zum Kader der U 19-Nationalmannnschaft für die Weltmeisterschaft in Lettland. „Enno war nach einer Verletzung am Knie operiert worden, wollte aber unbedingt bei der WM dabei sein. Und wir haben es geschafft“, erinnert sich die 48-jährige Döbelnerin.

Ines Augustin-Scheer, die sich 2004 als Physiotherapeutin selbstständig gemacht hat, wollte mehr über diesen Sport wissen. Enrico Franze zeigte ihr einiges und lud sie zu einem Heimspiel der Döbelner ein. Der Zufall wollte es, dass sich ein Spieler am Fuß verletzte. Enrico Franze hatte sie gesehen und bat um Hilfe. „Der Spieler und auch andere kamen dann zu mir in die Praxis“, so Augustin-Scheer. Sie bot ihre Unterstützung an, die von den damaligen Trainern Jens Hofmann und Rainer Franze gern angenommen wurde.

Ganz unvorbereitet wollte sie nicht einsteigen. „Ich habe mich belesen, was für diesen Sport wichtig sein könnte. Welche Muskelgruppen werden angesprochen, was ist zur Stabilisierung wichtig“, so die Döbelnerin. Sie erarbeitete ein Trainingsprogramm. Auch Neuerungen setzte Ines Augustin-Scheer ein. Vor Spielen gegen schwere Gegner wie Weißenfels kam sie den Jungs mit Entspannungstechnik. „Ich glaube, die haben das anfangs nur mir zum Gefallen mitgemacht. Sie haben nicht gemosert, aber doch vor sich hin gelächelt. So nach dem Motto, was will die von uns“, muss die Fitnesstrainerin noch heute schmunzeln. Als die Spieler aber gemerkt haben, dass es etwas bringt, haben sie es auch immer wieder gefordert. Ines Augustin-Scheer fuhr nun auch zu den Auswärtsbegegnungen mit. Der Vorstand des Vereins war begeistert, sagte aber gleich, dass man keine Aufwandsentschädigung zahlen könne. Doch darum sei es ihr nie gegangen, sagt Augustin-Scheer. „Ich mache das, weil ich selbst Sportlerin war und weiß, wie gut es ist, wenn man Unterstützung hat.“ Sie organisiert Trainingslager zur Saisonvorbereitung. Dabei kann sie auch auf die Unterstützung ihres Ehemanns Heiko bauen, der als Trainer in einem Döbelner Fitnessstudio arbeitet.

Von zwei Stunden Training hat sie 40 Minuten für den athletischen Teil. Für ihre Begriffe ist das wenig. Es gab Trainer, die davon gar nichts hielten. „Ich habe mir meinen Standpunkt immer wieder erarbeitet und erkämpft“, sagt die Fitnesstrainerin selbstbewusst. Aber es gibt auch Trainer, die ihre Arbeit schätzen. „Einige ehemalige Spieler, die jetzt als Trainer arbeiten, wie Philipp Hamann in Chemnitz oder Martin Sauermann beim USV TU Dresden, übernehmen die Programme, die sie früher bei mir absolviert haben, nun in ihr Training. Das macht mich schon ein wenig stolz.“

In ihrer Jugend war Ines Augustin-Scheer als Schwimmerin und Flossenschwimmerin aktiv. Mit der Flosse holte sie sogar einige DDR-Meistertitel. Mit Beginn der Ausbildung zur Kindergärtnerin war es mit der eigenen sportlichen Karriere aber vorbei. In diesem Beruf arbeitete sie bis Anfang der 1990er Jahre. Nach der Geburt von Tochter Franziska 1992 und drei Jahren Mutterzeit musste sie sich neu orientieren. Sie schulte zur Physiotherapeutin um. „Ich wusste nicht, worauf ich mich einließ, habe diesen Schritt aber nie bereut.“

2010 absolvierte die U 19-Nationalmannschaft ein Trainingslager in Döbeln. Ines Augustin-Scheer bekam das Angebot, als Physiotherapeutin für das Team zu arbeiten. Das Angebot habe sie geehrt, doch annehmen wollte sie es nicht. „Mein Mann und meine Töchter Franziska und Johanna unterstützen mich sehr. Doch es gab auch Zeiten, gerade als wir in der 1. Bundesliga gespielt haben, da kam das Familienleben zu kurz. Meine Mädchen haben gesagt, dass sie wieder mehr von ihrer Mutter haben wollen“, erzählt Ines Augustin-Scheer freimütig von einer kritischen Phase.

Für das Spiel am Sonnabend bei den Floorball Tigers Magdeburg erwartet die Fitnesstrainerin einen Sieg ihres Teams. Als Trainer fungiert Tim Klosz. Er war eigentlich für die Mannschaft gemeldet, kann aber aufgrund einer Verletzung nicht spielen. Er stellte sich nach dem Weggang von Tom Herrmann zur Verfügung, aber nur bis zum Saisonende. „Wir suchen ab Sommer einen Trainer für das Team“, sagt Ines Augustin-Scheer. Auf ihre Unterstützung für den Bereich der Athletik und Regeneration kann der Neue schon mal zählen.

